Рейтинг@Mail.ru
Когда вместо людей будут воевать роботы – эксперт - РИА Новости Крым, 20.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20230620/kogda-vmesto-lyudey-budut-voevat-roboty--ekspert-1129430255.html
Когда вместо людей будут воевать роботы – эксперт
Когда вместо людей будут воевать роботы – эксперт - РИА Новости Крым, 20.06.2023
Когда вместо людей будут воевать роботы – эксперт
Беспилотники вошли в публичную повестку в связи со специальной военной операцией, но эта сфера активно развивалась до этого и будет развиваться после – как для... РИА Новости Крым, 20.06.2023
2023-06-20T08:36
2023-06-20T08:36
радио "спутник в крыму"
игорь шатров
беспилотник (бпла, дрон)
новости
сво
владимир путин (политик)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/10/1129431380_0:245:3204:2047_1920x0_80_0_0_37f4425e79278c2e0788f4120a43b2e4.jpg
Шатров
Шатров
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Беспилотники вошли в публичную повестку в связи со специальной военной операцией, но эта сфера активно развивалась до этого и будет развиваться после – как для мирной жизни, так и для военных действий, где роботы в конце концов тоже заменят людей. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.По словам Шатрова, стремительное развитие БПЛА – это вызов века, связанный с переосмыслением людьми многих процессов и изменением качества жизни.Эксперт отметил, что беспилотники вошли в публичную информационную повестку в связи со специальной военной операцией. Однако эти технологии активно развивались и раньше, причем вне зависимости от военно-промышленного комплекса, и тенденция сохранится."Назрела ситуация, когда стало понятно, что воздушный кодекс и другие законодательные акты не могут регулировать БПЛА, и необходимо внести соответствующие изменения. К 1 сентября планируется разработать документы, которые интегрируют беспилотники в воздушное пространство России. Должны быть обозначены коридоры, по которым они смогут летать, высоты, случаи для уведомления служб контроля воздушного пространства и так далее", – рассказал Шатров.При этом беспилотные технологии продолжат активно развивать для военной сферы, отметил он. Причем речь не только об авиационных БПЛА, которые сейчас используются в том числе обеими сторонами в российско-украинском конфликте, но и о беспилотниках, которые будут вооружены стрелковым и артиллерийским оружием. Таких сейчас нет на вооружении массово, но они уже существуют, сказал эксперт. Будут и роботы-танки, и многое другое, что сможет максимально заменить человека на поле боя, добавил он.Он также отметил, что заявление президента РФ Владимира Путина относительно открытия центров производства беспилотников в России не имеет никакого отношения к военно-промышленному комплексу – речь о развитии гражданской сферы с использованием БПЛА.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе откроют центр производства беспилотников – поручение Путина Когда подводные роботы заменят водолазовБеспилотники-КамАЗы начнут доставлять грузы из Петербурга в Москву
https://crimea.ria.ru/20230526/kak-skripach-iz-kryma-stal-operatorom-bespilotnika-i-chto-dumaet-ob-svo-1128996436.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/10/1129431380_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_93d1200ddf6f68ed3587cac60a92404a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
игорь шатров, беспилотник (бпла, дрон), новости, сво, владимир путин (политик)
Когда вместо людей будут воевать роботы – эксперт

Шатров: через 10 лет дроны будут заменять людей в мирной жизни и на войне

08:36 20.06.2023
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРобот для разминирования во время демонстрационных учений
Робот для разминирования во время демонстрационных учений - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Беспилотники вошли в публичную повестку в связи со специальной военной операцией, но эта сфера активно развивалась до этого и будет развиваться после – как для мирной жизни, так и для военных действий, где роботы в конце концов тоже заменят людей. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.
Шатров
08:36
По словам Шатрова, стремительное развитие БПЛА – это вызов века, связанный с переосмыслением людьми многих процессов и изменением качества жизни.

