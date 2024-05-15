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При атаке ВСУ на Запорожскую область ранены семь человек - РИА Новости Крым, 15.05.2024
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При атаке ВСУ на Запорожскую область ранены семь человек
При атаке ВСУ на Запорожскую область ранены семь человек - РИА Новости Крым, 15.05.2024
При атаке ВСУ на Запорожскую область ранены семь человек
Семь человек пострадали в результате массированного обстрела города Каменка-Днепровская в Васильевском районе Запорожской области. Об этом сообщил глава региона РИА Новости Крым, 15.05.2024
2024-05-15T20:28
2024-05-15T20:29
запорожская область
происшествия
обстрелы всу
новые регионы россии
евгений балицкий
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Семь человек пострадали в результате массированного обстрела города Каменка-Днепровская в Васильевском районе Запорожской области. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.ВСУ обстреляли город в среду вечером. По данным Балицкого, только в центре было зафиксировано около семи прилетов. Он также сообщал о пострадавших.Он отметил, что все пострадавшие госпитализированы с осколочными ранениями мягких тканей, их жизни ничего не угрожает.5 мая в Бердянске сотрудник исправительной колонии погиб при взрыве автомобиля. По данным Балицкого, под днищем машины сдетонировала заложенная взрывчатка. Региональный Следком возбудил уголовное во дело по факту убийства.3 мая ВСУ ударили по многоквартирному жилому дому в Токмаке. По данным губернатора, в результате пострадали четыре человека, двое из которых - тяжело ранены. Повреждены восемь квартир, из них полностью разрушены четыре. На следующий день четыре человека были эвакуированы из-под завалов.25 апреля ВСУ ударили по жилому дому в Токмаке. Изначально было известно о трех пострадавших, затем количество раненых увеличилось до четырех. Из-под завалов спасателя подняли тело погибшего мужчины.
https://crimea.ria.ru/20240515/dron-vsu-udaril-po-mashine-v-belgorodskom-sele-zozuli--ranena-zhenschina-1137306285.html
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запорожская область, происшествия, обстрелы всу, новые регионы россии, евгений балицкий, общество, новости
При атаке ВСУ на Запорожскую область ранены семь человек

Семь человек ранены при атаке ВСУ на Каменку-Днепровскую в Запорожской области - власти

20:28 15.05.2024 (обновлено: 20:29 15.05.2024)
 
© РИА Новости КрымСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Семь человек пострадали в результате массированного обстрела города Каменка-Днепровская в Васильевском районе Запорожской области. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.
ВСУ обстреляли город в среду вечером. По данным Балицкого, только в центре было зафиксировано около семи прилетов. Он также сообщал о пострадавших.
"В результате террористического обстрела Каменки-Днепровской пострадали семь человек. Им оказывается медицинская помощь", - написал губернатор в своем Telegram.
Он отметил, что все пострадавшие госпитализированы с осколочными ранениями мягких тканей, их жизни ничего не угрожает.
5 мая в Бердянске сотрудник исправительной колонии погиб при взрыве автомобиля. По данным Балицкого, под днищем машины сдетонировала заложенная взрывчатка. Региональный Следком возбудил уголовное во дело по факту убийства.
3 мая ВСУ ударили по многоквартирному жилому дому в Токмаке. По данным губернатора, в результате пострадали четыре человека, двое из которых - тяжело ранены. Повреждены восемь квартир, из них полностью разрушены четыре. На следующий день четыре человека были эвакуированы из-под завалов.
25 апреля ВСУ ударили по жилому дому в Токмаке. Изначально было известно о трех пострадавших, затем количество раненых увеличилось до четырех. Из-под завалов спасателя подняли тело погибшего мужчины.
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Запорожская областьПроисшествияОбстрелы ВСУНовые регионы РоссииЕвгений БалицкийОбществоНовости
 
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