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Самолеты ЧФ уничтожили три катера с десантом ВСУ, направлявшиеся в Крым - РИА Новости Крым, 10.09.2023
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Самолеты ЧФ уничтожили три катера с десантом ВСУ, направлявшиеся в Крым
Самолеты ЧФ уничтожили три катера с десантом ВСУ, направлявшиеся в Крым - РИА Новости Крым, 10.09.2023
Самолеты ЧФ уничтожили три катера с десантом ВСУ, направлявшиеся в Крым
Самолеты морской авиации Черноморского флота РФ уничтожили у острова Змеиный три катера с десантом ВСУ, следовавшие в сторону Крыма. Об этом утром в воскресенье РИА Новости Крым, 10.09.2023
2023-09-10T06:51
2023-09-10T07:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Самолеты морской авиации Черноморского флота РФ уничтожили у острова Змеиный три катера с десантом ВСУ, следовавшие в сторону Крыма. Об этом утром в воскресенье сообщили в Минобороны.ВСУ и ранее предпринимали попытки высадить десант в Крыму. 4 сентября в Черном море уничтожены четыре быстроходных катера производства США с украинскими десантными группами, двигавшимися в направлении мыса Тарханкут.Кроме того, по данным Минобороны России, 29 и 30 августа ВСУ предпринимали попытки высадить на побережье Крыма отряды сил специальных операций, целью которых было совершение террористических акций. Морская авиация Черноморского флота уничтожила четыре военных катера и до 50 украинских военнослужащих.По мнению директора Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александра Бедрицкого, одобренные Западом попытки украинских войск высадить десант в Крыму и многочисленные атаки беспилотниками и ракетами на инфраструктуру полуострова обусловлены желанием как можно сильнее укрепить свои позиции на будущих возможных переговорах с Москвой.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Черным морем у берегов Крыма сбит вражеский беспилотникЭксперт назвал скрытую цель попыток высадить десант ВСУ в Крыму
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РИА Новости Крым
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всу (вооруженные силы украины), безопасность республики крым и севастополя, потери всу , новости сво, крым, новости крыма, министерство обороны рф, чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот
Самолеты ЧФ уничтожили три катера с десантом ВСУ, направлявшиеся в Крым

Направлявшиеся в Крым десантные катера ВСУ уничтожили у острова Змеиный

06:51 10.09.2023 (обновлено: 07:44 10.09.2023)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМногоцелевой истребитель Су-30СМ морской авиации Черноморского флота
Многоцелевой истребитель Су-30СМ морской авиации Черноморского флота - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Самолеты морской авиации Черноморского флота РФ уничтожили у острова Змеиный три катера с десантом ВСУ, следовавшие в сторону Крыма. Об этом утром в воскресенье сообщили в Минобороны.
"Сегодня ночью в западной части акватории Черного моря северо-восточнее острова Змеиный самолетами морской авиации Черноморского флота уничтожено три быстроходных военных катера производства США Willard Sea Force с десантными группами ВСУ, следовавшие в направлении Крымского побережья", - рассказали в ведомстве.
ВСУ и ранее предпринимали попытки высадить десант в Крыму. 4 сентября в Черном море уничтожены четыре быстроходных катера производства США с украинскими десантными группами, двигавшимися в направлении мыса Тарханкут.
Кроме того, по данным Минобороны России, 29 и 30 августа ВСУ предпринимали попытки высадить на побережье Крыма отряды сил специальных операций, целью которых было совершение террористических акций. Морская авиация Черноморского флота уничтожила четыре военных катера и до 50 украинских военнослужащих.
По мнению директора Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александра Бедрицкого, одобренные Западом попытки украинских войск высадить десант в Крыму и многочисленные атаки беспилотниками и ракетами на инфраструктуру полуострова обусловлены желанием как можно сильнее укрепить свои позиции на будущих возможных переговорах с Москвой.
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