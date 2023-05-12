https://crimea.ria.ru/20230512/v-novykh-regionakh-bolee-tysyachi-kilometrov-dorog-stanut-federalnymi-1128683871.html

В новых регионах более тысячи километров дорог станут федеральными

В новых регионах более тысячи километров дорог станут федеральными - РИА Новости Крым, 12.05.2023

В новых регионах более тысячи километров дорог станут федеральными

На территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей более тысячи километров дорог получат статус федеральных. Об этом... РИА Новости Крым, 12.05.2023

2023-05-12T12:52

2023-05-12T12:52

2023-05-12T12:52

новые регионы россии

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

херсонская область

запорожская область

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правительство россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. На территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей более тысячи километров дорог получат статус федеральных. Об этом сообщает пресс-служба правительства со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.Постановление об особенностях регулирования дорожной деятельности и госрегистрации земельных участков для автомобильных дорог в новых регионах ранее подписал премьер Михаил Мишустин.При этом управлять сетью федеральных трасс на территории новых субъектов будет Федеральное дорожное агентство. На Росавтодор возложат обязанности по их содержанию, своевременному ремонту, благоустройству и повышению безопасности дорожного движения.Хуснуллин добавил, что на территории новых субъектов уже восстановлено 833 км дорог и 19 мостов."На территории новых регионов ведутся масштабные работы по дорожному строительству. Важно нормативно организовать управление этой деятельностью, и подписанное постановление как раз решает данные задачи. Таким образом, мы обеспечиваем интеграцию новых регионов в транспортную систему Российской Федерации", – пояснил Хуснуллин.Данный порядок устанавливается до 1 января 2028 года. Он позволит строить и обслуживать объекты дорожной сети до момента регистрации права собственности на земельные участки под автодорогами. А также максимально оперативно оформлять такие права, отметил вице-премьер.Возрождение новых регионовВ конце апреля правительство России приняло долгосрочную программу социально-экономического развития новых регионов.В числе первоочередных мероприятий – перезапуск работы ключевых отраслей и предприятий, восстановление производственных фондов, формирование условий для дальнейшего экономического роста, повышения благосостояния граждан и защиты их прав.Программа содержит порядка 300 приоритетных мероприятий и рассчитана на 2023-2025 годы. В настоящее время уже восстановлено более 1850 жилых домов, 635 объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта, более 910 объектов и систем тепло- и энергоснабжения, 205 дорог, в том числе 19 мостов. На 1400 объектах идут ремонтно-восстановительные работы.Читайте также на РИА Новости Крым:Как преобразился разрушенный на 85% Мариуполь – СаблинКак в Мариуполе: Хуснуллин заявил о возможности восстановить АртемовскВосстановление новых регионов: сколько школ отремонтировали в Донбассе

https://crimea.ria.ru/20230505/dorogu-v-krym-cherez-khersonskuyu-oblast-zavershat-ranshe-sroka-1128544622.html

новые регионы россии

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

херсонская область

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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