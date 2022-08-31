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В Энергодаре предотвратили теракт на ЗАЭС – диверсанты задержаны - РИА Новости Крым, 31.08.2022
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В Энергодаре предотвратили теракт на ЗАЭС – диверсанты задержаны
В Энергодаре предотвратили теракт на ЗАЭС – диверсанты задержаны - РИА Новости Крым, 31.08.2022
В Энергодаре предотвратили теракт на ЗАЭС – диверсанты задержаны
В Энергодаре задержали группу украинских диверсантов, которые готовили террористический акт на Запорожской АЭС. Об этом заявил член главного совета... РИА Новости Крым, 31.08.2022
2022-08-31T14:28
2022-08-31T15:36
запорожская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. В Энергодаре задержали группу украинских диверсантов, которые готовили террористический акт на Запорожской АЭС. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в комментарии РИА Новости."Задержана группа украинских диверсантов, которые готовили теракт на Запорожской атомной электростанции", - сказал он.По предварительным данным, диверсионная группа планировала совершить теракт во время визита на АЭС миссии МАГАТЭ, чтобы показать, что Россия не обеспечивает безопасность атомной электростанции.Запорожская АЭС – самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Только за минувшие сутки украинские войска нанесли по Запорожской АЭС и городу Энергодар более 60 ударов.Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий подчеркнул, что в случае возникновения техногенной катастрофы после ударов ВСУ по Запорожской атомной электростанции пострадает часть западных областей Украины и далее вся Европа.
https://crimea.ria.ru/20220831/snaryad-vsu-popal-v-kompleks-pererabotki-radioaktivnykh-otkhodov-zaes-1124354883.html
https://crimea.ria.ru/20220831/radiatsiya-ne-trebuet-pasporta-zakharova-o-zaes-i-antirossiyskikh-ideyakh-es-1124350370.html
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запорожская область, происшествия
В Энергодаре предотвратили теракт на ЗАЭС – диверсанты задержаны

В Энергодаре задержали диверсантов, готовивших теракт на ЗАЭС во время визита МАГАТЭ

14:28 31.08.2022 (обновлено: 15:36 31.08.2022)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЮжный сектор специальной военной операции
Южный сектор специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. В Энергодаре задержали группу украинских диверсантов, которые готовили террористический акт на Запорожской АЭС. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в комментарии РИА Новости.
"Задержана группа украинских диверсантов, которые готовили теракт на Запорожской атомной электростанции", - сказал он.
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По предварительным данным, диверсионная группа планировала совершить теракт во время визита на АЭС миссии МАГАТЭ, чтобы показать, что Россия не обеспечивает безопасность атомной электростанции.
"У задержанных обнаружено и изъято стрелковое оружие, самодельные взрывные устройства и гранатометы", - добавил Рогов.
Запорожская АЭС – самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Только за минувшие сутки украинские войска нанесли по Запорожской АЭС и городу Энергодар более 60 ударов.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
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Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий подчеркнул, что в случае возникновения техногенной катастрофы после ударов ВСУ по Запорожской атомной электростанции пострадает часть западных областей Украины и далее вся Европа.
 
Запорожская областьПроисшествия
 
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