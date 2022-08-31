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Атаки дронами и артиллерией: Энергодар и ЗАЭС обстреляли более 60 раз - РИА Новости Крым, 31.08.2022
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Атаки дронами и артиллерией: Энергодар и ЗАЭС обстреляли более 60 раз
Атаки дронами и артиллерией: Энергодар и ЗАЭС обстреляли более 60 раз - РИА Новости Крым, 31.08.2022
Атаки дронами и артиллерией: Энергодар и ЗАЭС обстреляли более 60 раз
Более 60 ударов нанесли украинские войска по Запорожской АЭС и городу Энергодар за минувшие сутки, есть разрушения. Об этом сообщил член главного совета ВГА... РИА Новости Крым, 31.08.2022
2022-08-31T09:54
2022-08-31T09:55
запорожская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Более 60 ударов нанесли украинские войска по Запорожской АЭС и городу Энергодар за минувшие сутки, есть разрушения. Об этом сообщил член главного совета ВГА региона Владимир Рогов.По его словам, украинские войска ударили дроном по объекту инфраструктуры при въезде в город, беспилотниками атаковали учебный центр АЭС и здание администрации, в результате чего на последнем есть разрушения, повреждения фасада и внутренних помещений. Кроме того, ВСУ произвели 57 обстрелов из ствольной артиллерии и нанесли удар по району возле центрального входа в хранилище твердых радиоактивных отходов.Рогов подчеркнул, что в результате обстрелов пострадавших нет. Радиационный фон в норме.Запорожская АЭС - самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий подчеркнул, что в случае возникновения техногенной катастрофы после ударов ВСУ по Запорожской атомной электростанции пострадает часть западных областей Украины и далее вся Европа.
https://crimea.ria.ru/20220829/zachem-magate-edet-na-zaporozhskuyu-aes--mnenie-eksperta-1124336462.html
https://crimea.ria.ru/20220830/ataka-na-zaporozhskuyu-aes--dva-razryva-proizoshli-u-khranilischa-topliva-1124338673.html
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РИА Новости Крым
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запорожская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
Атаки дронами и артиллерией: Энергодар и ЗАЭС обстреляли более 60 раз

Энергодар и Запорожская АЭС подверглись более чем 60 ударам за сутки - власти

09:54 31.08.2022 (обновлено: 09:55 31.08.2022)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Более 60 ударов нанесли украинские войска по Запорожской АЭС и городу Энергодар за минувшие сутки, есть разрушения. Об этом сообщил член главного совета ВГА региона Владимир Рогов.
"Продолжаются обстрелы Энергодара и ЗАЭС со стороны боевиков ВСУ в преддверие приезда комиссии МАГАТЭ. За истекшие сутки станция, прилегающие территории, и город подверглись более 60 ударам из БПЛА и артиллерии фугасной-осколочного типа со стороны населенного пункта Марганец", - написал он в своем Telegram-канале.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
29 августа, 19:01
Зачем МАГАТЭ едет на Запорожскую АЭС — мнение эксперта
По его словам, украинские войска ударили дроном по объекту инфраструктуры при въезде в город, беспилотниками атаковали учебный центр АЭС и здание администрации, в результате чего на последнем есть разрушения, повреждения фасада и внутренних помещений. Кроме того, ВСУ произвели 57 обстрелов из ствольной артиллерии и нанесли удар по району возле центрального входа в хранилище твердых радиоактивных отходов.
Рогов подчеркнул, что в результате обстрелов пострадавших нет. Радиационный фон в норме.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
Вчера, 08:59
Атака на Запорожскую АЭС — два разрыва произошли у хранилища топлива
Запорожская АЭС - самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий подчеркнул, что в случае возникновения техногенной катастрофы после ударов ВСУ по Запорожской атомной электростанции пострадает часть западных областей Украины и далее вся Европа.
 
Запорожская областьПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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