Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе флот учится бороться с диверсантами реактивными бомбометами - РИА Новости Крым, 21.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230621/v-sevastopole-flot-uchitsya-borotsya-s-diversantami-reaktivnymi-bombometami-1129544079.html
В Севастополе флот учится бороться с диверсантами реактивными бомбометами
В Севастополе флот учится бороться с диверсантами реактивными бомбометами - РИА Новости Крым, 21.06.2023
В Севастополе флот учится бороться с диверсантами реактивными бомбометами
Вечером в среду в Севастополе прошли учения Черноморского высшего военно-морского училища имени Нахимова, в рамках которого применили реактивные бомбометы. Об... РИА Новости Крым, 21.06.2023
2023-06-21T21:05
2023-06-21T21:14
севастополь
михаил развожаев
учения
армия и флот
безопасность республики крым и севастополя
общество
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/1f/1119631735_0:0:1601:900_1920x0_80_0_0_97a1c7b1d33cc24011b7a1ded161096f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Вечером в среду в Севастополе прошли учения Черноморского высшего военно-морского училища имени Нахимова, в рамках которого применили реактивные бомбометы. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Он опроверг попытки украинских Telegram-каналов "разогнать очередную перемогу" и в очередной раз заверил, что в городе все спокойно.Ранее в среду в городе были слышны звуки сирены - это было связано с проверкой систем оповещения в воинской части.Тренировки военнослужащих и силовиков в Севастополе и Крыму проходят практически ежедневно. Ранее тренировочные стрельбы проводились на Северном и Южном молах. Кроме того, учения проходили на полигоне в Евпатории. Главы городов для сохранения спокойствия заранее предупреждают об этом горожан.В Севастополе и Крыму, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы.Читайте также на РИА Новости Крым:Эластичная оборона: почему ВСУ не могут прорвать "линию Суровикина"Путин присвоил вертолетному полку в Крыму наименование гвардейскогоНахимовский вальс и последний звонок: в Севастополе прошел выпуск кадет
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/1f/1119631735_0:0:1601:1200_1920x0_80_0_0_e06757e9d00485dee252c5661169e08e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, михаил развожаев, учения, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, общество, новости крыма
В Севастополе флот учится бороться с диверсантами реактивными бомбометами

В Севастополе нахимовцы при помощи реактивных бомбометов учились поражать диверсантов

21:05 21.06.2023 (обновлено: 21:14 21.06.2023)
 
© РИА Новости Крым, Наталия НазарукВечерний Севастополь
Вечерний Севастополь
© РИА Новости Крым, Наталия Назарук
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Вечером в среду в Севастополе прошли учения Черноморского высшего военно-морского училища имени Нахимова, в рамках которого применили реактивные бомбометы. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Он опроверг попытки украинских Telegram-каналов "разогнать очередную перемогу" и в очередной раз заверил, что в городе все спокойно.
"Причина громких звуков (взрывов как пишут в некоторых каналах) – это Черноморское высшее военно-морское училище имени П. С. Нахимова провело тренировку по ППДО с использованием реактивных бомбометов", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Ранее в среду в городе были слышны звуки сирены - это было связано с проверкой систем оповещения в воинской части.
Тренировки военнослужащих и силовиков в Севастополе и Крыму проходят практически ежедневно. Ранее тренировочные стрельбы проводились на Северном и Южном молах. Кроме того, учения проходили на полигоне в Евпатории. Главы городов для сохранения спокойствия заранее предупреждают об этом горожан.
В Севастополе и Крыму, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Эластичная оборона: почему ВСУ не могут прорвать "линию Суровикина"
Путин присвоил вертолетному полку в Крыму наименование гвардейского
Нахимовский вальс и последний звонок: в Севастополе прошел выпуск кадет
 
СевастопольМихаил РазвожаевУченияАрмия и флотБезопасность Республики Крым и СевастополяОбществоНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:58Главные события и заявления дня: 21 июня
21:32Главные новости Крыма: 21 июня
21:24Завтра была война: в Симферополе зажгли огненные картины и свечи памяти
21:05В Севастополе флот учится бороться с диверсантами реактивными бомбометами
20:58Нацстандарты по управлению многоквартирными домами: зачем они нужны
20:39Почему Франция заявила о поддержке вступления Украины в НАТО – эксперт
20:17В больницы Крыма после теракта на Каховской ГЭС доставлены 20 человек
19:55Рейсовый автобус "Москва – Хасавюрт" попал в ДТП в Дагестане: есть жертвы
19:44Массовое ДТП в Севастополе - пострадала 6-летняя девочка
19:27Совфед одобрил закон о свободной экономической зоне для новых регионов
19:06Призраки и спецэффекты: Жигунов о съемках нового проекта в Крыму
18:29Чего ждать от грядущего курортного сезона в Крыму - оценка эксперта
18:07Минометы в центре Херсона: зачем ВСУ стреляют из жилых кварталов
17:38В Крыму главный консультант Госкомрегистра отдал частнику землю на 47 млн
17:04Эластичная оборона: почему ВСУ не могут прорвать "линию Суровикина"
16:59Им просто все равно: польский офицер заявил о порче техники военными ВСУ
16:47Путин присвоил вертолетному полку в Крыму наименование гвардейского
16:36В Севастополе включилась сирена
16:21Путин: на фронте наблюдается затишье из-за больших потерь ВСУ
16:07Путин: российские войска "наколотили" 245 танков и 678 бронемашин ВСУ
Лента новостейМолния