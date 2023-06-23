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Тренировка военных: в Севастополе громко - РИА Новости Крым, 23.06.2023
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Тренировка военных: в Севастополе громко
Тренировка военных: в Севастополе громко - РИА Новости Крым, 23.06.2023
Тренировка военных: в Севастополе громко
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил жителей о громких звуках стрельбы, которые могут быть слышны в пятницу из-за тренировки военных. РИА Новости Крым, 23.06.2023
2023-06-23T12:37
2023-06-23T12:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил жителей о громких звуках стрельбы, которые могут быть слышны в пятницу из-за тренировки военных.Накануне в Севастополе прошли учения Черноморского высшего военно-морского училища имени Нахимова, в рамках которого применили реактивные бомбометы.Тренировки военнослужащих и силовиков в Севастополе и Крыму проходят практически ежедневно. Ранее тренировочные стрельбы проводились на Северном и Южном молах. Кроме того, учения проходили на полигоне в Евпатории. Главы городов для сохранения спокойствия заранее предупреждают об этом горожан.В Севастополе и Крыму, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе флот учится бороться с диверсантами реактивными бомбометамиСтрельба в Севастополе – губернатор объяснил причинуВ Севастополе ЧФ проведет тренировку по уничтожению подводных ДРГ
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Новости
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новости крыма, новости, севастополь, михаил развожаев, армия и флот, учения, безопасность республики крым и севастополя
Тренировка военных: в Севастополе громко

Звуки стрельбы в Севастополе – губернатор объяснил причину

12:37 23.06.2023 (обновлено: 12:39 23.06.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Петросян / Перейти в фотобанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости . Сергей Петросян
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил жителей о громких звуках стрельбы, которые могут быть слышны в пятницу из-за тренировки военных.
"На Северной стороне в районе кинотеатра "Моряк" в воинской части с 12:00 до 13:00 будут проходить тренировочные стрельбы военных. В городе все спокойно", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Накануне в Севастополе прошли учения Черноморского высшего военно-морского училища имени Нахимова, в рамках которого применили реактивные бомбометы.
Тренировки военнослужащих и силовиков в Севастополе и Крыму проходят практически ежедневно. Ранее тренировочные стрельбы проводились на Северном и Южном молах. Кроме того, учения проходили на полигоне в Евпатории. Главы городов для сохранения спокойствия заранее предупреждают об этом горожан.
В Севастополе и Крыму, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы.
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Новости КрымаНовостиСевастопольМихаил РазвожаевАрмия и флотУченияБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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