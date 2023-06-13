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Беспилотники-КамАЗы начнут доставлять грузы из Петербурга в Москву
Беспилотники-КамАЗы начнут доставлять грузы из Петербурга в Москву - РИА Новости Крым, 13.06.2023
Беспилотники-КамАЗы начнут доставлять грузы из Петербурга в Москву
Беспилотные грузовики КамАЗ начнут доставлять коммерческие грузы из Санкт-Петербурга в Москву в рамках экспериментальной программы. Об этом сообщили в Минтрансе РИА Новости Крым, 13.06.2023
2023-06-13T09:57
2023-06-13T09:57
2023-06-13T12:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Беспилотные грузовики КамАЗ начнут доставлять коммерческие грузы из Санкт-Петербурга в Москву в рамках экспериментальной программы. Об этом сообщили в Минтрансе России.Отмечается, что перевозку осуществят реальные перевозчики с использованием сервисов "умной дороги" в рамках программы экспериментального правового режима.Большегрузы поедут по трассе М-11 "Нева" 14 июня.Ранее в Минтрансе анонсировали рейд беспилотных грузовиков в июне.Читайте также на РИА Новости Крым:"Это не навсегда": откроют ли Крымский мост для грузовых автомобилейВ новых регионах более тысячи километров дорог станут федеральнымиРазрушение Каховской ГЭС: как работает сухопутный маршрут в Крым
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Беспилотники-КамАЗы начнут доставлять грузы из Петербурга в Москву
КамАЗы с беспилотным управлением доставят грузы из Петербурга в Москву – Минтранс
09:57 13.06.2023 (обновлено: 12:03 13.06.2023)