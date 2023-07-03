https://crimea.ria.ru/20230703/strelba-v-shesti-rayonakh-sevastopolya--chto-proiskhodit-v-gorode-1129787009.html

Стрельба в шести районах Севастополя – что происходит в городе

Стрельба в шести районах Севастополя – что происходит в городе - РИА Новости Крым, 03.07.2023

Стрельба в шести районах Севастополя – что происходит в городе

В Севастополе вечером проходят учения расчетов ППДО со стрельбой из различного вида оружия. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 03.07.2023

2023-07-03T19:08

2023-07-03T19:08

2023-07-03T19:08

севастополь

михаил развожаев

армия и флот

учения

безопасность республики крым и севастополя

общество

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе вечером проходят учения расчетов ППДО со стрельбой из различного вида оружия. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Развожаев подчеркнул, что в городе все спокойно.Тренировки флота проходят в городе практически ежедневно.В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. В обоих регионах регулярно проходят плановые тренировки силовиков, в том числе с учебными стрельбами. Главы регионов в целях сохранения спокойствия граждан заранее предупреждают об этом в своих соцсетях.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе громко: Развожаев назвал причинуВ Севастополе включилась сиренаКогда вместо людей будут воевать роботы – эксперт

севастополь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, армия и флот, учения, безопасность республики крым и севастополя, общество, новости крыма