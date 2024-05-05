https://crimea.ria.ru/20240505/v-berdyanske-sotrudnik-ispravitelnoy-kolonii-pogib-pri-vzryve-avto-1137063737.html

В Бердянске сотрудник исправительной колонии погиб при взрыве авто

В Бердянске сотрудник исправительной колонии погиб при взрыве авто - РИА Новости Крым, 05.05.2024

В Бердянске сотрудник исправительной колонии погиб при взрыве авто

В Бердянске сотрудник исправительной колонии погиб при взрыве автомобиля. Как сообщил губернатор Запорожской области, под днище автомобиля была заложена... РИА Новости Крым, 05.05.2024

2024-05-05T14:24

2024-05-05T14:24

2024-05-05T14:28

евгений балицкий

запорожская область

происшествия

новости

бердянск

сву

всу (вооруженные силы украины)

взрыв

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. В Бердянске сотрудник исправительной колонии погиб при взрыве автомобиля. Как сообщил губернатор Запорожской области, под днище автомобиля была заложена взрывчатка. Поданным Балицкого, региональный Следком возбудил уголовное во дело по факту убийства. "Для киевских террористов нет ничего святого, и их кровавые преступления в святые дни в очередной раз показали их звериную натуру. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего", - написал глава области в своем Telegram-канале .В середине января в Бердянске было совершено покушение на главу военно-гражданской администрации района Запорожской области Алексея Кичигина. Под его автомобиль также было заложено взрывное устройство, которое сдетонировало. Чиновник не пострадал, так как вовремя заметил подозрительный предмет на дне служебного автомобиля. 6 марта член избирательной комиссии погибла в результате взрыва ее автомобиля в Бердянске. Следственный комитет Запорожской области возбудил уголовное дело о теракте, сообщает пресс-служба ведомства.Читайте также на РИА Новости Крым:Взорван автомобиль Захара Прилепина - что известноПогибшую сотрудницу избиркома в Бердянске наградили орденом Мужества27 терактов пресечены на задействованных в обеспечении СВО объектах

запорожская область

бердянск

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений балицкий, запорожская область, происшествия, новости, бердянск, сву, всу (вооруженные силы украины), взрыв