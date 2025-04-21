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Умер папа римский Франциск - РИА Новости Крым, 21.04.2025
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Умер папа римский Франциск
Умер папа римский Франциск - РИА Новости Крым, 21.04.2025
Умер папа римский Франциск
В понедельник утром скончался папа римский Франциск. Со ссылкой на префекта Дикастерии по делам мирян, семьи и жизни кардинала Кевина Фаррелла сообщается, что... РИА Новости Крым, 21.04.2025
2025-04-21T10:54
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новости
папа римский франциск
религия
христианство
утраты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. В понедельник утром скончался папа римский Франциск. Со ссылкой на префекта Дикастерии по делам мирян, семьи и жизни кардинала Кевина Фаррелла сообщается, что понтифик умер в 7:35 утра (8:35 по московскому времени мск – ред.)."Вся его жизнь была посвящена служению Господу и Его церкви. Он научил нас жить ценностями Евангелия с верностью, мужеством и всеобщей любовью, особенно в пользу самых бедных и обездоленных. С огромной благодарностью за его пример истинного ученика Господа Иисуса мы вверяем душу папы Франциска бесконечной милосердной любви Единого и Триединого Бога", – сказано в заявлении кардинала Фаррелла.Папе было 88 лет. 14 февраля его госпитализировали для лечения бронхита. Мероприятия с участием понтифика были отменены. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии. За время в больнице Папа перенес четыре дыхательных кризиса.23 марта сообщалось о том, что Франциска выпишут из больницы после длительного лечения от воспаления легких. При этом ему было предписано продолжение фармакологического лечения в течение длительного времен и отдых во время выздоровления в течение минимум двух месяцев.
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новости, папа римский франциск, религия, христианство, утраты
Умер папа римский Франциск

Умер папа римский Франциск

10:54 21.04.2025 (обновлено: 11:23 21.04.2025)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПапа Римский Франциск
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. В понедельник утром скончался папа римский Франциск. Со ссылкой на префекта Дикастерии по делам мирян, семьи и жизни кардинала Кевина Фаррелла сообщается, что понтифик умер в 7:35 утра (8:35 по московскому времени мск – ред.).
"Папа Римский Франциск скончался", – цитирует сообщение РИА Новости.
"Вся его жизнь была посвящена служению Господу и Его церкви. Он научил нас жить ценностями Евангелия с верностью, мужеством и всеобщей любовью, особенно в пользу самых бедных и обездоленных. С огромной благодарностью за его пример истинного ученика Господа Иисуса мы вверяем душу папы Франциска бесконечной милосердной любви Единого и Триединого Бога", – сказано в заявлении кардинала Фаррелла.
Папе было 88 лет. 14 февраля его госпитализировали для лечения бронхита. Мероприятия с участием понтифика были отменены. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии. За время в больнице Папа перенес четыре дыхательных кризиса.
23 марта сообщалось о том, что Франциска выпишут из больницы после длительного лечения от воспаления легких. При этом ему было предписано продолжение фармакологического лечения в течение длительного времен и отдых во время выздоровления в течение минимум двух месяцев.
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
10:57
Папа римский Франциск – биография
 
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