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Призывал убивать военных ВС РФ: в Крыму осудили интернет-экстремиста - РИА Новости Крым, 16.05.2023
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Призывал убивать военных ВС РФ: в Крыму осудили интернет-экстремиста
Призывал убивать военных ВС РФ: в Крыму осудили интернет-экстремиста - РИА Новости Крым, 16.05.2023
Призывал убивать военных ВС РФ: в Крыму осудили интернет-экстремиста
В Крыму осудили интернет-экстремиста, который в Интернете призывал к убийству военнослужащих Вооруженных Сил РФ. Об этом сообщили в УФСБ России по Крыму и... РИА Новости Крым, 16.05.2023
2023-05-16T17:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. В Крыму осудили интернет-экстремиста, который в Интернете призывал к убийству военнослужащих Вооруженных Сил РФ. Об этом сообщили в УФСБ России по Крыму и Севастополю.Фигурантом уголовного дела, возбужденного за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, стал 48-летний житель Керчи. Местный суд, рассмотрев материалы, назначил ему наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно.Кроме того, мужчине на 1,5 года запрещено размещать материалы в информационно-коммуникационных сетях общего пользования.Ранее, в марте, сотрудники ФСБ в Крыму задержали 23-летнего местного жителя за призывы к насилию по национальному признаку.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев спонсирует и организовывает убийства россиян – Кремль Российских студентов будут учить противодействию терроризму
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РИА Новости Крым
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5
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, вооруженные силы россии, сво, всу (вооруженные силы украины), новости
Призывал убивать военных ВС РФ: в Крыму осудили интернет-экстремиста

В Крыму осудили интернет-экстремиста за призывы убивать российских военнослужащих – ФСБ

17:13 16.05.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. В Крыму осудили интернет-экстремиста, который в Интернете призывал к убийству военнослужащих Вооруженных Сил РФ. Об этом сообщили в УФСБ России по Крыму и Севастополю.
"Установлено, что обвиняемый на своей персональной странице в соцсети "Одноклассники" опубликовал комментарии, содержащие призывы к убийству военнослужащих Вооруженных Сил РФ", – говорится в сообщении ведомства.
Фигурантом уголовного дела, возбужденного за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, стал 48-летний житель Керчи. Местный суд, рассмотрев материалы, назначил ему наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно.
Кроме того, мужчине на 1,5 года запрещено размещать материалы в информационно-коммуникационных сетях общего пользования.
Ранее, в марте, сотрудники ФСБ в Крыму задержали 23-летнего местного жителя за призывы к насилию по национальному признаку.
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