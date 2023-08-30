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На востоке Крыма сбита крылатая ракета - РИА Новости Крым, 30.08.2023
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На востоке Крыма сбита крылатая ракета
На востоке Крыма сбита крылатая ракета - РИА Новости Крым, 30.08.2023
На востоке Крыма сбита крылатая ракета
На востоке Крыма система противовоздушной обороны сбила крылатую ракету. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 30.08.2023
2023-08-30T22:00
2023-08-30T23:04
крым
безопасность республики крым и севастополя
сергей аксенов
олег крючков
пво
атаки всу на крым
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. На востоке Крыма система противовоздушной обороны сбила крылатую ракету. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.При этом от обломков сбитой ракеты загорелась трава в поле. На месте возгорания работают МЧС, добавил советник главы РК Олег Крючков.Это не первая попытка киевского режима атаковать полуостров крылатыми ракетами. 28 августа дежурными средствами ПВО над акваторией Черного моря у побережья Крыма была уничтожена одна из них. Кроме того, в этот же день российскими военными была пресечена попытка совершить террористическую атаку на Крым беспилотниками самолетного типа. По информации главы республики Сергея Аксенова, два БПЛА сбиты на севере и западе полуострова.Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что западные партнеры поддерживают Украину в уничтожении "всего российского на оккупированных территориях", в том числе согласованы удары по Крыму. Он также сказал, что количество "неустановленных беспилотников", бьющих по российской территории, будет увеличиваться.Ранее в среду в Минобороны РФ сообщали, что в акватории Черного моря уничтожены четыре быстроходных военных катера с десантными группами военнослужащих украинских сил специальных операций общей численностью до 50 человек. Позже были ликвидированы еще два катера с экипажем.Читайте также на РИА Новости Крым:Су-24 уничтожил еще один катер ВСУ с экипажем в Черном мореРазвожаев: сообщения о перекрытии рейда в Балаклаве – фейк"У нас надежная защита": власти Крыма заявили о готовности к атакам ВСУ
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крым, безопасность республики крым и севастополя, сергей аксенов, олег крючков, пво, атаки всу на крым, происшествия, новости крыма
На востоке Крыма сбита крылатая ракета

Крылатая ракета сбита на востоке Крыма, от обломков загорелось поле – власти

22:00 30.08.2023 (обновлено: 23:04 30.08.2023)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. На востоке Крыма система противовоздушной обороны сбила крылатую ракету. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Силами ПВО в восточной части Крыма сбита крылатая ракета. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации", - написал он в своем Telegram-канале.
При этом от обломков сбитой ракеты загорелась трава в поле. На месте возгорания работают МЧС, добавил советник главы РК Олег Крючков.
Это не первая попытка киевского режима атаковать полуостров крылатыми ракетами. 28 августа дежурными средствами ПВО над акваторией Черного моря у побережья Крыма была уничтожена одна из них. Кроме того, в этот же день российскими военными была пресечена попытка совершить террористическую атаку на Крым беспилотниками самолетного типа. По информации главы республики Сергея Аксенова, два БПЛА сбиты на севере и западе полуострова.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что западные партнеры поддерживают Украину в уничтожении "всего российского на оккупированных территориях", в том числе согласованы удары по Крыму. Он также сказал, что количество "неустановленных беспилотников", бьющих по российской территории, будет увеличиваться.
Ранее в среду в Минобороны РФ сообщали, что в акватории Черного моря уничтожены четыре быстроходных военных катера с десантными группами военнослужащих украинских сил специальных операций общей численностью до 50 человек. Позже были ликвидированы еще два катера с экипажем.
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КрымБезопасность Республики Крым и СевастополяСергей АксеновОлег КрючковПВОАтаки ВСУ на КрымПроисшествияНовости Крыма
 
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Заголовок открываемого материала
22:59Главные новости Крыма: 30 августа
22:52Над Брянской областью и Крымом сработала ПВО – сбиты БПЛА и ракета
22:42Главные события и заявления дня: 30 августа
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22:25Обломки ракеты повредили ЛЭП на востоке Крыма
22:01Итоги сезона: в Большой Ялте отдохнули 1,5 миллиона туристов
22:00На востоке Крыма сбита крылатая ракета
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