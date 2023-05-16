https://crimea.ria.ru/20230516/prizyval-ubivat-voennykh-vs-rf-v-krymu-osudili-internet-ekstremista-1128754094.html

Призывал убивать военных ВС РФ: в Крыму осудили интернет-экстремиста

Призывал убивать военных ВС РФ: в Крыму осудили интернет-экстремиста - РИА Новости Крым, 16.05.2023

Призывал убивать военных ВС РФ: в Крыму осудили интернет-экстремиста

В Крыму осудили интернет-экстремиста, который в Интернете призывал к убийству военнослужащих Вооруженных Сил РФ. Об этом сообщили в УФСБ России по Крыму и... РИА Новости Крым, 16.05.2023

2023-05-16T17:13

2023-05-16T17:13

2023-05-16T17:02

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

происшествия

вооруженные силы россии

сво

всу (вооруженные силы украины)

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902740_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_360ac3fe715f0ec249919bd879055435.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. В Крыму осудили интернет-экстремиста, который в Интернете призывал к убийству военнослужащих Вооруженных Сил РФ. Об этом сообщили в УФСБ России по Крыму и Севастополю.Фигурантом уголовного дела, возбужденного за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, стал 48-летний житель Керчи. Местный суд, рассмотрев материалы, назначил ему наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно.Кроме того, мужчине на 1,5 года запрещено размещать материалы в информационно-коммуникационных сетях общего пользования.Ранее, в марте, сотрудники ФСБ в Крыму задержали 23-летнего местного жителя за призывы к насилию по национальному признаку.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев спонсирует и организовывает убийства россиян – Кремль Российских студентов будут учить противодействию терроризму

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, вооруженные силы россии, сво, всу (вооруженные силы украины), новости