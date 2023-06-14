https://crimea.ria.ru/20230614/v-sevastopole-otkroyut-tsentr-proizvodstva-bespilotnikov---poruchenie-putina-1129372121.html

В Севастополе откроют центр производства беспилотников - поручение Путина

В Севастополе откроют центр производства беспилотников - поручение Путина - РИА Новости Крым, 14.06.2023

В Севастополе откроют центр производства беспилотников - поручение Путина

Центр поддержки проектирования, испытаний, производства и подготовки к сертификации беспилотных авиационных систем появится в Севастополе и ряде городов России. РИА Новости Крым, 14.06.2023

2023-06-14T11:14

2023-06-14T11:14

2023-06-14T13:13

беспилотник (бпла, дрон)

владимир путин (политик)

правительство россии

миа "россия сегодня"

новости

футбольный клуб "севастополь"

производство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Центр поддержки проектирования, испытаний, производства и подготовки к сертификации беспилотных авиационных систем появится в Севастополе и ряде городов России. Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин.Такие центры появятся в стране в рамках формирования национального проекта по развитию беспилотных авиационных систем на период до 2030 года. Также документ предписывает кабмину РФ до 1 сентября предпринять исчерпывающие меры по интеграции беспилотников в единое воздушное пространство страны. В том числе речь идет о создании цифровых систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки, наблюдения, связи и противодействия противоправному применению беспилотных авиационных систем. Также правительству поручено принять меры для популяризации деятельности в области проектирования, производства и эксплуатации беспилотников.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: поручение по загрузке "Севморзавода" заказами будет даноСудостроительный кластер в Крыму - эксперт оценил перспективуНе туризмом единым: что способно поднять экономику Севастополя – эксперт

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2023

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беспилотник (бпла, дрон), владимир путин (политик), правительство россии, миа "россия сегодня", новости, футбольный клуб "севастополь", производство