Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе громко: Развожаев назвал причину - РИА Новости Крым, 29.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230629/v-sevastopole-gromko-razvozhaev-nazval-prichinu-1129707128.html
В Севастополе громко: Развожаев назвал причину
В Севастополе громко: Развожаев назвал причину - РИА Новости Крым, 29.06.2023
В Севастополе громко: Развожаев назвал причину
В Севастополе проходит тренировка расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО) с практическими стрельбами, в городе все спокойно. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 29.06.2023
2023-06-29T11:11
2023-06-29T11:11
севастополь
новости крыма
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
крым
чф рф (черноморский флот российской федерации)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/1e/1125164506_0:104:3269:1943_1920x0_80_0_0_1a43ec8e9b9a920f14a785c2f2132296.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе проходит тренировка расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО) с практическими стрельбами, в городе все спокойно. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Тренировки флота проходят в городе практически ежедневно.В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. В обоих регионах регулярно проходят плановые тренировки силовиков, в том числе с учебными стрельбами. Главы регионов в целях сохранения спокойствия граждан заранее предупреждают об этом в своих соцсетях.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе ЧФ проводит практические стрельбыТренировка военных: в Севастополе громкоВ Севастополе ЧФ проведет тренировку по уничтожению подводных ДРГ
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/1e/1125164506_270:0:3001:2048_1920x0_80_0_0_abc78f7b5c20a9a4f46c5cb4d430beed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости крыма, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, крым, чф рф (черноморский флот российской федерации)
В Севастополе громко: Развожаев назвал причину

Развожаев: в Севастополе Черноморский флот проходит тренировку с практической стрельбой

11:11 29.06.2023
 
© РИА Новости . Иван Родионов / Перейти в фотобанкЧФ России
ЧФ России - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости . Иван Родионов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе проходит тренировка расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО) с практическими стрельбами, в городе все спокойно. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"С 11 до 12 часов на Северном и Южном молах и в Камышовой бухте флот будет проводить очередную тренировку расчетов ППДО с практической стрельбой. В городе все спокойно", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Тренировки флота проходят в городе практически ежедневно.
В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. В обоих регионах регулярно проходят плановые тренировки силовиков, в том числе с учебными стрельбами. Главы регионов в целях сохранения спокойствия граждан заранее предупреждают об этом в своих соцсетях.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе ЧФ проводит практические стрельбы
Тренировка военных: в Севастополе громко
В Севастополе ЧФ проведет тренировку по уничтожению подводных ДРГ
 
СевастопольНовости КрымаМихаил РазвожаевБезопасность Республики Крым и СевастополяКрымЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:59В российских школах появится новый предмет
14:45Пошел по встречке – в тройном ДТП в Севастополе пострадал водитель
14:29Картаполов раскрыл причины мятежа Пригожина и ЧВК "Вагнер"
14:09В Краматорске высокоточным ударом уничтожены 2 генерала и 50 офицеров ВСУ
13:49Принят закон о долгосрочных сбережениях: что это дает россиянам
13:35В Кремле оценили учения Киева на ЗАЭС: угроза провокаций постоянная
13:19Аварий меньше, погибших - больше: почему в Крыму растет смертность в ДТП
13:08В очереди на переправу в Краснодарском крае ожидают 250 машин
12:52Украина начала учения в районе ЗАЭС - людей готовят к ядерной угрозе
12:28СК расследует уголовные дела против 160 наемников из 33 стран
12:18Крымчанин отправится в колонию на 4,5 года за мошенничество
12:02В Судаке турист сорвался с горы
11:44Что сейчас происходит на Антоновском мосту в Херсонской области – Сальдо
11:29Сразу 16 сейсмоцентров мира фиксируют новые мощные подземные толчки
11:11В Севастополе громко: Развожаев назвал причину
10:54В оздоровительном лагере в Приамурье отравились 86 детей
10:31Группировка "Днепр" бьет противника - ВСУ потеряли еще 50 боевиков
10:0969 прилетов за сутки: ВСУ продолжают бить по Херсонщине
09:55Шторм на Керченской переправе: как ходят паромы
09:32ВСУ атакуют Белгородскую область - бьют снарядами и с дронов
Лента новостейМолния