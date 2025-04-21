https://crimea.ria.ru/20250421/umer-papa-rimskiy-frantsisk-1145840639.html

Умер папа римский Франциск

Умер папа римский Франциск - РИА Новости Крым, 21.04.2025

Умер папа римский Франциск

В понедельник утром скончался папа римский Франциск. Со ссылкой на префекта Дикастерии по делам мирян, семьи и жизни кардинала Кевина Фаррелла сообщается, что... РИА Новости Крым, 21.04.2025

2025-04-21T10:54

2025-04-21T10:54

2025-04-21T11:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. В понедельник утром скончался папа римский Франциск. Со ссылкой на префекта Дикастерии по делам мирян, семьи и жизни кардинала Кевина Фаррелла сообщается, что понтифик умер в 7:35 утра (8:35 по московскому времени мск – ред.)."Вся его жизнь была посвящена служению Господу и Его церкви. Он научил нас жить ценностями Евангелия с верностью, мужеством и всеобщей любовью, особенно в пользу самых бедных и обездоленных. С огромной благодарностью за его пример истинного ученика Господа Иисуса мы вверяем душу папы Франциска бесконечной милосердной любви Единого и Триединого Бога", – сказано в заявлении кардинала Фаррелла.Папе было 88 лет. 14 февраля его госпитализировали для лечения бронхита. Мероприятия с участием понтифика были отменены. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии. За время в больнице Папа перенес четыре дыхательных кризиса.23 марта сообщалось о том, что Франциска выпишут из больницы после длительного лечения от воспаления легких. При этом ему было предписано продолжение фармакологического лечения в течение длительного времен и отдых во время выздоровления в течение минимум двух месяцев.

https://crimea.ria.ru/20250421/papa-rimskiy-frantsisk--biografiya-1144623135.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, папа римский франциск, религия, христианство, утраты