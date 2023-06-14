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В Севастополе откроют центр производства беспилотников - поручение Путина - РИА Новости Крым, 14.06.2023
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В Севастополе откроют центр производства беспилотников - поручение Путина
В Севастополе откроют центр производства беспилотников - поручение Путина - РИА Новости Крым, 14.06.2023
В Севастополе откроют центр производства беспилотников - поручение Путина
Центр поддержки проектирования, испытаний, производства и подготовки к сертификации беспилотных авиационных систем появится в Севастополе и ряде городов России. РИА Новости Крым, 14.06.2023
2023-06-14T11:14
2023-06-14T13:13
беспилотник (бпла, дрон)
владимир путин (политик)
правительство россии
миа "россия сегодня"
новости
футбольный клуб "севастополь"
производство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Центр поддержки проектирования, испытаний, производства и подготовки к сертификации беспилотных авиационных систем появится в Севастополе и ряде городов России. Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин.Такие центры появятся в стране в рамках формирования национального проекта по развитию беспилотных авиационных систем на период до 2030 года. Также документ предписывает кабмину РФ до 1 сентября предпринять исчерпывающие меры по интеграции беспилотников в единое воздушное пространство страны. В том числе речь идет о создании цифровых систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки, наблюдения, связи и противодействия противоправному применению беспилотных авиационных систем. Также правительству поручено принять меры для популяризации деятельности в области проектирования, производства и эксплуатации беспилотников.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: поручение по загрузке "Севморзавода" заказами будет даноСудостроительный кластер в Крыму - эксперт оценил перспективуНе туризмом единым: что способно поднять экономику Севастополя – эксперт
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РИА Новости Крым
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беспилотник (бпла, дрон), владимир путин (политик), правительство россии, миа "россия сегодня", новости, футбольный клуб "севастополь", производство
В Севастополе откроют центр производства беспилотников - поручение Путина

Путин поручил создать в Севастополе центр поддержки производства и испытания дронов

11:14 14.06.2023 (обновлено: 13:13 14.06.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГосударственный центр беспилотной авиации Министерства обороны РФ
Государственный центр беспилотной авиации Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Центр поддержки проектирования, испытаний, производства и подготовки к сертификации беспилотных авиационных систем появится в Севастополе и ряде городов России. Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин.
"Предусмотреть создание, в том числе в Нижегородской, Рязанской, Самарской, Сахалинской, Томской, Тульской областях, Республиках Башкортостан, Татарстан, а также в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, сети работающих по принципу "одного окна" центров поддержки проектирования, испытаний, производства и подготовки к сертификации беспилотных авиационных систем", - говорится в документе.
Такие центры появятся в стране в рамках формирования национального проекта по развитию беспилотных авиационных систем на период до 2030 года.
Также документ предписывает кабмину РФ до 1 сентября предпринять исчерпывающие меры по интеграции беспилотников в единое воздушное пространство страны. В том числе речь идет о создании цифровых систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки, наблюдения, связи и противодействия противоправному применению беспилотных авиационных систем.
Также правительству поручено принять меры для популяризации деятельности в области проектирования, производства и эксплуатации беспилотников.
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Беспилотник (БПЛА, дрон)Владимир Путин (политик)Правительство РоссииМИА "Россия сегодня"НовостиФутбольный клуб "Севастополь"Производство
 
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