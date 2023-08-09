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Дым в районе Севастопольской бухты – что происходит - РИА Новости Крым, 09.08.2023
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Дым в районе Севастопольской бухты – что происходит
Дым в районе Севастопольской бухты – что происходит - РИА Новости Крым, 09.08.2023
Дым в районе Севастопольской бухты – что происходит
Дым в районе Севастопольской бухты, который жители и гости региона могут наблюдать в среду утром, связан с тренировкой войск радиационной, химической и... РИА Новости Крым, 09.08.2023
2023-08-09T10:18
2023-08-09T10:18
севастополь
михаил развожаев
учения
армия и флот
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Дым в районе Севастопольской бухты, который жители и гости региона могут наблюдать в среду утром, связан с тренировкой войск радиационной, химической и биологической защиты. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Ранее о плановой тренировке военных предупредили и власти Черноморского района Крыма. Учения будут сопровождаться звуками выстрелов и продлятся три дня – с 9 по 11 августа.Тренировки военнослужащих и силовиков в Севастополе и Крыму проходят практически ежедневно. Иногда они сопровождаются громкими звуками и работой военной техники. Главы городов для сохранения спокойствия заранее предупреждают об этом горожан.Читайте также на РИА Новости Крым:Звуки стрельбы в Севастополе – работают военныеГромкие звуки на севере Крыма – жителей призвали к спокойствиюГромкие хлопки в Евпатории – названа причина
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, учения, армия и флот, новости крыма
Дым в районе Севастопольской бухты – что происходит

Развожаев: дым над бухтой Севастополя – тренировка военных

10:18 09.08.2023
 
© Фото: Арпи БегларянВид на Севастопольскую бухту
Вид на Севастопольскую бухту
© Фото: Арпи Бегларян
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Дым в районе Севастопольской бухты, который жители и гости региона могут наблюдать в среду утром, связан с тренировкой войск радиационной, химической и биологической защиты. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Если видите дым в районе Севастопольской бухты, то не переживайте. Это флот проводит тренировку расчетов РХБЗ. Да, запах неприятный, но это абсолютно безопасно. В городе все спокойно", – написал он в своем Telegram-канале.
Ранее о плановой тренировке военных предупредили и власти Черноморского района Крыма. Учения будут сопровождаться звуками выстрелов и продлятся три дня – с 9 по 11 августа.
Тренировки военнослужащих и силовиков в Севастополе и Крыму проходят практически ежедневно. Иногда они сопровождаются громкими звуками и работой военной техники. Главы городов для сохранения спокойствия заранее предупреждают об этом горожан.
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СевастопольМихаил РазвожаевУченияАрмия и флотНовости Крыма
 
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