https://crimea.ria.ru/20230512/v-novykh-regionakh-bolee-tysyachi-kilometrov-dorog-stanut-federalnymi-1128683871.html
В новых регионах более тысячи километров дорог станут федеральными
В новых регионах более тысячи километров дорог станут федеральными - РИА Новости Крым, 12.05.2023
В новых регионах более тысячи километров дорог станут федеральными
На территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей более тысячи километров дорог получат статус федеральных. Об этом... РИА Новости Крым, 12.05.2023
2023-05-12T12:52
2023-05-12T12:52
2023-05-12T12:52
новые регионы россии
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
херсонская область
запорожская область
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марат хуснуллин
правительство россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. На территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей более тысячи километров дорог получат статус федеральных. Об этом сообщает пресс-служба правительства со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.Постановление об особенностях регулирования дорожной деятельности и госрегистрации земельных участков для автомобильных дорог в новых регионах ранее подписал премьер Михаил Мишустин.При этом управлять сетью федеральных трасс на территории новых субъектов будет Федеральное дорожное агентство. На Росавтодор возложат обязанности по их содержанию, своевременному ремонту, благоустройству и повышению безопасности дорожного движения.Хуснуллин добавил, что на территории новых субъектов уже восстановлено 833 км дорог и 19 мостов."На территории новых регионов ведутся масштабные работы по дорожному строительству. Важно нормативно организовать управление этой деятельностью, и подписанное постановление как раз решает данные задачи. Таким образом, мы обеспечиваем интеграцию новых регионов в транспортную систему Российской Федерации", – пояснил Хуснуллин.Данный порядок устанавливается до 1 января 2028 года. Он позволит строить и обслуживать объекты дорожной сети до момента регистрации права собственности на земельные участки под автодорогами. А также максимально оперативно оформлять такие права, отметил вице-премьер.Возрождение новых регионовВ конце апреля правительство России приняло долгосрочную программу социально-экономического развития новых регионов.В числе первоочередных мероприятий – перезапуск работы ключевых отраслей и предприятий, восстановление производственных фондов, формирование условий для дальнейшего экономического роста, повышения благосостояния граждан и защиты их прав.Программа содержит порядка 300 приоритетных мероприятий и рассчитана на 2023-2025 годы. В настоящее время уже восстановлено более 1850 жилых домов, 635 объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта, более 910 объектов и систем тепло- и энергоснабжения, 205 дорог, в том числе 19 мостов. На 1400 объектах идут ремонтно-восстановительные работы.Читайте также на РИА Новости Крым:Как преобразился разрушенный на 85% Мариуполь – СаблинКак в Мариуполе: Хуснуллин заявил о возможности восстановить АртемовскВосстановление новых регионов: сколько школ отремонтировали в Донбассе
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новые регионы россии
донецкая народная республика (днр)
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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новые регионы россии, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), херсонская область, запорожская область, ремонт дорог в запорожской области, ремонт дорог в херсонской области, ремонт дорог, марат хуснуллин, правительство россии
В новых регионах более тысячи километров дорог станут федеральными
Хуснуллин: в новых регионах более тысячи километров дорог получат статус федеральных
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. На территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей более тысячи километров дорог получат статус федеральных. Об этом сообщает пресс-служба правительства со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.
"Ранее были определены автомобильные дороги новых регионов, которые получат статус федеральных. Их общая протяженность составит 1039 км", – сообщил Хуснуллин.
Постановление об особенностях регулирования дорожной деятельности и госрегистрации земельных участков для автомобильных дорог в новых регионах ранее подписал премьер Михаил Мишустин.
При этом управлять сетью федеральных трасс на территории новых субъектов будет Федеральное дорожное агентство. На Росавтодор возложат обязанности по их содержанию, своевременному ремонту, благоустройству и повышению безопасности дорожного движения.
Хуснуллин добавил, что на территории новых субъектов уже восстановлено 833 км дорог и 19 мостов.
"На территории новых регионов ведутся масштабные работы по дорожному строительству. Важно нормативно организовать управление этой деятельностью, и подписанное постановление как раз решает данные задачи. Таким образом, мы обеспечиваем интеграцию новых регионов в транспортную систему Российской Федерации", – пояснил Хуснуллин.
Данный порядок устанавливается до 1 января 2028 года. Он позволит строить и обслуживать объекты дорожной сети до момента регистрации права собственности на земельные участки под автодорогами. А также максимально оперативно оформлять такие права, отметил вице-премьер.
Возрождение новых регионов
В конце апреля правительство России приняло
долгосрочную программу социально-экономического развития новых регионов.
В числе первоочередных мероприятий – перезапуск работы ключевых отраслей и предприятий, восстановление производственных фондов, формирование условий для дальнейшего экономического роста, повышения благосостояния граждан и защиты их прав.
Программа содержит порядка 300 приоритетных мероприятий и рассчитана на 2023-2025 годы. В настоящее время уже восстановлено более 1850 жилых домов, 635 объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта, более 910 объектов и систем тепло- и энергоснабжения, 205 дорог, в том числе 19 мостов. На 1400 объектах идут ремонтно-восстановительные работы.
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