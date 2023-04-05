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Российских студентов будут учить противодействию терроризму - РИА Новости Крым, 05.04.2023
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Российских студентов будут учить противодействию терроризму
Российских студентов будут учить противодействию терроризму - РИА Новости Крым, 05.04.2023
Российских студентов будут учить противодействию терроризму
В программы российских вузов включат дисциплины по противодействию экстремизму, терроризму и коррупционному поведению. Соответствующий приказ во вторник... РИА Новости Крым, 05.04.2023
2023-04-05T08:07
2023-04-05T08:07
безопасность
образование в крыму и севастополе
высшее образование в крыму
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образование в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. В программы российских вузов включат дисциплины по противодействию экстремизму, терроризму и коррупционному поведению. Соответствующий приказ во вторник размещен на официальном сайте министерства высшего образования и науки России. В соответствии с приказом, студентов научат противодействовать экстремизму, терроризму, коррупции и социально опасному поведению в профессиональной деятельности, бесконфликтно общаться, отстаивать собственное мнение. При этом вузы будут самостоятельно определять как внедрять новые компетенции и количество на них отвести часов.Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщал о том, что российские силовики в минувшем году предотвратили 64 теракта и 54 преступления террористической направленности. 2022 года количество террористических проявлений значительно увеличилось в приграничных регионах Центрального и Южного федеральных округов. Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: Запад пытается реанимировать ячейки террористов в РоссииНа юге и в центре РФ растет количество проявлений терроризма – БортниковКак родители в России относятся к возвращению военной подготовки в школах
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РИА Новости Крым
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5
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7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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безопасность, образование в крыму и севастополе, высшее образование в крыму, министерство образования крыма, образование в россии, новости
Российских студентов будут учить противодействию терроризму

Минобрнауки: в программы вузов включат дисциплины по противодействию терроризму

08:07 05.04.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтуденты
Студенты - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. В программы российских вузов включат дисциплины по противодействию экстремизму, терроризму и коррупционному поведению. Соответствующий приказ во вторник размещен на официальном сайте министерства высшего образования и науки России.
"В федеральные государственные образовательные стандарты вузов будет включена универсальная компетенция по противодействию экстремизму, терроризму и коррупционному поведению. Нововведение касается уровней бакалавриата и специалитета. Соответствующий приказ Минобрнауки России вступает в силу с 1 сентября", - сказано на сайте.
В соответствии с приказом, студентов научат противодействовать экстремизму, терроризму, коррупции и социально опасному поведению в профессиональной деятельности, бесконфликтно общаться, отстаивать собственное мнение. При этом вузы будут самостоятельно определять как внедрять новые компетенции и количество на них отвести часов.
Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщал о том, что российские силовики в минувшем году предотвратили 64 теракта и 54 преступления террористической направленности. 2022 года количество террористических проявлений значительно увеличилось в приграничных регионах Центрального и Южного федеральных округов.
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БезопасностьОбразование в Крыму и СевастополеВысшее образование в КрымуМинистерство образования КрымаОбразование в РоссииНовости
 
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