https://crimea.ria.ru/20230601/chleny-yacheyki-khizb-ut-takhrir-v-sevastopole-poluchili-ot-12-do-17-let-1129124603.html
Члены ячейки "Хизб ут-Тахрир"* в Севастополе получили от 12 до 17 лет
Члены ячейки "Хизб ут-Тахрир"* в Севастополе получили от 12 до 17 лет - РИА Новости Крым, 01.06.2023
Члены ячейки "Хизб ут-Тахрир"* в Севастополе получили от 12 до 17 лет
Южный окружной военный суд приговорил организатора и трех участников севастопольской ячейки запрещенной в РФ террористической организации "Партия исламского... РИА Новости Крым, 01.06.2023
2023-06-01T11:32
2023-06-01T11:32
2023-06-01T11:33
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
севастополь
крым
новости крыма
закон и право
общество
видео
приговор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/01/1129124483_0:8:1246:709_1920x0_80_0_0_25aa90b15861e9001483add0a52e5a85.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд приговорил организатора и трех участников севастопольской ячейки запрещенной в РФ террористической организации "Партия исламского освобождения" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*) к длительным срокам лишения свободы в колонии. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю."Южный военный окружной суд вынес приговор четверым жителям Севастополя, обвиняемым в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205.5 (организация деятельности террористической организации) и ч.2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации) и ч. 1 ст. 30, ст. 278 УК РФ (приготовление к насильственному захвату власти)", - говорится в сообщении.Как выяснилось, в 2015 году один из подсудимых организовал в Севастополе деятельность ячейки запрещенной террористической организации. Он определял цели и задачи этой ячейки, организовывал и проводил конспиративные собрания ее членов по изучению идеологии указанной террористической организации, вел пропаганду среди населения. Также он определял меры конспирации и контролировал их соблюдение.К участию в террористической организации организатор привлек еще троих севастопольцев, которые также занимались пропагандой террористической деятельности и участвовали в конспиративных собраниях.По итогам рассмотрения уголовных дел Южный военный окружной суд признал участников террористической организации виновными в инкриминируемых преступлениях.Ранее суд в Ростове-на-Дону вынес приговор членам крымской ячейки запрещенной в РФ террористической организации "Партия исламского освобождения" - "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*. Четверо крымчан приговорены к 12 и 17 годам колонии строгого режима.*Запрещенная в России террористическая организацияЧитайте также на РИА Новости Крым:Суд в Ростове вынес приговор членам крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир"*Терроризм и подготовка захвата власти: севастопольцу вынесли приговорПризывал убивать военных ВС РФ: в Крыму осудили интернет-экстремиста
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/01/1129124483_146:0:1101:716_1920x0_80_0_0_922f92e91ddc221ad19f5914d7439a3e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), севастополь, крым, новости крыма, закон и право, общество, видео, приговор, видео
Члены ячейки "Хизб ут-Тахрир"* в Севастополе получили от 12 до 17 лет
Суд приговорил четырех членов севастопольской ячейки "Хизб ут-Тахрир"* к 17 и 12 годам
11:32 01.06.2023 (обновлено: 11:33 01.06.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд приговорил организатора и трех участников севастопольской ячейки запрещенной в РФ террористической организации "Партия исламского освобождения" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*) к длительным срокам лишения свободы в колонии. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
"Южный военный окружной суд вынес приговор четверым жителям Севастополя, обвиняемым в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205.5 (организация деятельности террористической организации) и ч.2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации) и ч. 1 ст. 30, ст. 278 УК РФ (приготовление к насильственному захвату власти)", - говорится в сообщении.
Как выяснилось, в 2015 году один из подсудимых организовал в Севастополе деятельность ячейки запрещенной террористической организации. Он определял цели и задачи этой ячейки, организовывал и проводил конспиративные собрания ее членов по изучению идеологии указанной террористической организации, вел пропаганду среди населения. Также он определял меры конспирации и контролировал их соблюдение.
К участию в террористической организации организатор привлек еще троих севастопольцев, которые также занимались пропагандой террористической деятельности и участвовали в конспиративных собраниях.
По итогам рассмотрения уголовных дел Южный военный окружной суд признал участников террористической организации виновными в инкриминируемых преступлениях.
"Им назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме. Организатор ячейки "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* приговорен к 17 годам лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме", - проинформировали в УФСБ.
Ранее суд в Ростове-на-Дону вынес приговор членам крымской ячейки
запрещенной в РФ террористической организации "Партия исламского освобождения" - "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*. Четверо крымчан приговорены к 12 и 17 годам колонии строгого режима.
*Запрещенная в России террористическая организация
Читайте также на РИА Новости Крым: