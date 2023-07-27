https://crimea.ria.ru/20230727/gromkie-zvuki-na-severe-kryma--zhiteley-prizvali-k-spokoystviyu-1130335016.html

Громкие звуки на севере Крыма – жителей призвали к спокойствию

Громкие звуки на севере Крыма – жителей призвали к спокойствию - РИА Новости Крым, 27.07.2023

Громкие звуки на севере Крыма – жителей призвали к спокойствию

В Армянске в пятницу будут проходить плановые учения силовых структур, жителей просят сохранять спокойствие. Об этом сообщил глава администрации города Василий... РИА Новости Крым, 27.07.2023

2023-07-27T20:12

2023-07-27T20:12

2023-07-27T20:12

василий телиженко

армянск

новости крыма

учения

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. В Армянске в пятницу будут проходить плановые учения силовых структур, жителей просят сохранять спокойствие. Об этом сообщил глава администрации города Василий Телиженко.Он призвал доверять только официальной информации, которая размещается на страницах главы республики и местных органов власти.Накануне учения военных прошли и в Евпатории. Власти города заранее проинформировали об этом граждан и призвали их не переживать по поводу громких звуков. Также тренировки и учения проходят в других городах полуострова.В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы.Читайте также на РИА Новости Крым:Стрельба в шести районах Севастополя – что происходит в городеГромкие хлопки в Евпатории – названа причинаБудет громко: в Севастополе взорвут 700 боеприпасов со дна бухты

армянск

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василий телиженко, армянск, новости крыма, учения, безопасность республики крым и севастополя