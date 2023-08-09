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Дымовая завеса в Феодосии – власти призвали сохранять спокойствие

Дымовая завеса в Феодосии – власти призвали сохранять спокойствие - РИА Новости Крым, 09.08.2023

Дымовая завеса в Феодосии – власти призвали сохранять спокойствие

В приморской Феодосии на востоке Крыма проходят учения с использованием дымовой завесы. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. РИА Новости Крым, 09.08.2023

2023-08-09T12:53

2023-08-09T12:53

2023-08-09T13:02

новости крыма

феодосия

учения

безопасность республики крым и севастополя

армия и флот

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. В приморской Феодосии на востоке Крыма проходят учения с использованием дымовой завесы. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков."Идет массовая информационная атака ЦИПСО. Фейки и вбросы фиксируем каждые полчаса. Доверяем только проверенным источникам. Вся информация размещается на официальных страницах и СМИ", – подчеркнул Крючков.Несколькими часами ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о проведении в районе Севастопольской бухты учений войск радиационной, химической и биологической защиты.Кроме того, плановые тренировки военных пройдут в Черноморском районе Крыма с 9 по 11 августа. Мероприятия будут сопровождаться звуками выстрелов, уточнили власти.Тренировки военнослужащих и силовиков на территории Севастополя и Крыма проходят практически ежедневно. Иногда они сопровождаются громкими звуками и работой военной техники. Главы городов заранее предупреждают об этом горожан и гостей полуострова.Читайте также на РИА Новости Крым:Звуки стрельбы в Севастополе – работают военныеГромкие звуки на севере Крыма – жителей призвали к спокойствиюГромкие хлопки в Евпатории – названа причина

феодосия

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2023

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новости крыма, феодосия, учения, безопасность республики крым и севастополя, армия и флот, вооруженные силы россии