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Дым в районе Севастопольской бухты – что происходит
Дым в районе Севастопольской бухты – что происходит - РИА Новости Крым, 09.08.2023
Дым в районе Севастопольской бухты – что происходит
Дым в районе Севастопольской бухты, который жители и гости региона могут наблюдать в среду утром, связан с тренировкой войск радиационной, химической и... РИА Новости Крым, 09.08.2023
2023-08-09T10:18
2023-08-09T10:18
2023-08-09T10:18
севастополь
михаил развожаев
учения
армия и флот
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Дым в районе Севастопольской бухты, который жители и гости региона могут наблюдать в среду утром, связан с тренировкой войск радиационной, химической и биологической защиты. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Ранее о плановой тренировке военных предупредили и власти Черноморского района Крыма. Учения будут сопровождаться звуками выстрелов и продлятся три дня – с 9 по 11 августа.Тренировки военнослужащих и силовиков в Севастополе и Крыму проходят практически ежедневно. Иногда они сопровождаются громкими звуками и работой военной техники. Главы городов для сохранения спокойствия заранее предупреждают об этом горожан.Читайте также на РИА Новости Крым:Звуки стрельбы в Севастополе – работают военныеГромкие звуки на севере Крыма – жителей призвали к спокойствиюГромкие хлопки в Евпатории – названа причина
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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севастополь, михаил развожаев, учения, армия и флот, новости крыма
Дым в районе Севастопольской бухты – что происходит
Развожаев: дым над бухтой Севастополя – тренировка военных