https://crimea.ria.ru/20230809/dymovaya-zavesa-v-feodosii--vlasti-prizvali-sokhranyat-spokoystvie-1130625838.html
Дымовая завеса в Феодосии – власти призвали сохранять спокойствие
Дымовая завеса в Феодосии – власти призвали сохранять спокойствие - РИА Новости Крым, 09.08.2023
Дымовая завеса в Феодосии – власти призвали сохранять спокойствие
В приморской Феодосии на востоке Крыма проходят учения с использованием дымовой завесы. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. РИА Новости Крым, 09.08.2023
2023-08-09T12:53
2023-08-09T12:53
2023-08-09T13:02
новости крыма
феодосия
учения
безопасность республики крым и севастополя
армия и флот
вооруженные силы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/06/1121648250_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_09db31370cd3e7998d3f867f683f1aed.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. В приморской Феодосии на востоке Крыма проходят учения с использованием дымовой завесы. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков."Идет массовая информационная атака ЦИПСО. Фейки и вбросы фиксируем каждые полчаса. Доверяем только проверенным источникам. Вся информация размещается на официальных страницах и СМИ", – подчеркнул Крючков.Несколькими часами ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о проведении в районе Севастопольской бухты учений войск радиационной, химической и биологической защиты.Кроме того, плановые тренировки военных пройдут в Черноморском районе Крыма с 9 по 11 августа. Мероприятия будут сопровождаться звуками выстрелов, уточнили власти.Тренировки военнослужащих и силовиков на территории Севастополя и Крыма проходят практически ежедневно. Иногда они сопровождаются громкими звуками и работой военной техники. Главы городов заранее предупреждают об этом горожан и гостей полуострова.Читайте также на РИА Новости Крым:Звуки стрельбы в Севастополе – работают военныеГромкие звуки на севере Крыма – жителей призвали к спокойствиюГромкие хлопки в Евпатории – названа причина
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/06/1121648250_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_d3ca2fe6dc93b34fcbac8e4b87b0fe2f.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, феодосия, учения, безопасность республики крым и севастополя, армия и флот, вооруженные силы россии
Дымовая завеса в Феодосии – власти призвали сохранять спокойствие
Власти: в Феодосии идут учения с использованием дымовой завесы
12:53 09.08.2023 (обновлено: 13:02 09.08.2023)