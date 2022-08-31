https://crimea.ria.ru/20220831/ataki-dronami-i-artilleriey-energodar-i-zaes-obstrelyali-bolee-60-raz-1124349710.html

Атаки дронами и артиллерией: Энергодар и ЗАЭС обстреляли более 60 раз

Атаки дронами и артиллерией: Энергодар и ЗАЭС обстреляли более 60 раз - РИА Новости Крым, 31.08.2022

Атаки дронами и артиллерией: Энергодар и ЗАЭС обстреляли более 60 раз

Более 60 ударов нанесли украинские войска по Запорожской АЭС и городу Энергодар за минувшие сутки, есть разрушения. Об этом сообщил член главного совета ВГА... РИА Новости Крым, 31.08.2022

2022-08-31T09:54

2022-08-31T09:54

2022-08-31T09:55

запорожская область

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Более 60 ударов нанесли украинские войска по Запорожской АЭС и городу Энергодар за минувшие сутки, есть разрушения. Об этом сообщил член главного совета ВГА региона Владимир Рогов.По его словам, украинские войска ударили дроном по объекту инфраструктуры при въезде в город, беспилотниками атаковали учебный центр АЭС и здание администрации, в результате чего на последнем есть разрушения, повреждения фасада и внутренних помещений. Кроме того, ВСУ произвели 57 обстрелов из ствольной артиллерии и нанесли удар по району возле центрального входа в хранилище твердых радиоактивных отходов.Рогов подчеркнул, что в результате обстрелов пострадавших нет. Радиационный фон в норме.Запорожская АЭС - самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий подчеркнул, что в случае возникновения техногенной катастрофы после ударов ВСУ по Запорожской атомной электростанции пострадает часть западных областей Украины и далее вся Европа.

https://crimea.ria.ru/20220829/zachem-magate-edet-na-zaporozhskuyu-aes--mnenie-eksperta-1124336462.html

https://crimea.ria.ru/20220830/ataka-na-zaporozhskuyu-aes--dva-razryva-proizoshli-u-khranilischa-topliva-1124338673.html

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)