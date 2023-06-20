https://crimea.ria.ru/20230620/kogda-vmesto-lyudey-budut-voevat-roboty--ekspert-1129430255.html

Когда вместо людей будут воевать роботы – эксперт

Когда вместо людей будут воевать роботы – эксперт - РИА Новости Крым, 20.06.2023

Когда вместо людей будут воевать роботы – эксперт

Беспилотники вошли в публичную повестку в связи со специальной военной операцией, но эта сфера активно развивалась до этого и будет развиваться после – как для... РИА Новости Крым, 20.06.2023

2023-06-20T08:36

2023-06-20T08:36

2023-06-20T08:36

радио "спутник в крыму"

игорь шатров

беспилотник (бпла, дрон)

новости

сво

владимир путин (политик)

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Шатров Шатров audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Беспилотники вошли в публичную повестку в связи со специальной военной операцией, но эта сфера активно развивалась до этого и будет развиваться после – как для мирной жизни, так и для военных действий, где роботы в конце концов тоже заменят людей. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.По словам Шатрова, стремительное развитие БПЛА – это вызов века, связанный с переосмыслением людьми многих процессов и изменением качества жизни.Эксперт отметил, что беспилотники вошли в публичную информационную повестку в связи со специальной военной операцией. Однако эти технологии активно развивались и раньше, причем вне зависимости от военно-промышленного комплекса, и тенденция сохранится."Назрела ситуация, когда стало понятно, что воздушный кодекс и другие законодательные акты не могут регулировать БПЛА, и необходимо внести соответствующие изменения. К 1 сентября планируется разработать документы, которые интегрируют беспилотники в воздушное пространство России. Должны быть обозначены коридоры, по которым они смогут летать, высоты, случаи для уведомления служб контроля воздушного пространства и так далее", – рассказал Шатров.При этом беспилотные технологии продолжат активно развивать для военной сферы, отметил он. Причем речь не только об авиационных БПЛА, которые сейчас используются в том числе обеими сторонами в российско-украинском конфликте, но и о беспилотниках, которые будут вооружены стрелковым и артиллерийским оружием. Таких сейчас нет на вооружении массово, но они уже существуют, сказал эксперт. Будут и роботы-танки, и многое другое, что сможет максимально заменить человека на поле боя, добавил он.Он также отметил, что заявление президента РФ Владимира Путина относительно открытия центров производства беспилотников в России не имеет никакого отношения к военно-промышленному комплексу – речь о развитии гражданской сферы с использованием БПЛА.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе откроют центр производства беспилотников – поручение Путина Когда подводные роботы заменят водолазовБеспилотники-КамАЗы начнут доставлять грузы из Петербурга в Москву

https://crimea.ria.ru/20230526/kak-skripach-iz-kryma-stal-operatorom-bespilotnika-i-chto-dumaet-ob-svo-1128996436.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь шатров, беспилотник (бпла, дрон), новости, сво, владимир путин (политик)