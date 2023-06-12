Рейтинг@Mail.ru
Судостроительный кластер в Крыму - эксперт оценил перспективу - РИА Новости Крым, 12.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20230612/sudostroitelnyy-klaster-v-krymu---ekspert-otsenil-perspektivu-1129293092.html
Судостроительный кластер в Крыму - эксперт оценил перспективу
Судостроительный кластер в Крыму - эксперт оценил перспективу - РИА Новости Крым, 12.06.2023
Судостроительный кластер в Крыму - эксперт оценил перспективу
Судостроительный кластер в Крыму должен включить в себя не только крупные предприятия, но и мелкие, в том числе частные. Такое мнение в комментарии РИА Новости... РИА Новости Крым, 12.06.2023
2023-06-12T08:35
2023-06-12T08:35
севастополь
новости крыма
феодосия
судостроение
роман паршин
дмитрий колодяжный
севморзавод
феодосийский завод "море"
михаил развожаев
денис мантуров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/1e/1120710635_0:95:1620:1006_1920x0_80_0_0_fef10b023fec82f448f2624453e4fb77.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. Судостроительный кластер в Крыму должен включить в себя не только крупные предприятия, но и мелкие, в том числе частные. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал член научно-экспертного совета Морской коллегии при правительстве России Роман Паршин.Проект судостроительного кластера в Севастополе обсуждается давно, отметил Паршин. В этом направлении ведут работу Департамент судостроительной промышленности и морской техники (Минпромторг). В процессе решаются задачи разного рода. "Бесспорно, необходимо модернизировать заводы и оборудование, заниматься комплектацией персонала. Насколько я знаю, Минпромторг работает над этим. Но кластеры в любом случае должны создаваться, должны проводиться мероприятия, прорабатываться дорожная карта, должны быть видны перспективы", – добавил эксперт.По его мнению, кластер "бесспорно нужен в Севастополе, где для этого есть все перспективы".Он подчеркнул, что в кластер, по его мнению, должны быть включены не только крупные игроки, а "все предприятия, которые предоставляют какие-либо услуги для судов морского и речного флота".По словам Паршина, тема создания кластера в Крыму будет обсуждаться в рамках заседания экспертного совета Морской коллегии в Новороссийске 13 июля.В направлении создания судостроительного кластера в Крыму и Севастополе работает Объединенная судостроительная корпорация (ОСК). В 2016 вице-президент ОСК Дмитрий Колодяжный сообщил, что новая структура объединит не только филиал судостроительного центра "Звездочка", действующий в Севастополе на базе Севморзавода, но и КБ "Коралл", и КТБ "Судокомпозит" в Феодосии, который войдет как филиал Средненевского судостроительного завода (СПб).В 2018 году в ОСК было объявлено, что кластер создадут, когда он станет востребован. В 2020-м губернатор Севастополя Михаил Развожаев по итогам встречи с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым сообщил, что "ОСК завершает акционирование "Севморзавода" и 13 судоремонтного завода ЧФ (СРЗ), создает мощный судоремонтный, судостроительный кластер и будет инвестировать в программу развития".В начале 2023 года председатель постоянного комитета Законодательного Собрания города Севастополя по экономике Евгений Дубовик рассказал журналистам, что в вопросе создания судостроительного кластера есть сложности. В частности, по его словам, в России сформировались такие отрасли экономики, в которые местным отраслевым предприятиями попасть очень непросто: в их услугах просто не нуждаются – все уже есть. Несмотря на это, он выразил надежду, что большой судостроительный и судоремонтный кластер будет создан в ближайшее время.На днях в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) появилась информация о "входе в состав учредителей" АО "Севастопольский морской завод им. Серго Орджоникидзе" Объединенной судостроительной корпорации (АО "ОСК"). Таким образом Севморзавод перешел в собственность ОСК. До этого 100% акций принадлежали Росимуществу.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: поручение по загрузке Севморзавода заказами будет даноРазвожаев оценил перспективы развития СевморзаводаФеодосийский завод "Море" передали Судостроительной компании
https://crimea.ria.ru/20211007/ne-turizmom-edinym-chto-sposobno-podnyat-ekonomiku-sevastopolya--ekspert-1121070560.html
севастополь
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
Анна Петрова
Анна Петрова
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/1e/1120710635_147:0:1587:1080_1920x0_80_0_0_8fcb0d3b8faf79aea5cf7ecb6dec2f5f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости крыма, феодосия, судостроение, роман паршин, дмитрий колодяжный, севморзавод, феодосийский завод "море", михаил развожаев, денис мантуров
Судостроительный кластер в Крыму - эксперт оценил перспективу

Судостроительный кластер в Крыму должен объединить крупные заводы и частные предприятия

08:35 12.06.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗавод "Севморверфь", плавучий док
Завод Севморверфь, плавучий док - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
Анна Петрова
Собственный корреспондент
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. Судостроительный кластер в Крыму должен включить в себя не только крупные предприятия, но и мелкие, в том числе частные. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал член научно-экспертного совета Морской коллегии при правительстве России Роман Паршин.
Проект судостроительного кластера в Севастополе обсуждается давно, отметил Паршин. В этом направлении ведут работу Департамент судостроительной промышленности и морской техники (Минпромторг). В процессе решаются задачи разного рода.
"Бесспорно, необходимо модернизировать заводы и оборудование, заниматься комплектацией персонала. Насколько я знаю, Минпромторг работает над этим. Но кластеры в любом случае должны создаваться, должны проводиться мероприятия, прорабатываться дорожная карта, должны быть видны перспективы", – добавил эксперт.
По его мнению, кластер "бесспорно нужен в Севастополе, где для этого есть все перспективы".

