https://crimea.ria.ru/20230629/v-sevastopole-gromko-razvozhaev-nazval-prichinu-1129707128.html

В Севастополе громко: Развожаев назвал причину

В Севастополе громко: Развожаев назвал причину - РИА Новости Крым, 29.06.2023

В Севастополе громко: Развожаев назвал причину

В Севастополе проходит тренировка расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО) с практическими стрельбами, в городе все спокойно. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 29.06.2023

2023-06-29T11:11

2023-06-29T11:11

2023-06-29T11:11

севастополь

новости крыма

михаил развожаев

безопасность республики крым и севастополя

крым

чф рф (черноморский флот российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе проходит тренировка расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО) с практическими стрельбами, в городе все спокойно. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Тренировки флота проходят в городе практически ежедневно.В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. В обоих регионах регулярно проходят плановые тренировки силовиков, в том числе с учебными стрельбами. Главы регионов в целях сохранения спокойствия граждан заранее предупреждают об этом в своих соцсетях.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе ЧФ проводит практические стрельбыТренировка военных: в Севастополе громкоВ Севастополе ЧФ проведет тренировку по уничтожению подводных ДРГ

севастополь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости крыма, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, крым, чф рф (черноморский флот российской федерации)