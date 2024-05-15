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Идет массированный обстрел Запорожской области - есть раненые - РИА Новости Крым, 15.05.2024
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Идет массированный обстрел Запорожской области - есть раненые
Идет массированный обстрел Запорожской области - есть раненые - РИА Новости Крым, 15.05.2024
Идет массированный обстрел Запорожской области - есть раненые
ВСУ ведут массированный обстрел города Каменка-Днепровская в Васильевском районе Запорожской области. По данным губернатора региона Евгения Балицкого, есть... РИА Новости Крым, 15.05.2024
2024-05-15T17:12
2024-05-15T17:21
запорожская область
евгений балицкий
происшествия
обстрелы всу
новости
новые регионы россии
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. ВСУ ведут массированный обстрел города Каменка-Днепровская в Васильевском районе Запорожской области. По данным губернатора региона Евгения Балицкого, есть пострадавшие.Глава области призвал жителей сохранять спокойствие, переместиться в укрытия или в подвалы домов и не выходить на улицу до стабилизации обстановки.На Пасху в Бердянске сотрудник исправительной колонии погиб при взрыве автомобиля. По данным Балицкого, под днищем машины сдетонировала заложенная взрывчатка. Региональный Следком возбудил уголовное во дело по факту убийства.3 мая ВСУ ударили по многоквартирному жилому дому в Токмаке. По данным губернатора, в результате пострадали четыре человека, двое из которых - тяжело ранены. Повреждены восемь квартир, из них полностью разрушены четыре. На следующий день четыре человека были эвакуированы из-под завалов.25 апреля ВСУ ударили по жилому дому в Токмаке. Изначально было известно о трех пострадавших, затем количество раненых увеличилось до четырех. Из-под завалов спасателя подняли тело погибшего мужчины.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый удар ВСУ по Токмаку - ранены четверо мирных жителейПод завалами дома в Токмаке нашли погибшегоАтака дронов на Запорожскую область – погибла семейная пара
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запорожская область, евгений балицкий, происшествия, обстрелы всу, новости, новые регионы россии, всу (вооруженные силы украины)
Идет массированный обстрел Запорожской области - есть раненые

При массированном обстреле Каменки-Днепровской в Запорожской области есть пострадавшие

17:12 15.05.2024 (обновлено: 17:21 15.05.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПоследствия обстрела в Запорожской области
Последствия обстрела в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. ВСУ ведут массированный обстрел города Каменка-Днепровская в Васильевском районе Запорожской области. По данным губернатора региона Евгения Балицкого, есть пострадавшие.

"Около семи прилетов зафиксировано в районе центра города. Есть пострадавшие, на месте работают медики и спасатели", - сообщил он в своем Telegram.

Глава области призвал жителей сохранять спокойствие, переместиться в укрытия или в подвалы домов и не выходить на улицу до стабилизации обстановки.
На Пасху в Бердянске сотрудник исправительной колонии погиб при взрыве автомобиля. По данным Балицкого, под днищем машины сдетонировала заложенная взрывчатка. Региональный Следком возбудил уголовное во дело по факту убийства.
3 мая ВСУ ударили по многоквартирному жилому дому в Токмаке. По данным губернатора, в результате пострадали четыре человека, двое из которых - тяжело ранены. Повреждены восемь квартир, из них полностью разрушены четыре. На следующий день четыре человека были эвакуированы из-под завалов.
25 апреля ВСУ ударили по жилому дому в Токмаке. Изначально было известно о трех пострадавших, затем количество раненых увеличилось до четырех. Из-под завалов спасателя подняли тело погибшего мужчины.
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Запорожская областьЕвгений БалицкийПроисшествияОбстрелы ВСУНовостиНовые регионы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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