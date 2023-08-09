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Дымовая завеса в Феодосии – власти призвали сохранять спокойствие - РИА Новости Крым, 09.08.2023
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Дымовая завеса в Феодосии – власти призвали сохранять спокойствие
Дымовая завеса в Феодосии – власти призвали сохранять спокойствие - РИА Новости Крым, 09.08.2023
Дымовая завеса в Феодосии – власти призвали сохранять спокойствие
В приморской Феодосии на востоке Крыма проходят учения с использованием дымовой завесы. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. РИА Новости Крым, 09.08.2023
2023-08-09T12:53
2023-08-09T13:02
новости крыма
феодосия
учения
безопасность республики крым и севастополя
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. В приморской Феодосии на востоке Крыма проходят учения с использованием дымовой завесы. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков."Идет массовая информационная атака ЦИПСО. Фейки и вбросы фиксируем каждые полчаса. Доверяем только проверенным источникам. Вся информация размещается на официальных страницах и СМИ", – подчеркнул Крючков.Несколькими часами ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о проведении в районе Севастопольской бухты учений войск радиационной, химической и биологической защиты.Кроме того, плановые тренировки военных пройдут в Черноморском районе Крыма с 9 по 11 августа. Мероприятия будут сопровождаться звуками выстрелов, уточнили власти.Тренировки военнослужащих и силовиков на территории Севастополя и Крыма проходят практически ежедневно. Иногда они сопровождаются громкими звуками и работой военной техники. Главы городов заранее предупреждают об этом горожан и гостей полуострова.Читайте также на РИА Новости Крым:Звуки стрельбы в Севастополе – работают военныеГромкие звуки на севере Крыма – жителей призвали к спокойствиюГромкие хлопки в Евпатории – названа причина
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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новости крыма, феодосия, учения, безопасность республики крым и севастополя, армия и флот, вооруженные силы россии
Дымовая завеса в Феодосии – власти призвали сохранять спокойствие

Власти: в Феодосии идут учения с использованием дымовой завесы

12:53 09.08.2023 (обновлено: 13:02 09.08.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевФеодосия
Феодосия - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. В приморской Феодосии на востоке Крыма проходят учения с использованием дымовой завесы. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.
"В Феодосии проходят учения с использованием дымовой завесы", – написал в своем Telegram-канале Крючков. И попросил жителей и гостей полуострова доверять только официальным источникам.
"Идет массовая информационная атака ЦИПСО. Фейки и вбросы фиксируем каждые полчаса. Доверяем только проверенным источникам. Вся информация размещается на официальных страницах и СМИ", – подчеркнул Крючков.
Несколькими часами ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о проведении в районе Севастопольской бухты учений войск радиационной, химической и биологической защиты.
Кроме того, плановые тренировки военных пройдут в Черноморском районе Крыма с 9 по 11 августа. Мероприятия будут сопровождаться звуками выстрелов, уточнили власти.
Тренировки военнослужащих и силовиков на территории Севастополя и Крыма проходят практически ежедневно. Иногда они сопровождаются громкими звуками и работой военной техники. Главы городов заранее предупреждают об этом горожан и гостей полуострова.
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Новости КрымаФеодосияУченияБезопасность Республики Крым и СевастополяАрмия и флотВооруженные силы России
 
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