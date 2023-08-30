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Развожаев: сообщения о перекрытии рейда в Балаклаве – фейк - РИА Новости Крым, 30.08.2023
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Развожаев: сообщения о перекрытии рейда в Балаклаве – фейк
Развожаев: сообщения о перекрытии рейда в Балаклаве – фейк - РИА Новости Крым, 30.08.2023
Развожаев: сообщения о перекрытии рейда в Балаклаве – фейк
Информация о том, что рейд Балаклавы будет закрыт до 4 сентября по указанию командующего Черноморским флотом, не соответствует действительности. Движение судов... РИА Новости Крым, 30.08.2023
2023-08-30T21:14
2023-08-30T21:16
балаклава
севастополь
михаил развожаев
новости крыма
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фейк
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СЕВАСТОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. Информация о том, что рейд Балаклавы будет закрыт до 4 сентября по указанию командующего Черноморским флотом, не соответствует действительности. Движение судов в районе Балаклавы осуществляется в прежнем режиме. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.По его словам, недостоверная информация появилась в ряде Telegram-каналов.Он также отметил, что к настоящему времени моряки закончили работы и сняли запрет на хождение судов в определенном квадрате."Движение судов в районе Балаклавы осуществляется в прежнем режиме", – добавил Развожаев и попросил жителей и гостей города доверять информации только из официальных источников.Читайте также на РИА Новости Крым:Телефоны крымчан атакуют ложными сообщениями о воздушной тревогеДымовая завеса в Феодосии – власти призвали сохранять спокойствие"Не пугайтесь": в Севастополе проходят учения силовиков на базе школы
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балаклава, севастополь, михаил развожаев, новости крыма, чф рф (черноморский флот российской федерации), фейк, крым, безопасность республики крым и севастополя
Развожаев: сообщения о перекрытии рейда в Балаклаве – фейк

Губернатор Севастополя опроверг фейк о закрытии рейда в Балаклаве

21:14 30.08.2023 (обновлено: 21:16 30.08.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБалаклавская бухта
Балаклавская бухта - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СЕВАСТОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. Информация о том, что рейд Балаклавы будет закрыт до 4 сентября по указанию командующего Черноморским флотом, не соответствует действительности. Движение судов в районе Балаклавы осуществляется в прежнем режиме. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
По его словам, недостоверная информация появилась в ряде Telegram-каналов.
"Это ложь. Весь рейд никто не собирался перекрывать. Те, кто каким-то образом ссылается на документы от флота, даже не смогли правильно их прочитать. Речь шла всего лишь о конкретном квадрате, где флот проводил необходимые ему работы", – написал в своем Telegram-канале Развожаев.
Он также отметил, что к настоящему времени моряки закончили работы и сняли запрет на хождение судов в определенном квадрате.
"Движение судов в районе Балаклавы осуществляется в прежнем режиме", – добавил Развожаев и попросил жителей и гостей города доверять информации только из официальных источников.
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БалаклаваСевастопольМихаил РазвожаевНовости КрымаЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)ФейкКрымБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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