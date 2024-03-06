https://crimea.ria.ru/20240306/chlen-izbirkoma-berdyanska-pogibla-pri-vzryve-mashiny-1135459916.html

Член избиркома Бердянска погибла при взрыве машины

Член избиркома Бердянска погибла при взрыве машины - РИА Новости Крым, 06.03.2024

Член избиркома Бердянска погибла при взрыве машины

Член избирательной комиссии погибла в результате взрыва ее автомобиля в Бердянске. Следственный комитет Запорожской области возбудил уголовное дело о теракте,... РИА Новости Крым, 06.03.2024

2024-03-06T15:09

2024-03-06T15:09

2024-03-06T15:17

бердянск

запорожская область

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Член избирательной комиссии погибла в результате взрыва ее автомобиля в Бердянске. Следственный комитет Запорожской области возбудил уголовное дело о теракте, сообщает пресс-служба ведомства.Теракт произошел утром 6 марта. По данному факту возбуждено уголовное дело о теракте. На данный момент специалисты проводят следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление причастных к совершению данного преступления. Назначены и проводятся судебные экспертизы, в качестве свидетелей допрошены очевидцы происшествия. Расследование продолжается.В середине января в Бердянске было совершено покушение на главу военно-гражданской администрации района Запорожской области Алексея Кичигина. Под его автомобиль также было заложено взрывное устройство, которое сдетонировало. Чиновник не пострадал, так как вовремя заметил подозрительный предмет на дне служебного автомобиля.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ раскрыла деятельность международных террористов в КрымуТерроризм и подготовка к свержению власти: крымчанину дали 20 лет тюрьмыЗадержанная в Крыму агент СБУ рассказала о подготовке теракта

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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