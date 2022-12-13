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На юге и в центре РФ растет количество проявлений терроризма – Бортников - РИА Новости Крым, 13.12.2022
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На юге и в центре РФ растет количество проявлений терроризма – Бортников
На юге и в центре РФ растет количество проявлений терроризма – Бортников - РИА Новости Крым, 13.12.2022
На юге и в центре РФ растет количество проявлений терроризма – Бортников
В приграничных регионах Центрального и Южного федеральных округов значительно увеличилось количество проявлений терроризма, это связано с активностью украинских РИА Новости Крым, 13.12.2022
2022-12-13T13:32
2022-12-13T13:35
россия
александр бортников
юфо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. В приграничных регионах Центрального и Южного федеральных округов значительно увеличилось количество проявлений терроризма, это связано с активностью украинских спецслужб и международных террористов. Об этом заявил директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников на совместном заседании НАК и Федерального оперативного штаба.Он также обратил внимание на необходимость в условиях нарастания угроз совершения диверсионно-террористических актов обеспечить надежную антитеррористическую защиту объектов, прежде всего, социально значимых, а также объектов промышленности, атомного, топливно-энергетического и транспортного комплексов.Директор ФСБ также отметил, что руководители всех уровней должны непосредственно участвовать в совершенствовании управленческой деятельности в сфере противодействия терроризму."В результате обсуждения выработаны дополнительные меры, направленные на повышение эффективности противодействия террористическим угрозам в условиях проведения специальной военной операции", - добавили в НАК.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в ходе проводимого в октябре совещания по вопросам нацбезопасности заявил о высоком уровне террористических угроз в Крыму. Он подверг критике антитеррористическую защищенность полуострова, отметив, что на некоторых потенциально опасных объектах отсутствует физическая охрана и технические средства безопасности.Патрушев также подчеркнул, что в Крыму значительно увеличилось число преступлений с использованием оружия, боеприпасов и взрывчатки.Читайте также на РИА Новости Крым:В Совфеде оценили защищенность Крыма от атак с УкраиныКак защищены энергообъекты Крыма от атак украинских беспилотников"Расслабляться нельзя": власти Крыма оценили угрозу безопасности региона
https://crimea.ria.ru/20221116/zona-osobogo-vnimaniya-ekspert-ob-interese-ukrainskikh-diversantov-k-krymu-1125402984.html
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россия, александр бортников, юфо, цфо, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
На юге и в центре РФ растет количество проявлений терроризма – Бортников

Бортников: в приграничных регионах РФ увеличилось количество террористических проявлений

13:32 13.12.2022 (обновлено: 13:35 13.12.2022)
 
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкДиректор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников. Архивное фото
Директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. В приграничных регионах Центрального и Южного федеральных округов значительно увеличилось количество проявлений терроризма, это связано с активностью украинских спецслужб и международных террористов. Об этом заявил директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников на совместном заседании НАК и Федерального оперативного штаба.
"В текущем году значительно увеличилось количество террористических проявлений, прежде всего в приграничных регионах, расположенных в ЦФО и ЮФО. Это связано как с разведывательно-подрывной деятельностью украинских спецслужб, проводимой при поддержке стран Запада во главе с США, так и с попытками создания сторонниками международных террористических организаций законспирированных ячеек и совершения преступлений террористической направленности", – цитирует пресс-служба НАК слова Бортникова.
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Он также обратил внимание на необходимость в условиях нарастания угроз совершения диверсионно-террористических актов обеспечить надежную антитеррористическую защиту объектов, прежде всего, социально значимых, а также объектов промышленности, атомного, топливно-энергетического и транспортного комплексов.
Директор ФСБ также отметил, что руководители всех уровней должны непосредственно участвовать в совершенствовании управленческой деятельности в сфере противодействия терроризму.
"В результате обсуждения выработаны дополнительные меры, направленные на повышение эффективности противодействия террористическим угрозам в условиях проведения специальной военной операции", - добавили в НАК.
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Как сообщал сайт РИА Новости Крым, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в ходе проводимого в октябре совещания по вопросам нацбезопасности заявил о высоком уровне террористических угроз в Крыму. Он подверг критике антитеррористическую защищенность полуострова, отметив, что на некоторых потенциально опасных объектах отсутствует физическая охрана и технические средства безопасности.
Патрушев также подчеркнул, что в Крыму значительно увеличилось число преступлений с использованием оружия, боеприпасов и взрывчатки.
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РоссияАлександр БортниковЮФОЦФОФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)
 
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