"Мы незаметно лет через 5–10 окажемся в совершенно другой реальности, которая уже сейчас присутствует фрагментами", – сказал Шатров.

Эксперт отметил, что беспилотники вошли в публичную информационную повестку в связи со специальной военной операцией. Однако эти технологии активно развивались и раньше, причем вне зависимости от военно-промышленного комплекса, и тенденция сохранится.
"Назрела ситуация, когда стало понятно, что воздушный кодекс и другие законодательные акты не могут регулировать БПЛА, и необходимо внести соответствующие изменения. К 1 сентября планируется разработать документы, которые интегрируют беспилотники в воздушное пространство России. Должны быть обозначены коридоры, по которым они смогут летать, высоты, случаи для уведомления служб контроля воздушного пространства и так далее", – рассказал Шатров.
При этом беспилотные технологии продолжат активно развивать для военной сферы, отметил он. Причем речь не только об авиационных БПЛА, которые сейчас используются в том числе обеими сторонами в российско-украинском конфликте, но и о беспилотниках, которые будут вооружены стрелковым и артиллерийским оружием. Таких сейчас нет на вооружении массово, но они уже существуют, сказал эксперт. Будут и роботы-танки, и многое другое, что сможет максимально заменить человека на поле боя, добавил он.

"Человек все меньше и меньше будет участвовать в такого рода боевых действиях, если они вообще будут. Надеемся, что они сократятся до нуля. Потому что человек – самая высокая ценность. Военные это прекрасно понимают и в первую очередь будут беречь живую силу, реальных людей. А вместо них будут воевать роботы. Если, конечно, мы не доживем до времени, когда на земле наступит мир", – заключил Шатров.

Он также отметил, что заявление президента РФ Владимира Путина относительно открытия центров производства беспилотников в России не имеет никакого отношения к военно-промышленному комплексу – речь о развитии гражданской сферы с использованием БПЛА.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе откроют центр производства беспилотников – поручение Путина
Когда подводные роботы заменят водолазов
Беспилотники-КамАЗы начнут доставлять грузы из Петербурга в Москву
Участник СВО из Севастополя с позывным Скрипач - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
26 мая, 19:05Эксклюзивы РИА Новости Крым
Как скрипач из Крыма стал оператором беспилотника и что думает об СВО
 
Радио "Спутник в Крыму"Игорь ШатровБеспилотник (БПЛА, дрон)НовостиСВОВладимир Путин (политик)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:16ВСУ бьют по левому берегу Херсонщины: пострадали 12 населенных пунктов
09:34Северный Крым пытался атаковать украинский беспилотник
09:27Взрывы во Львове и других городах Украины: повреждена инфраструктура
09:05Число отравившихся шаурмой в Братске превысило 100 человек
08:52Кондиционер и камеры: в Крыму запустили новые пригородные автобусы
08:43Экипаж пропавшего неподалеку от "Титаника" батискафа вышел на связь
08:36Когда вместо людей будут воевать роботы – эксперт
08:17Группировка войск "Днепр" восстанавливает разрушенную наводнением дорогу
08:03На Украине ввели запрет на лов и продажу рыбы из-за возбудителя холеры
07:21В Симферополе 70 улиц до вечера отключат от света
07:03Цены на бензин в Крыму: почему растут и можно ли сделать топливо дешевле
00:01Грозовые дожди: прогноз погоды в Крыму на вторник
00:00Какой сегодня праздник: 20 июня
21:58Главные события и заявления дня: 19 июня
21:29Главные новости Крыма: 19 июня
20:57Керчанин попался на краже денег и алкоголя из бара экс-возлюбленной
20:34"Черная дыра" Европы: Нарышкин о целях запада на Украине
20:17Хотели увидеть "Титаник": в Атлантике пропал батискаф с туристами
19:59Тысяча растений с одного черенка: как в Крыму размножают лаванду
19:26Крым тратит меньше, чем зарабатывает: Кивико об исполнении бюджета
Лента новостейМолния