https://crimea.ria.ru/20230903/ekspert-nazval-skrytuyu-tsel-popytok-vysadit-desant-vsu-v-krymu-1131132692.html

Эксперт назвал скрытую цель попыток высадить десант ВСУ в Крыму

Эксперт назвал скрытую цель попыток высадить десант ВСУ в Крыму - РИА Новости Крым, 03.09.2023

Эксперт назвал скрытую цель попыток высадить десант ВСУ в Крыму

Одобренные Западом попытки украинских войск высадить десант в Крыму и многочисленные атаки беспилотниками и ракетами на инфраструктуру полуострова обусловлены... РИА Новости Крым, 03.09.2023

2023-09-03T14:46

2023-09-03T14:46

2023-09-03T14:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Одобренные Западом попытки украинских войск высадить десант в Крыму и многочисленные атаки беспилотниками и ракетами на инфраструктуру полуострова обусловлены желанием как можно сильнее укрепить свои позиции на будущих возможных переговорах с Москвой. Такое мнение высказал директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий в эфире итоговой программы "Семь дней в деталях с Максимом Грозновым" на радио "Спутник в Крыму".В этой связи попытки высадки десанта ВСУ в Крыму могут продолжаться, а тактика диверсионных действий киевского режима может расширяться в плане географии, считает Бедрицкий.По мнению эксперта, главная причина, по которой Киев все-таки может решиться на переговоры с Москвой – огромные потери в рядах ВСУ, что может вылиться в массовые социальные протесты внутри самой Украины."Потери ВСУ, по разным данным, оцениваются в диапазоне от 250 до 450 тысяч человек. Это огромные потери. Рано или поздно они достигнут точки, за которой начнется массовый общественный протест. Хотя пока это сложно представить, так или иначе эта волна недовольства, которая, разумеется, не будет пророссийской, приведет к внутренним протестам", – пояснил аналитик.По данным Минобороны России, 29 и 30 августа ВСУ предпринимали попытки высадить на побережье Крыма отряды сил специальных операций, целью которых было совершение террористических акций. Морская авиация Черноморского флота уничтожила четыре военных катера и до 50 украинских военнослужащих.В ночь на 2 сентября киевский режим дважды пытался атаковать Крымский мост полупогружными безэкипажными катерами. Морские беспилотники уничтожены в акватории Черного моря.Читайте также на РИА Новости Крым:"Высадка" украинских коммандос в Крыму: эксперт оценил шансы ВСУНа востоке Крыма сбита крылатая ракетаСу-24 уничтожил еще один катер ВСУ с экипажем в Черном море

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, россия, украина, безопасность республики крым и севастополя, мнения, александр бедрицкий, новости сво, потери всу , в мире