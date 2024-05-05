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В Бердянске сотрудник исправительной колонии погиб при взрыве авто - РИА Новости Крым, 05.05.2024
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В Бердянске сотрудник исправительной колонии погиб при взрыве авто
В Бердянске сотрудник исправительной колонии погиб при взрыве авто - РИА Новости Крым, 05.05.2024
В Бердянске сотрудник исправительной колонии погиб при взрыве авто
В Бердянске сотрудник исправительной колонии погиб при взрыве автомобиля. Как сообщил губернатор Запорожской области, под днище автомобиля была заложена... РИА Новости Крым, 05.05.2024
2024-05-05T14:24
2024-05-05T14:28
евгений балицкий
запорожская область
происшествия
новости
бердянск
сву
всу (вооруженные силы украины)
взрыв
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. В Бердянске сотрудник исправительной колонии погиб при взрыве автомобиля. Как сообщил губернатор Запорожской области, под днище автомобиля была заложена взрывчатка. Поданным Балицкого, региональный Следком возбудил уголовное во дело по факту убийства. "Для киевских террористов нет ничего святого, и их кровавые преступления в святые дни в очередной раз показали их звериную натуру. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего", - написал глава области в своем Telegram-канале .В середине января в Бердянске было совершено покушение на главу военно-гражданской администрации района Запорожской области Алексея Кичигина. Под его автомобиль также было заложено взрывное устройство, которое сдетонировало. Чиновник не пострадал, так как вовремя заметил подозрительный предмет на дне служебного автомобиля. 6 марта член избирательной комиссии погибла в результате взрыва ее автомобиля в Бердянске. Следственный комитет Запорожской области возбудил уголовное дело о теракте, сообщает пресс-служба ведомства.Читайте также на РИА Новости Крым:Взорван автомобиль Захара Прилепина - что известноПогибшую сотрудницу избиркома в Бердянске наградили орденом Мужества27 терактов пресечены на задействованных в обеспечении СВО объектах
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РИА Новости Крым
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евгений балицкий, запорожская область, происшествия, новости, бердянск, сву, всу (вооруженные силы украины), взрыв
В Бердянске сотрудник исправительной колонии погиб при взрыве авто

В Бердянске взорван автомобиль сотрудника исправительной колонии - Балицкий

14:24 05.05.2024 (обновлено: 14:28 05.05.2024)
 
© Telegram главы Запорожской области Евгения БалицкогоВ Бердянске погиб сотрудник исправительной колонии
В Бердянске погиб сотрудник исправительной колонии
© Telegram главы Запорожской области Евгения Балицкого
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. В Бердянске сотрудник исправительной колонии погиб при взрыве автомобиля. Как сообщил губернатор Запорожской области, под днище автомобиля была заложена взрывчатка.

"Сегодня от рук террористов в Бердянске погиб сотрудник исправительной колонии – самодельное взрывное устройство было заложено под автомобиль. От полученных травм мужчина скончался на месте", - сообщил губернатор.

Поданным Балицкого, региональный Следком возбудил уголовное во дело по факту убийства.
"Для киевских террористов нет ничего святого, и их кровавые преступления в святые дни в очередной раз показали их звериную натуру. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего", - написал глава области в своем Telegram-канале .
В середине января в Бердянске было совершено покушение на главу военно-гражданской администрации района Запорожской области Алексея Кичигина. Под его автомобиль также было заложено взрывное устройство, которое сдетонировало. Чиновник не пострадал, так как вовремя заметил подозрительный предмет на дне служебного автомобиля. 6 марта член избирательной комиссии погибла в результате взрыва ее автомобиля в Бердянске. Следственный комитет Запорожской области возбудил уголовное дело о теракте, сообщает пресс-служба ведомства.
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Евгений БалицкийЗапорожская областьПроисшествияНовостиБердянскСВУВСУ (Вооруженные силы Украины)Взрыв
 
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