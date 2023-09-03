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Эксперт назвал скрытую цель попыток высадить десант ВСУ в Крыму
Эксперт назвал скрытую цель попыток высадить десант ВСУ в Крыму - РИА Новости Крым, 03.09.2023
Эксперт назвал скрытую цель попыток высадить десант ВСУ в Крыму
Одобренные Западом попытки украинских войск высадить десант в Крыму и многочисленные атаки беспилотниками и ракетами на инфраструктуру полуострова обусловлены... РИА Новости Крым, 03.09.2023
2023-09-03T14:46
2023-09-03T14:46
2023-09-03T14:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Одобренные Западом попытки украинских войск высадить десант в Крыму и многочисленные атаки беспилотниками и ракетами на инфраструктуру полуострова обусловлены желанием как можно сильнее укрепить свои позиции на будущих возможных переговорах с Москвой. Такое мнение высказал директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий в эфире итоговой программы "Семь дней в деталях с Максимом Грозновым" на радио "Спутник в Крыму".В этой связи попытки высадки десанта ВСУ в Крыму могут продолжаться, а тактика диверсионных действий киевского режима может расширяться в плане географии, считает Бедрицкий.По мнению эксперта, главная причина, по которой Киев все-таки может решиться на переговоры с Москвой – огромные потери в рядах ВСУ, что может вылиться в массовые социальные протесты внутри самой Украины."Потери ВСУ, по разным данным, оцениваются в диапазоне от 250 до 450 тысяч человек. Это огромные потери. Рано или поздно они достигнут точки, за которой начнется массовый общественный протест. Хотя пока это сложно представить, так или иначе эта волна недовольства, которая, разумеется, не будет пророссийской, приведет к внутренним протестам", – пояснил аналитик.По данным Минобороны России, 29 и 30 августа ВСУ предпринимали попытки высадить на побережье Крыма отряды сил специальных операций, целью которых было совершение террористических акций. Морская авиация Черноморского флота уничтожила четыре военных катера и до 50 украинских военнослужащих.В ночь на 2 сентября киевский режим дважды пытался атаковать Крымский мост полупогружными безэкипажными катерами. Морские беспилотники уничтожены в акватории Черного моря.Читайте также на РИА Новости Крым:"Высадка" украинских коммандос в Крыму: эксперт оценил шансы ВСУНа востоке Крыма сбита крылатая ракетаСу-24 уничтожил еще один катер ВСУ с экипажем в Черном море
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крым, россия, украина, безопасность республики крым и севастополя, мнения, александр бедрицкий, новости сво, потери всу , в мире
Эксперт назвал скрытую цель попыток высадить десант ВСУ в Крыму
Эксперт Бедрицкий: операции против Крыма – попытка улучшить позиции в будущих переговорах
14:46 03.09.2023 (обновлено: 14:51 03.09.2023) СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым.
Одобренные Западом попытки украинских войск высадить десант в Крыму и многочисленные атаки беспилотниками и ракетами на инфраструктуру полуострова обусловлены желанием как можно сильнее укрепить свои позиции на будущих возможных переговорах с Москвой. Такое мнение высказал директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий в эфире итоговой программы "Семь дней в деталях с Максимом Грозновым" на радио "Спутник в Крыму"
.
"На Западе сейчас начинается смена парадигмы. Если сначала там говорили, что Россия должна потерпеть военное поражение, а Украина – восстановиться (в границах 1991 года – ред.), теперь говорят уже о том, что нужно договариваться. Действия диверсионных групп, удары по инфраструктуре, в том числе в глубине российской территории – все это попытка улучшить украинские переговорные позиции к тому моменту, когда они (Запад – ред.) будут считать, что смогут усадить нас за стол переговоров", – сказал политолог.
В этой связи попытки высадки десанта ВСУ в Крыму могут продолжаться, а тактика диверсионных действий киевского режима может расширяться в плане географии, считает Бедрицкий.
По мнению эксперта, главная причина, по которой Киев все-таки может решиться на переговоры с Москвой – огромные потери в рядах ВСУ, что может вылиться в массовые социальные протесты внутри самой Украины.
"Потери ВСУ, по разным данным, оцениваются в диапазоне от 250 до 450 тысяч человек. Это огромные потери. Рано или поздно они достигнут точки, за которой начнется массовый общественный протест. Хотя пока это сложно представить, так или иначе эта волна недовольства, которая, разумеется, не будет пророссийской, приведет к внутренним протестам", – пояснил аналитик.
По данным Минобороны России, 29 и 30 августа ВСУ предпринимали попытки высадить на побережье Крыма отряды сил специальных операций
, целью которых было совершение террористических акций. Морская авиация Черноморского флота уничтожила четыре военных катера и до 50 украинских военнослужащих.
В ночь на 2 сентября киевский режим дважды пытался атаковать Крымский мост
полупогружными безэкипажными катерами. Морские беспилотники уничтожены в акватории Черного моря.
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