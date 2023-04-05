https://crimea.ria.ru/20230405/rossiyskikh-studentov-budut-uchit-protivodeystviyu-terrorizmu-1127972291.html
Российских студентов будут учить противодействию терроризму
Российских студентов будут учить противодействию терроризму - РИА Новости Крым, 05.04.2023
Российских студентов будут учить противодействию терроризму
В программы российских вузов включат дисциплины по противодействию экстремизму, терроризму и коррупционному поведению. Соответствующий приказ во вторник... РИА Новости Крым, 05.04.2023
2023-04-05T08:07
2023-04-05T08:07
2023-04-05T08:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. В программы российских вузов включат дисциплины по противодействию экстремизму, терроризму и коррупционному поведению. Соответствующий приказ во вторник размещен на официальном сайте министерства высшего образования и науки России. В соответствии с приказом, студентов научат противодействовать экстремизму, терроризму, коррупции и социально опасному поведению в профессиональной деятельности, бесконфликтно общаться, отстаивать собственное мнение. При этом вузы будут самостоятельно определять как внедрять новые компетенции и количество на них отвести часов.Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщал о том, что российские силовики в минувшем году предотвратили 64 теракта и 54 преступления террористической направленности. 2022 года количество террористических проявлений значительно увеличилось в приграничных регионах Центрального и Южного федеральных округов. Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: Запад пытается реанимировать ячейки террористов в РоссииНа юге и в центре РФ растет количество проявлений терроризма – БортниковКак родители в России относятся к возвращению военной подготовки в школах
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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безопасность, образование в крыму и севастополе, высшее образование в крыму, министерство образования крыма, образование в россии, новости
Российских студентов будут учить противодействию терроризму
Минобрнауки: в программы вузов включат дисциплины по противодействию терроризму