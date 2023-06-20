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Когда вместо людей будут воевать роботы – эксперт
Когда вместо людей будут воевать роботы – эксперт - РИА Новости Крым, 20.06.2023
Когда вместо людей будут воевать роботы – эксперт
Беспилотники вошли в публичную повестку в связи со специальной военной операцией, но эта сфера активно развивалась до этого и будет развиваться после – как для... РИА Новости Крым, 20.06.2023
2023-06-20T08:36
2023-06-20T08:36
2023-06-20T08:36
радио "спутник в крыму"
игорь шатров
беспилотник (бпла, дрон)
новости
сво
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Беспилотники вошли в публичную повестку в связи со специальной военной операцией, но эта сфера активно развивалась до этого и будет развиваться после – как для мирной жизни, так и для военных действий, где роботы в конце концов тоже заменят людей. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.По словам Шатрова, стремительное развитие БПЛА – это вызов века, связанный с переосмыслением людьми многих процессов и изменением качества жизни.Эксперт отметил, что беспилотники вошли в публичную информационную повестку в связи со специальной военной операцией. Однако эти технологии активно развивались и раньше, причем вне зависимости от военно-промышленного комплекса, и тенденция сохранится."Назрела ситуация, когда стало понятно, что воздушный кодекс и другие законодательные акты не могут регулировать БПЛА, и необходимо внести соответствующие изменения. К 1 сентября планируется разработать документы, которые интегрируют беспилотники в воздушное пространство России. Должны быть обозначены коридоры, по которым они смогут летать, высоты, случаи для уведомления служб контроля воздушного пространства и так далее", – рассказал Шатров.При этом беспилотные технологии продолжат активно развивать для военной сферы, отметил он. Причем речь не только об авиационных БПЛА, которые сейчас используются в том числе обеими сторонами в российско-украинском конфликте, но и о беспилотниках, которые будут вооружены стрелковым и артиллерийским оружием. Таких сейчас нет на вооружении массово, но они уже существуют, сказал эксперт. Будут и роботы-танки, и многое другое, что сможет максимально заменить человека на поле боя, добавил он.Он также отметил, что заявление президента РФ Владимира Путина относительно открытия центров производства беспилотников в России не имеет никакого отношения к военно-промышленному комплексу – речь о развитии гражданской сферы с использованием БПЛА.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе откроют центр производства беспилотников – поручение Путина Когда подводные роботы заменят водолазовБеспилотники-КамАЗы начнут доставлять грузы из Петербурга в Москву
https://crimea.ria.ru/20230526/kak-skripach-iz-kryma-stal-operatorom-bespilotnika-i-chto-dumaet-ob-svo-1128996436.html
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игорь шатров, беспилотник (бпла, дрон), новости, сво, владимир путин (политик)
Когда вместо людей будут воевать роботы – эксперт
Шатров: через 10 лет дроны будут заменять людей в мирной жизни и на войне
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым.
Беспилотники вошли в публичную повестку в связи со специальной военной операцией, но эта сфера активно развивалась до этого и будет развиваться после – как для мирной жизни, так и для военных действий, где роботы в конце концов тоже заменят людей. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
выразил политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.
По словам Шатрова, стремительное развитие БПЛА – это вызов века, связанный с переосмыслением людьми многих процессов и изменением качества жизни.
"Мы незаметно лет через 5–10 окажемся в совершенно другой реальности, которая уже сейчас присутствует фрагментами", – сказал Шатров.
Эксперт отметил, что беспилотники вошли в публичную информационную повестку в связи со специальной военной операцией. Однако эти технологии активно развивались и раньше, причем вне зависимости от военно-промышленного комплекса, и тенденция сохранится.
"Назрела ситуация, когда стало понятно, что воздушный кодекс и другие законодательные акты не могут регулировать БПЛА, и необходимо внести соответствующие изменения. К 1 сентября планируется разработать документы, которые интегрируют беспилотники в воздушное пространство России. Должны быть обозначены коридоры, по которым они смогут летать, высоты, случаи для уведомления служб контроля воздушного пространства и так далее", – рассказал Шатров.
При этом беспилотные технологии продолжат активно развивать для военной сферы, отметил он. Причем речь не только об авиационных БПЛА, которые сейчас используются в том числе обеими сторонами в российско-украинском конфликте, но и о беспилотниках, которые будут вооружены стрелковым и артиллерийским оружием. Таких сейчас нет на вооружении массово, но они уже существуют, сказал эксперт. Будут и роботы-танки, и многое другое, что сможет максимально заменить человека на поле боя, добавил он.
"Человек все меньше и меньше будет участвовать в такого рода боевых действиях, если они вообще будут. Надеемся, что они сократятся до нуля. Потому что человек – самая высокая ценность. Военные это прекрасно понимают и в первую очередь будут беречь живую силу, реальных людей. А вместо них будут воевать роботы. Если, конечно, мы не доживем до времени, когда на земле наступит мир", – заключил Шатров.
Он также отметил, что заявление президента РФ Владимира Путина относительно открытия центров производства беспилотников в России не имеет никакого отношения к военно-промышленному комплексу – речь о развитии гражданской сферы с использованием БПЛА.
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