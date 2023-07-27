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Громкие звуки на севере Крыма – жителей призвали к спокойствию
Громкие звуки на севере Крыма – жителей призвали к спокойствию - РИА Новости Крым, 27.07.2023
Громкие звуки на севере Крыма – жителей призвали к спокойствию
В Армянске в пятницу будут проходить плановые учения силовых структур, жителей просят сохранять спокойствие. Об этом сообщил глава администрации города Василий... РИА Новости Крым, 27.07.2023
2023-07-27T20:12
2023-07-27T20:12
2023-07-27T20:12
василий телиженко
армянск
новости крыма
учения
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. В Армянске в пятницу будут проходить плановые учения силовых структур, жителей просят сохранять спокойствие. Об этом сообщил глава администрации города Василий Телиженко.Он призвал доверять только официальной информации, которая размещается на страницах главы республики и местных органов власти.Накануне учения военных прошли и в Евпатории. Власти города заранее проинформировали об этом граждан и призвали их не переживать по поводу громких звуков. Также тренировки и учения проходят в других городах полуострова.В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы.Читайте также на РИА Новости Крым:Стрельба в шести районах Севастополя – что происходит в городеГромкие хлопки в Евпатории – названа причинаБудет громко: в Севастополе взорвут 700 боеприпасов со дна бухты
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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василий телиженко, армянск, новости крыма, учения, безопасность республики крым и севастополя
Громкие звуки на севере Крыма – жителей призвали к спокойствию
Глава Армянска Телиженко: громкие звуки в городе связаны с плановыми учениями силовиков
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. В Армянске в пятницу будут проходить плановые учения силовых структур, жителей просят сохранять спокойствие. Об этом сообщил глава администрации города Василий Телиженко.
"28 июля 2023 года на территории муниципального образования городской округ Армянск будут проводиться плановые учения силовых структур. Просьба сохранять спокойствие", – написал он в своем Telegram-канале.
Он призвал доверять только официальной информации, которая размещается на страницах главы республики и местных органов власти.
Накануне учения военных прошли и в Евпатории. Власти города заранее проинформировали об этом граждан и призвали их не переживать по поводу громких звуков. Также тренировки и учения проходят в других городах полуострова.
В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы.
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