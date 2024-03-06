Рейтинг@Mail.ru
Член избиркома Бердянска погибла при взрыве машины - РИА Новости Крым, 06.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240306/chlen-izbirkoma-berdyanska-pogibla-pri-vzryve-mashiny-1135459916.html
Член избиркома Бердянска погибла при взрыве машины
Член избиркома Бердянска погибла при взрыве машины - РИА Новости Крым, 06.03.2024
Член избиркома Бердянска погибла при взрыве машины
Член избирательной комиссии погибла в результате взрыва ее автомобиля в Бердянске. Следственный комитет Запорожской области возбудил уголовное дело о теракте,... РИА Новости Крым, 06.03.2024
2024-03-06T15:09
2024-03-06T15:17
бердянск
запорожская область
происшествия
теракт
су следкома россии по запорожской области
новые регионы россии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/06/1135459376_94:0:1237:643_1920x0_80_0_0_b28534a77366c7fd4b80c18aeeedc7df.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Член избирательной комиссии погибла в результате взрыва ее автомобиля в Бердянске. Следственный комитет Запорожской области возбудил уголовное дело о теракте, сообщает пресс-служба ведомства.Теракт произошел утром 6 марта. По данному факту возбуждено уголовное дело о теракте. На данный момент специалисты проводят следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление причастных к совершению данного преступления. Назначены и проводятся судебные экспертизы, в качестве свидетелей допрошены очевидцы происшествия. Расследование продолжается.В середине января в Бердянске было совершено покушение на главу военно-гражданской администрации района Запорожской области Алексея Кичигина. Под его автомобиль также было заложено взрывное устройство, которое сдетонировало. Чиновник не пострадал, так как вовремя заметил подозрительный предмет на дне служебного автомобиля.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ раскрыла деятельность международных террористов в КрымуТерроризм и подготовка к свержению власти: крымчанину дали 20 лет тюрьмыЗадержанная в Крыму агент СБУ рассказала о подготовке теракта
бердянск
запорожская область
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/06/1135459376_237:0:1094:643_1920x0_80_0_0_3dbb2465005d6059051649547694f113.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
бердянск, запорожская область, происшествия, теракт, су следкома россии по запорожской области, новые регионы россии, новости
Член избиркома Бердянска погибла при взрыве машины

Член избирательной комиссии в Бердянска погибла при взрыве - возбуждено дело о теракте

15:09 06.03.2024 (обновлено: 15:17 06.03.2024)
 
© Telegram Следком Запорожской областиТеракт в Бердянске против сотрудницы избирательной комиссии
Теракт в Бердянске против сотрудницы избирательной комиссии
© Telegram Следком Запорожской области
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Член избирательной комиссии погибла в результате взрыва ее автомобиля в Бердянске. Следственный комитет Запорожской области возбудил уголовное дело о теракте, сообщает пресс-служба ведомства.
Теракт произошел утром 6 марта.
"По версии следствия, под транспортное средство члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса было заложено самодельное взрывное устройство. Когда женщина села в салон автомобиля, припаркованного возле дома на улице Герцена в городе Бердянске, оно сработало. От полученных травм потерпевшая скончалась в медицинском учреждении", - сказано в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело о теракте. На данный момент специалисты проводят следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление причастных к совершению данного преступления. Назначены и проводятся судебные экспертизы, в качестве свидетелей допрошены очевидцы происшествия. Расследование продолжается.
В середине января в Бердянске было совершено покушение на главу военно-гражданской администрации района Запорожской области Алексея Кичигина. Под его автомобиль также было заложено взрывное устройство, которое сдетонировало. Чиновник не пострадал, так как вовремя заметил подозрительный предмет на дне служебного автомобиля.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ФСБ раскрыла деятельность международных террористов в Крыму
Терроризм и подготовка к свержению власти: крымчанину дали 20 лет тюрьмы
Задержанная в Крыму агент СБУ рассказала о подготовке теракта
 
БердянскЗапорожская областьПроисшествияТерактСУ Следкома России по Запорожской областиНовые регионы РоссииНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:18Потери ВСУ - уничтожены еще 1125 украинских боевиков
16:07Слады ВСУ уничтожены на аэродромах Лозоватка и Староконстантинов
15:55ПВО России впервые уничтожила французскую авиабомбу Hammer
15:46Закон о земле для участников СВО в Крыму - важные поправки
15:41Оборонные предприятия поставят оружие и технику в войска досрочно
15:37На годовщину Крымской весны на полуостров приедут известные артисты
15:35Новости СВО: российские войска уничтожили еще один танк Abrams
15:31Новые средства для борьбы с украинскими дронами уже проходят испытания
15:19Белгородская область под обстрелом ВСУ – горит жилой дом
15:09Член избиркома Бердянска погибла при взрыве машины
15:05Заморозка Молдавией договора об оружии в Европе: что ждет Приднестровье
14:57"Самолеты и танки США будут гореть": Песков сделал предупреждение
14:43ФСБ раскрыла деятельность международных террористов в Крыму
14:41Прощальное оружие: Песков заявил об опасности разговоров о ядерной войне
14:27Афганистан-2: к чему готовиться Зеленскому после отставки Нуланд
14:14Подавление Приднестровья Молдавией чревато катастрофой – Песков
13:57Аэропорты новых регионов приведут в порядок до 2030 года - Хуснуллин
13:35Готовы и защищены: напечатанные в Крыму бюллетени передали в Избирком
13:30Молдавия приостановила действие ДОВСЕ
13:07На полигоне в районе горы Кара-Коба уничтожают боеприпасы
Лента новостейМолния