https://crimea.ria.ru/20230613/bespilotniki-kamazy-nachnut-dostavlyat-gruzy-iz-peterburga-v-moskvu-1129339174.html

Беспилотники-КамАЗы начнут доставлять грузы из Петербурга в Москву

Беспилотники-КамАЗы начнут доставлять грузы из Петербурга в Москву - РИА Новости Крым, 13.06.2023

Беспилотники-КамАЗы начнут доставлять грузы из Петербурга в Москву

Беспилотные грузовики КамАЗ начнут доставлять коммерческие грузы из Санкт-Петербурга в Москву в рамках экспериментальной программы. Об этом сообщили в Минтрансе РИА Новости Крым, 13.06.2023

2023-06-13T09:57

2023-06-13T09:57

2023-06-13T12:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Беспилотные грузовики КамАЗ начнут доставлять коммерческие грузы из Санкт-Петербурга в Москву в рамках экспериментальной программы. Об этом сообщили в Минтрансе России.Отмечается, что перевозку осуществят реальные перевозчики с использованием сервисов "умной дороги" в рамках программы экспериментального правового режима.Большегрузы поедут по трассе М-11 "Нева" 14 июня.Ранее в Минтрансе анонсировали рейд беспилотных грузовиков в июне.Читайте также на РИА Новости Крым:"Это не навсегда": откроют ли Крымский мост для грузовых автомобилейВ новых регионах более тысячи километров дорог станут федеральнымиРазрушение Каховской ГЭС: как работает сухопутный маршрут в Крым

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минтранс россии, транспорт, новости, экономика, общество, москва, санкт-петербург