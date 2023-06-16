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Терроризм и подготовка к свержению власти: крымчанину дали 20 лет тюрьмы - РИА Новости Крым, 16.06.2023
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Терроризм и подготовка к свержению власти: крымчанину дали 20 лет тюрьмы
Терроризм и подготовка к свержению власти: крымчанину дали 20 лет тюрьмы - РИА Новости Крым, 16.06.2023
Терроризм и подготовка к свержению власти: крымчанину дали 20 лет тюрьмы
Жителя Крыма приговорили к 20 годам колонии за организацию террористической деятельности и приготовление к насильственному свержению власти. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 16.06.2023
2023-06-16T12:06
2023-06-16T12:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости. Жителя Крыма приговорили к 20 годам колонии за организацию террористической деятельности и приготовление к насильственному свержению власти. Об этом сообщили в УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.Установлено, что 47-летний крымчанин являлся организатором деятельности местной ячейки запрещенной террористической организации "Партия исламского освобождения" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами")*. Южный военный окружной суд приговорил мужчину к 20 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, при этом первые 5 лет он проведет в тюрьме. Ранее организатора и трех участников севастопольской ячейки запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* приговорили к длительным срокам лишения свободы в колонии.* террористическая организация, запрещенная в России
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), крым, новости крыма, закон и право, антитеррор, общество, южный окружной военный суд
Терроризм и подготовка к свержению власти: крымчанину дали 20 лет тюрьмы

Жителя Крыма приговорили к 20 годам за организацию террористической деятельности

12:06 16.06.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости. Жителя Крыма приговорили к 20 годам колонии за организацию террористической деятельности и приготовление к насильственному свержению власти. Об этом сообщили в УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
Установлено, что 47-летний крымчанин являлся организатором деятельности местной ячейки запрещенной террористической организации "Партия исламского освобождения" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами")*.
"Он определял цели и задачи указанной ячейки, проводил конспиративные собрания ее членов по изучению идеологии указанной террористической организации, вел пропагандистскую работу среди населения, определял меры конспирации и контролировал их соблюдение. На проводимых организатором ячейки сборах обсуждались намерения изменить политическую систему и государственное устройство Российской Федерации при помощи пропаганды, а также ведения войны с противниками идей террористической организации", - рассказали силовики.
Южный военный окружной суд приговорил мужчину к 20 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, при этом первые 5 лет он проведет в тюрьме.
Ранее организатора и трех участников севастопольской ячейки запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* приговорили к длительным срокам лишения свободы в колонии.
* террористическая организация, запрещенная в России
ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)КрымНовости КрымаЗакон и правоАнтитеррорОбществоЮжный окружной военный суд
 
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