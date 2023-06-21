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В Севастополе флот учится бороться с диверсантами реактивными бомбометами
В Севастополе флот учится бороться с диверсантами реактивными бомбометами - РИА Новости Крым, 21.06.2023
В Севастополе флот учится бороться с диверсантами реактивными бомбометами
Вечером в среду в Севастополе прошли учения Черноморского высшего военно-морского училища имени Нахимова, в рамках которого применили реактивные бомбометы. Об... РИА Новости Крым, 21.06.2023
2023-06-21T21:05
2023-06-21T21:05
2023-06-21T21:14
севастополь
михаил развожаев
учения
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общество
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Вечером в среду в Севастополе прошли учения Черноморского высшего военно-морского училища имени Нахимова, в рамках которого применили реактивные бомбометы. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Он опроверг попытки украинских Telegram-каналов "разогнать очередную перемогу" и в очередной раз заверил, что в городе все спокойно.Ранее в среду в городе были слышны звуки сирены - это было связано с проверкой систем оповещения в воинской части.Тренировки военнослужащих и силовиков в Севастополе и Крыму проходят практически ежедневно. Ранее тренировочные стрельбы проводились на Северном и Южном молах. Кроме того, учения проходили на полигоне в Евпатории. Главы городов для сохранения спокойствия заранее предупреждают об этом горожан.В Севастополе и Крыму, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы.Читайте также на РИА Новости Крым:Эластичная оборона: почему ВСУ не могут прорвать "линию Суровикина"Путин присвоил вертолетному полку в Крыму наименование гвардейскогоНахимовский вальс и последний звонок: в Севастополе прошел выпуск кадет
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севастополь, михаил развожаев, учения, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, общество, новости крыма
В Севастополе флот учится бороться с диверсантами реактивными бомбометами
В Севастополе нахимовцы при помощи реактивных бомбометов учились поражать диверсантов
21:05 21.06.2023 (обновлено: 21:14 21.06.2023)