"Есть крупные судостроительные заводы, которые после проведения модернизации смогут работать на 100%. Есть ряд небольших судоремонтных частных предприятий, ряд одобренных Морским регистром производителей судового оборудования и ряд сервисных компаний. Объединение всех в единую организационную структуру, я уверен, даст положительный эффект в развитии судостроения, судоремонта и комплексного обслуживания флота", – сказал Паршин.

Он подчеркнул, что в кластер, по его мнению, должны быть включены не только крупные игроки, а "все предприятия, которые предоставляют какие-либо услуги для судов морского и речного флота".
По словам Паршина, тема создания кластера в Крыму будет обсуждаться в рамках заседания экспертного совета Морской коллегии в Новороссийске 13 июля.
Вид на Севморзавод - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
7 октября 2021, 08:25
Не туризмом единым: что способно поднять экономику Севастополя – эксперт
В направлении создания судостроительного кластера в Крыму и Севастополе работает Объединенная судостроительная корпорация (ОСК). В 2016 вице-президент ОСК Дмитрий Колодяжный сообщил, что новая структура объединит не только филиал судостроительного центра "Звездочка", действующий в Севастополе на базе Севморзавода, но и КБ "Коралл", и КТБ "Судокомпозит" в Феодосии, который войдет как филиал Средненевского судостроительного завода (СПб).
В 2018 году в ОСК было объявлено, что кластер создадут, когда он станет востребован. В 2020-м губернатор Севастополя Михаил Развожаев по итогам встречи с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым сообщил, что "ОСК завершает акционирование "Севморзавода" и 13 судоремонтного завода ЧФ (СРЗ), создает мощный судоремонтный, судостроительный кластер и будет инвестировать в программу развития".
В начале 2023 года председатель постоянного комитета Законодательного Собрания города Севастополя по экономике Евгений Дубовик рассказал журналистам, что в вопросе создания судостроительного кластера есть сложности. В частности, по его словам, в России сформировались такие отрасли экономики, в которые местным отраслевым предприятиями попасть очень непросто: в их услугах просто не нуждаются – все уже есть. Несмотря на это, он выразил надежду, что большой судостроительный и судоремонтный кластер будет создан в ближайшее время.
На днях в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) появилась информация о "входе в состав учредителей" АО "Севастопольский морской завод им. Серго Орджоникидзе" Объединенной судостроительной корпорации (АО "ОСК"). Таким образом Севморзавод перешел в собственность ОСК. До этого 100% акций принадлежали Росимуществу.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин: поручение по загрузке Севморзавода заказами будет дано
Развожаев оценил перспективы развития Севморзавода
Феодосийский завод "Море" передали Судостроительной компании
Эксклюзивы РИА Новости КрымСевастопольНовости КрымаФеодосияСудостроениеРоман ПаршинДмитрий КолодяжныйСевморзаводФеодосийский завод "Море"Михаил РазвожаевДенис Мантуров
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:26Как Севастополь отмечает День России
11:36Умер Сильвио Берлускони
11:23Грабят опустевшие дома: в Херсоне ВСУ выносят технику местных жителей
10:58Аварийное отключение: без света остались Корсунка и часть Новой Каховки
10:46В Херсонской области разбиты пункты дислокации и техника ВСУ
10:27Погода и работа паромов: все о Керченской переправе на 12 июня
10:10Грозы с градом и шквалы надвигаются на Крым
09:30Новый обстрел Херсонщины: ВСУ атаковали восемь городов и сел левобережья
09:17В Крыму усилят меры безопасности на железной дороге
08:54Русский мир – это идея спасения: историк о разломе европейкой цивилизации
08:35Судостроительный кластер в Крыму - эксперт оценил перспективу
08:01С затопленных территорий Херсонской области эвакуировали 7 тыс. человек
07:55День России
00:01В Крыму кратковременные грозовые дожди: прогноз на понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 12 июня
20:06В чем слабость танков Leopard и другой западной техники - мнение эксперта
20:02Главные события и заявления дня: 11 июня
19:5794 российских солдата вернулись из украинского плена - видео Минобороны
19:45В музее крымских татар показали новую коллекцию народных костюмов
19:37Боец с позывным "Наводчик" мечтает о дуэли с БТРом противника
Лента новостейМолния