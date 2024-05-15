https://crimea.ria.ru/20240515/pri-atake-vsu-na-zaporozhskuyu-oblast-raneny-sem-chelovek-1137311220.html

При атаке ВСУ на Запорожскую область ранены семь человек

При атаке ВСУ на Запорожскую область ранены семь человек - РИА Новости Крым, 15.05.2024

При атаке ВСУ на Запорожскую область ранены семь человек

Семь человек пострадали в результате массированного обстрела города Каменка-Днепровская в Васильевском районе Запорожской области. Об этом сообщил глава региона РИА Новости Крым, 15.05.2024

2024-05-15T20:28

2024-05-15T20:28

2024-05-15T20:29

запорожская область

происшествия

обстрелы всу

новые регионы россии

евгений балицкий

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Семь человек пострадали в результате массированного обстрела города Каменка-Днепровская в Васильевском районе Запорожской области. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.ВСУ обстреляли город в среду вечером. По данным Балицкого, только в центре было зафиксировано около семи прилетов. Он также сообщал о пострадавших.Он отметил, что все пострадавшие госпитализированы с осколочными ранениями мягких тканей, их жизни ничего не угрожает.5 мая в Бердянске сотрудник исправительной колонии погиб при взрыве автомобиля. По данным Балицкого, под днищем машины сдетонировала заложенная взрывчатка. Региональный Следком возбудил уголовное во дело по факту убийства.3 мая ВСУ ударили по многоквартирному жилому дому в Токмаке. По данным губернатора, в результате пострадали четыре человека, двое из которых - тяжело ранены. Повреждены восемь квартир, из них полностью разрушены четыре. На следующий день четыре человека были эвакуированы из-под завалов.25 апреля ВСУ ударили по жилому дому в Токмаке. Изначально было известно о трех пострадавших, затем количество раненых увеличилось до четырех. Из-под завалов спасателя подняли тело погибшего мужчины.

https://crimea.ria.ru/20240515/dron-vsu-udaril-po-mashine-v-belgorodskom-sele-zozuli--ranena-zhenschina-1137306285.html

запорожская область

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запорожская область, происшествия, обстрелы всу, новые регионы россии, евгений балицкий, общество, новости