https://crimea.ria.ru/20230621/v-sevastopole-flot-uchitsya-borotsya-s-diversantami-reaktivnymi-bombometami-1129544079.html

В Севастополе флот учится бороться с диверсантами реактивными бомбометами

В Севастополе флот учится бороться с диверсантами реактивными бомбометами - РИА Новости Крым, 21.06.2023

В Севастополе флот учится бороться с диверсантами реактивными бомбометами

Вечером в среду в Севастополе прошли учения Черноморского высшего военно-морского училища имени Нахимова, в рамках которого применили реактивные бомбометы. Об... РИА Новости Крым, 21.06.2023

2023-06-21T21:05

2023-06-21T21:05

2023-06-21T21:14

севастополь

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Вечером в среду в Севастополе прошли учения Черноморского высшего военно-морского училища имени Нахимова, в рамках которого применили реактивные бомбометы. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Он опроверг попытки украинских Telegram-каналов "разогнать очередную перемогу" и в очередной раз заверил, что в городе все спокойно.Ранее в среду в городе были слышны звуки сирены - это было связано с проверкой систем оповещения в воинской части.Тренировки военнослужащих и силовиков в Севастополе и Крыму проходят практически ежедневно. Ранее тренировочные стрельбы проводились на Северном и Южном молах. Кроме того, учения проходили на полигоне в Евпатории. Главы городов для сохранения спокойствия заранее предупреждают об этом горожан.В Севастополе и Крыму, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы.Читайте также на РИА Новости Крым:Эластичная оборона: почему ВСУ не могут прорвать "линию Суровикина"Путин присвоил вертолетному полку в Крыму наименование гвардейскогоНахимовский вальс и последний звонок: в Севастополе прошел выпуск кадет

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, учения, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, общество, новости крыма