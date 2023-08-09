https://crimea.ria.ru/20230809/dym-v-rayone-sevastopolskoy-bukhty--chto-proiskhodit-1130620992.html

Дым в районе Севастопольской бухты – что происходит

Дым в районе Севастопольской бухты – что происходит - РИА Новости Крым, 09.08.2023

Дым в районе Севастопольской бухты – что происходит

Дым в районе Севастопольской бухты, который жители и гости региона могут наблюдать в среду утром, связан с тренировкой войск радиационной, химической и... РИА Новости Крым, 09.08.2023

2023-08-09T10:18

2023-08-09T10:18

2023-08-09T10:18

севастополь

михаил развожаев

учения

армия и флот

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Дым в районе Севастопольской бухты, который жители и гости региона могут наблюдать в среду утром, связан с тренировкой войск радиационной, химической и биологической защиты. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Ранее о плановой тренировке военных предупредили и власти Черноморского района Крыма. Учения будут сопровождаться звуками выстрелов и продлятся три дня – с 9 по 11 августа.Тренировки военнослужащих и силовиков в Севастополе и Крыму проходят практически ежедневно. Иногда они сопровождаются громкими звуками и работой военной техники. Главы городов для сохранения спокойствия заранее предупреждают об этом горожан.Читайте также на РИА Новости Крым:Звуки стрельбы в Севастополе – работают военныеГромкие звуки на севере Крыма – жителей призвали к спокойствиюГромкие хлопки в Евпатории – названа причина

севастополь

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, учения, армия и флот, новости крыма