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В Севастополе громко: Развожаев назвал причину
В Севастополе громко: Развожаев назвал причину - РИА Новости Крым, 29.06.2023
В Севастополе громко: Развожаев назвал причину
В Севастополе проходит тренировка расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО) с практическими стрельбами, в городе все спокойно. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 29.06.2023
2023-06-29T11:11
2023-06-29T11:11
2023-06-29T11:11
севастополь
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михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
крым
чф рф (черноморский флот российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе проходит тренировка расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО) с практическими стрельбами, в городе все спокойно. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Тренировки флота проходят в городе практически ежедневно.В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. В обоих регионах регулярно проходят плановые тренировки силовиков, в том числе с учебными стрельбами. Главы регионов в целях сохранения спокойствия граждан заранее предупреждают об этом в своих соцсетях.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе ЧФ проводит практические стрельбыТренировка военных: в Севастополе громкоВ Севастополе ЧФ проведет тренировку по уничтожению подводных ДРГ
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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севастополь, новости крыма, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, крым, чф рф (черноморский флот российской федерации)
В Севастополе громко: Развожаев назвал причину
Развожаев: в Севастополе Черноморский флот проходит тренировку с практической стрельбой