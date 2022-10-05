https://crimea.ria.ru/20221005/patrushev-raskritikoval-antiterroristicheskuyu-zaschischennost-kryma-1124720173.html

Патрушев раскритиковал антитеррористическую защищенность Крыма

Патрушев раскритиковал антитеррористическую защищенность Крыма - РИА Новости Крым, 05.10.2022

Патрушев раскритиковал антитеррористическую защищенность Крыма

В Крыму отмечается высокий уровень террористических угроз на фоне проведения РФ на Украине специальной военной операции. При этом для обеспечения безопасности... РИА Новости Крым, 05.10.2022

2022-10-05T09:54

2022-10-05T09:54

2022-10-05T10:07

безопасность республики крым и севастополя

крым

севастополь

специальная военная операция рф на украине

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. В Крыму отмечается высокий уровень террористических угроз на фоне проведения РФ на Украине специальной военной операции. При этом для обеспечения безопасности на территории полуострова сделано недостаточно. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушевв в ходе совещания по вопросам нацбезопасности, которое прошло в Севастополе.В частности, на некоторых потенциально опасных объектах "отсутствует физическая охрана и технические средства безопасности", отметил глава Совбеза.Он подчеркнул, что в Крыму "значительно увеличилось число преступлений, совершенных с использованием оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ".В Крыму продлен желтый уровень опасности >>При этом отметил, что благодаря эффективным действиям спецслужб и правоохранительных органов было предотвращено уже 12 преступлений террористической направленности. В частности, деятельность запрещенных в РФ экстремисткой организации "Правый сектор"* (признана экстремистской) и "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, которые готовили теракты на полуострове. Также ликвидирован канал финансирования международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ).Отдельное внимание в ходе совещания было уделено проблемам транспортной безопасности."Профильным ведомствам было дано поручение обеспечить транспортную инфраструктуру инженерно-техническими средствами защиты, внедрить отечественное досмотровое оборудование, повысить готовность сил и средств реагирования на чрезвычайные происшествия, усилить меры защиты объектов", – сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, принявший участие в совещании.Кроме того, было поручено повысить эффективность деятельности по пресечению экстремизма, усилить контроль за оборотом гражданского оружия, добавил он.Развожаев отчитал правительство за подготовку убежищ >>В совещании также приняли участие полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, представители МВД, МЧС, Минобороны, Минтранса, ФСБ, Росгвардии и Генпрокуратуры.* Террористические организации, запрещенные в России

https://crimea.ria.ru/20220914/ekspert-otsenil-veroyatnost-novykh-ugroz-vsu-dlya-kryma-1124504882.html

https://crimea.ria.ru/20220731/shtab-chf-v-sevastopole-atakovan-ukrainskim-bespilotnikom-raneny-5-chelovek-1124010969.html

крым

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность республики крым и севастополя, крым, севастополь, специальная военная операция рф на украине, сергей аксенов