https://crimea.ria.ru/20220831/v-energodare-predotvratili-terakt-na-zaes--diversanty-zaderzhany-1124355827.html

В Энергодаре предотвратили теракт на ЗАЭС – диверсанты задержаны

В Энергодаре предотвратили теракт на ЗАЭС – диверсанты задержаны - РИА Новости Крым, 31.08.2022

В Энергодаре предотвратили теракт на ЗАЭС – диверсанты задержаны

В Энергодаре задержали группу украинских диверсантов, которые готовили террористический акт на Запорожской АЭС. Об этом заявил член главного совета... РИА Новости Крым, 31.08.2022

2022-08-31T14:28

2022-08-31T14:28

2022-08-31T15:36

запорожская область

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. В Энергодаре задержали группу украинских диверсантов, которые готовили террористический акт на Запорожской АЭС. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в комментарии РИА Новости."Задержана группа украинских диверсантов, которые готовили теракт на Запорожской атомной электростанции", - сказал он.По предварительным данным, диверсионная группа планировала совершить теракт во время визита на АЭС миссии МАГАТЭ, чтобы показать, что Россия не обеспечивает безопасность атомной электростанции.Запорожская АЭС – самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Только за минувшие сутки украинские войска нанесли по Запорожской АЭС и городу Энергодар более 60 ударов.Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий подчеркнул, что в случае возникновения техногенной катастрофы после ударов ВСУ по Запорожской атомной электростанции пострадает часть западных областей Украины и далее вся Европа.

https://crimea.ria.ru/20220831/snaryad-vsu-popal-v-kompleks-pererabotki-radioaktivnykh-otkhodov-zaes-1124354883.html

https://crimea.ria.ru/20220831/radiatsiya-ne-trebuet-pasporta-zakharova-o-zaes-i-antirossiyskikh-ideyakh-es-1124350370.html

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, происшествия