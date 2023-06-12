https://crimea.ria.ru/20230612/sudostroitelnyy-klaster-v-krymu---ekspert-otsenil-perspektivu-1129293092.html

Судостроительный кластер в Крыму - эксперт оценил перспективу

Судостроительный кластер в Крыму - эксперт оценил перспективу - РИА Новости Крым, 12.06.2023

Судостроительный кластер в Крыму - эксперт оценил перспективу

Судостроительный кластер в Крыму должен включить в себя не только крупные предприятия, но и мелкие, в том числе частные. Такое мнение в комментарии РИА Новости... РИА Новости Крым, 12.06.2023

2023-06-12T08:35

2023-06-12T08:35

2023-06-12T08:35

севастополь

новости крыма

феодосия

судостроение

роман паршин

дмитрий колодяжный

севморзавод

феодосийский завод "море"

михаил развожаев

денис мантуров

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. Судостроительный кластер в Крыму должен включить в себя не только крупные предприятия, но и мелкие, в том числе частные. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал член научно-экспертного совета Морской коллегии при правительстве России Роман Паршин.Проект судостроительного кластера в Севастополе обсуждается давно, отметил Паршин. В этом направлении ведут работу Департамент судостроительной промышленности и морской техники (Минпромторг). В процессе решаются задачи разного рода. "Бесспорно, необходимо модернизировать заводы и оборудование, заниматься комплектацией персонала. Насколько я знаю, Минпромторг работает над этим. Но кластеры в любом случае должны создаваться, должны проводиться мероприятия, прорабатываться дорожная карта, должны быть видны перспективы", – добавил эксперт.По его мнению, кластер "бесспорно нужен в Севастополе, где для этого есть все перспективы".Он подчеркнул, что в кластер, по его мнению, должны быть включены не только крупные игроки, а "все предприятия, которые предоставляют какие-либо услуги для судов морского и речного флота".По словам Паршина, тема создания кластера в Крыму будет обсуждаться в рамках заседания экспертного совета Морской коллегии в Новороссийске 13 июля.В направлении создания судостроительного кластера в Крыму и Севастополе работает Объединенная судостроительная корпорация (ОСК). В 2016 вице-президент ОСК Дмитрий Колодяжный сообщил, что новая структура объединит не только филиал судостроительного центра "Звездочка", действующий в Севастополе на базе Севморзавода, но и КБ "Коралл", и КТБ "Судокомпозит" в Феодосии, который войдет как филиал Средненевского судостроительного завода (СПб).В 2018 году в ОСК было объявлено, что кластер создадут, когда он станет востребован. В 2020-м губернатор Севастополя Михаил Развожаев по итогам встречи с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым сообщил, что "ОСК завершает акционирование "Севморзавода" и 13 судоремонтного завода ЧФ (СРЗ), создает мощный судоремонтный, судостроительный кластер и будет инвестировать в программу развития".В начале 2023 года председатель постоянного комитета Законодательного Собрания города Севастополя по экономике Евгений Дубовик рассказал журналистам, что в вопросе создания судостроительного кластера есть сложности. В частности, по его словам, в России сформировались такие отрасли экономики, в которые местным отраслевым предприятиями попасть очень непросто: в их услугах просто не нуждаются – все уже есть. Несмотря на это, он выразил надежду, что большой судостроительный и судоремонтный кластер будет создан в ближайшее время.На днях в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) появилась информация о "входе в состав учредителей" АО "Севастопольский морской завод им. Серго Орджоникидзе" Объединенной судостроительной корпорации (АО "ОСК"). Таким образом Севморзавод перешел в собственность ОСК. До этого 100% акций принадлежали Росимуществу.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: поручение по загрузке Севморзавода заказами будет даноРазвожаев оценил перспективы развития СевморзаводаФеодосийский завод "Море" передали Судостроительной компании

https://crimea.ria.ru/20211007/ne-turizmom-edinym-chto-sposobno-podnyat-ekonomiku-sevastopolya--ekspert-1121070560.html

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феодосия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Анна Петрова

севастополь, новости крыма, феодосия, судостроение, роман паршин, дмитрий колодяжный, севморзавод, феодосийский завод "море", михаил развожаев, денис мантуров