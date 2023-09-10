https://crimea.ria.ru/20230910/samolety-chf-unichtozhili-tri-katera-s-desantom-vsu-napravlyavshiesya-v-krym-1131294123.html

Самолеты ЧФ уничтожили три катера с десантом ВСУ, направлявшиеся в Крым

Самолеты ЧФ уничтожили три катера с десантом ВСУ, направлявшиеся в Крым - РИА Новости Крым, 10.09.2023

Самолеты ЧФ уничтожили три катера с десантом ВСУ, направлявшиеся в Крым

Самолеты морской авиации Черноморского флота РФ уничтожили у острова Змеиный три катера с десантом ВСУ, следовавшие в сторону Крыма. Об этом утром в воскресенье РИА Новости Крым, 10.09.2023

2023-09-10T06:51

2023-09-10T06:51

2023-09-10T07:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Самолеты морской авиации Черноморского флота РФ уничтожили у острова Змеиный три катера с десантом ВСУ, следовавшие в сторону Крыма. Об этом утром в воскресенье сообщили в Минобороны.ВСУ и ранее предпринимали попытки высадить десант в Крыму. 4 сентября в Черном море уничтожены четыре быстроходных катера производства США с украинскими десантными группами, двигавшимися в направлении мыса Тарханкут.Кроме того, по данным Минобороны России, 29 и 30 августа ВСУ предпринимали попытки высадить на побережье Крыма отряды сил специальных операций, целью которых было совершение террористических акций. Морская авиация Черноморского флота уничтожила четыре военных катера и до 50 украинских военнослужащих.По мнению директора Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александра Бедрицкого, одобренные Западом попытки украинских войск высадить десант в Крыму и многочисленные атаки беспилотниками и ракетами на инфраструктуру полуострова обусловлены желанием как можно сильнее укрепить свои позиции на будущих возможных переговорах с Москвой.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Черным морем у берегов Крыма сбит вражеский беспилотникЭксперт назвал скрытую цель попыток высадить десант ВСУ в Крыму

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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