https://crimea.ria.ru/20230405/rossiyskikh-studentov-budut-uchit-protivodeystviyu-terrorizmu-1127972291.html

Российских студентов будут учить противодействию терроризму

Российских студентов будут учить противодействию терроризму - РИА Новости Крым, 05.04.2023

Российских студентов будут учить противодействию терроризму

В программы российских вузов включат дисциплины по противодействию экстремизму, терроризму и коррупционному поведению. Соответствующий приказ во вторник... РИА Новости Крым, 05.04.2023

2023-04-05T08:07

2023-04-05T08:07

2023-04-05T08:07

безопасность

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. В программы российских вузов включат дисциплины по противодействию экстремизму, терроризму и коррупционному поведению. Соответствующий приказ во вторник размещен на официальном сайте министерства высшего образования и науки России. В соответствии с приказом, студентов научат противодействовать экстремизму, терроризму, коррупции и социально опасному поведению в профессиональной деятельности, бесконфликтно общаться, отстаивать собственное мнение. При этом вузы будут самостоятельно определять как внедрять новые компетенции и количество на них отвести часов.Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщал о том, что российские силовики в минувшем году предотвратили 64 теракта и 54 преступления террористической направленности. 2022 года количество террористических проявлений значительно увеличилось в приграничных регионах Центрального и Южного федеральных округов. Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: Запад пытается реанимировать ячейки террористов в РоссииНа юге и в центре РФ растет количество проявлений терроризма – БортниковКак родители в России относятся к возвращению военной подготовки в школах

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, образование в крыму и севастополе, высшее образование в крыму, министерство образования крыма, образование в россии, новости