https://crimea.ria.ru/20230616/terrorizm-i-podgotovka-k-sverzheniyu-vlasti-krymchaninu-dali-20-let-tyurmy-1129430105.html

Терроризм и подготовка к свержению власти: крымчанину дали 20 лет тюрьмы

Терроризм и подготовка к свержению власти: крымчанину дали 20 лет тюрьмы - РИА Новости Крым, 16.06.2023

Терроризм и подготовка к свержению власти: крымчанину дали 20 лет тюрьмы

Жителя Крыма приговорили к 20 годам колонии за организацию террористической деятельности и приготовление к насильственному свержению власти. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 16.06.2023

2023-06-16T12:06

2023-06-16T12:06

2023-06-16T12:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости. Жителя Крыма приговорили к 20 годам колонии за организацию террористической деятельности и приготовление к насильственному свержению власти. Об этом сообщили в УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.Установлено, что 47-летний крымчанин являлся организатором деятельности местной ячейки запрещенной террористической организации "Партия исламского освобождения" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами")*. Южный военный окружной суд приговорил мужчину к 20 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, при этом первые 5 лет он проведет в тюрьме. Ранее организатора и трех участников севастопольской ячейки запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* приговорили к длительным срокам лишения свободы в колонии.* террористическая организация, запрещенная в России

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), крым, новости крыма, закон и право, антитеррор, общество, южный окружной военный суд