https://crimea.ria.ru/20230830/razvozhaev-soobscheniya-o-perekrytii-reyda-v-balaklave--feyk--1131058525.html
Развожаев: сообщения о перекрытии рейда в Балаклаве – фейк
Развожаев: сообщения о перекрытии рейда в Балаклаве – фейк - РИА Новости Крым, 30.08.2023
Развожаев: сообщения о перекрытии рейда в Балаклаве – фейк
Информация о том, что рейд Балаклавы будет закрыт до 4 сентября по указанию командующего Черноморским флотом, не соответствует действительности. Движение судов... РИА Новости Крым, 30.08.2023
2023-08-30T21:14
2023-08-30T21:14
2023-08-30T21:16
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СЕВАСТОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. Информация о том, что рейд Балаклавы будет закрыт до 4 сентября по указанию командующего Черноморским флотом, не соответствует действительности. Движение судов в районе Балаклавы осуществляется в прежнем режиме. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.По его словам, недостоверная информация появилась в ряде Telegram-каналов.Он также отметил, что к настоящему времени моряки закончили работы и сняли запрет на хождение судов в определенном квадрате."Движение судов в районе Балаклавы осуществляется в прежнем режиме", – добавил Развожаев и попросил жителей и гостей города доверять информации только из официальных источников.Читайте также на РИА Новости Крым:Телефоны крымчан атакуют ложными сообщениями о воздушной тревогеДымовая завеса в Феодосии – власти призвали сохранять спокойствие"Не пугайтесь": в Севастополе проходят учения силовиков на базе школы
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балаклава, севастополь, михаил развожаев, новости крыма, чф рф (черноморский флот российской федерации), фейк, крым, безопасность республики крым и севастополя
Развожаев: сообщения о перекрытии рейда в Балаклаве – фейк
Губернатор Севастополя опроверг фейк о закрытии рейда в Балаклаве
21:14 30.08.2023 (обновлено: 21:16 30.08.2023)