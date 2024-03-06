Член избиркома Бердянска погибла при взрыве машины
Член избирательной комиссии в Бердянска погибла при взрыве - возбуждено дело о теракте
15:09 06.03.2024 (обновлено: 15:17 06.03.2024)
© Telegram Следком Запорожской областиТеракт в Бердянске против сотрудницы избирательной комиссии
© Telegram Следком Запорожской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Член избирательной комиссии погибла в результате взрыва ее автомобиля в Бердянске. Следственный комитет Запорожской области возбудил уголовное дело о теракте, сообщает пресс-служба ведомства.
Теракт произошел утром 6 марта.
"По версии следствия, под транспортное средство члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса было заложено самодельное взрывное устройство. Когда женщина села в салон автомобиля, припаркованного возле дома на улице Герцена в городе Бердянске, оно сработало. От полученных травм потерпевшая скончалась в медицинском учреждении", - сказано в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело о теракте. На данный момент специалисты проводят следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление причастных к совершению данного преступления. Назначены и проводятся судебные экспертизы, в качестве свидетелей допрошены очевидцы происшествия. Расследование продолжается.
В середине января в Бердянске было совершено покушение на главу военно-гражданской администрации района Запорожской области Алексея Кичигина. Под его автомобиль также было заложено взрывное устройство, которое сдетонировало. Чиновник не пострадал, так как вовремя заметил подозрительный предмет на дне служебного автомобиля.
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