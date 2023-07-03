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Стрельба в шести районах Севастополя – что происходит в городе
Стрельба в шести районах Севастополя – что происходит в городе - РИА Новости Крым, 03.07.2023
Стрельба в шести районах Севастополя – что происходит в городе
В Севастополе вечером проходят учения расчетов ППДО со стрельбой из различного вида оружия. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 03.07.2023
2023-07-03T19:08
2023-07-03T19:08
2023-07-03T19:08
севастополь
михаил развожаев
армия и флот
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе вечером проходят учения расчетов ППДО со стрельбой из различного вида оружия. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Развожаев подчеркнул, что в городе все спокойно.Тренировки флота проходят в городе практически ежедневно.В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. В обоих регионах регулярно проходят плановые тренировки силовиков, в том числе с учебными стрельбами. Главы регионов в целях сохранения спокойствия граждан заранее предупреждают об этом в своих соцсетях.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе громко: Развожаев назвал причинуВ Севастополе включилась сиренаКогда вместо людей будут воевать роботы – эксперт
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севастополь, михаил развожаев, армия и флот, учения, безопасность республики крым и севастополя, общество, новости крыма
Стрельба в шести районах Севастополя – что происходит в городе
В Севастополе сразу в шести районах проходят учения со стрельбой из разного оружия
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе вечером проходят учения расчетов ППДО со стрельбой из различного вида оружия. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"На Северном и Южном молах, в Камышовой, Стрелецкой и Карантинной бухтах, а также в районе мыса Херсонес ориентировочно с 19.00 до 20.00 флот будет проводить тренировку расчетов ППДО со стрельбой из различных видов оружия", - написал он в своем Telegram-канале.
Развожаев подчеркнул, что в городе все спокойно.
Тренировки флота проходят в городе практически ежедневно.
В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. В обоих регионах регулярно проходят плановые тренировки силовиков, в том числе с учебными стрельбами. Главы регионов в целях сохранения спокойствия граждан заранее предупреждают об этом в своих соцсетях.
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