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Члены ячейки "Хизб ут-Тахрир"* в Севастополе получили от 12 до 17 лет

Члены ячейки "Хизб ут-Тахрир"* в Севастополе получили от 12 до 17 лет - РИА Новости Крым, 01.06.2023

Члены ячейки "Хизб ут-Тахрир"* в Севастополе получили от 12 до 17 лет

Южный окружной военный суд приговорил организатора и трех участников севастопольской ячейки запрещенной в РФ террористической организации "Партия исламского... РИА Новости Крым, 01.06.2023

2023-06-01T11:32

2023-06-01T11:32

2023-06-01T11:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд приговорил организатора и трех участников севастопольской ячейки запрещенной в РФ террористической организации "Партия исламского освобождения" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*) к длительным срокам лишения свободы в колонии. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю."Южный военный окружной суд вынес приговор четверым жителям Севастополя, обвиняемым в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205.5 (организация деятельности террористической организации) и ч.2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации) и ч. 1 ст. 30, ст. 278 УК РФ (приготовление к насильственному захвату власти)", - говорится в сообщении.Как выяснилось, в 2015 году один из подсудимых организовал в Севастополе деятельность ячейки запрещенной террористической организации. Он определял цели и задачи этой ячейки, организовывал и проводил конспиративные собрания ее членов по изучению идеологии указанной террористической организации, вел пропаганду среди населения. Также он определял меры конспирации и контролировал их соблюдение.К участию в террористической организации организатор привлек еще троих севастопольцев, которые также занимались пропагандой террористической деятельности и участвовали в конспиративных собраниях.По итогам рассмотрения уголовных дел Южный военный окружной суд признал участников террористической организации виновными в инкриминируемых преступлениях.Ранее суд в Ростове-на-Дону вынес приговор членам крымской ячейки запрещенной в РФ террористической организации "Партия исламского освобождения" - "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*. Четверо крымчан приговорены к 12 и 17 годам колонии строгого режима.*Запрещенная в России террористическая организацияЧитайте также на РИА Новости Крым:Суд в Ростове вынес приговор членам крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир"*Терроризм и подготовка захвата власти: севастопольцу вынесли приговорПризывал убивать военных ВС РФ: в Крыму осудили интернет-экстремиста

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), севастополь, крым, новости крыма, закон и право, общество, видео, приговор, видео