https://crimea.ria.ru/20221005/patrushev-raskritikoval-antiterroristicheskuyu-zaschischennost-kryma-1124720173.html
Патрушев раскритиковал антитеррористическую защищенность Крыма
Патрушев раскритиковал антитеррористическую защищенность Крыма - РИА Новости Крым, 05.10.2022
Патрушев раскритиковал антитеррористическую защищенность Крыма
В Крыму отмечается высокий уровень террористических угроз на фоне проведения РФ на Украине специальной военной операции. При этом для обеспечения безопасности... РИА Новости Крым, 05.10.2022
2022-10-05T09:54
2022-10-05T09:54
2022-10-05T10:07
безопасность республики крым и севастополя
крым
севастополь
специальная военная операция рф на украине
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. В Крыму отмечается высокий уровень террористических угроз на фоне проведения РФ на Украине специальной военной операции. При этом для обеспечения безопасности на территории полуострова сделано недостаточно. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушевв в ходе совещания по вопросам нацбезопасности, которое прошло в Севастополе.В частности, на некоторых потенциально опасных объектах "отсутствует физическая охрана и технические средства безопасности", отметил глава Совбеза.Он подчеркнул, что в Крыму "значительно увеличилось число преступлений, совершенных с использованием оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ".В Крыму продлен желтый уровень опасности >>При этом отметил, что благодаря эффективным действиям спецслужб и правоохранительных органов было предотвращено уже 12 преступлений террористической направленности. В частности, деятельность запрещенных в РФ экстремисткой организации "Правый сектор"* (признана экстремистской) и "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, которые готовили теракты на полуострове. Также ликвидирован канал финансирования международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ).Отдельное внимание в ходе совещания было уделено проблемам транспортной безопасности."Профильным ведомствам было дано поручение обеспечить транспортную инфраструктуру инженерно-техническими средствами защиты, внедрить отечественное досмотровое оборудование, повысить готовность сил и средств реагирования на чрезвычайные происшествия, усилить меры защиты объектов", – сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, принявший участие в совещании.Кроме того, было поручено повысить эффективность деятельности по пресечению экстремизма, усилить контроль за оборотом гражданского оружия, добавил он.Развожаев отчитал правительство за подготовку убежищ >>В совещании также приняли участие полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, представители МВД, МЧС, Минобороны, Минтранса, ФСБ, Росгвардии и Генпрокуратуры.* Террористические организации, запрещенные в России
https://crimea.ria.ru/20220914/ekspert-otsenil-veroyatnost-novykh-ugroz-vsu-dlya-kryma-1124504882.html
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безопасность республики крым и севастополя, крым, севастополь, специальная военная операция рф на украине, сергей аксенов
Патрушев раскритиковал антитеррористическую защищенность Крыма
Секретарь Совбеза РФ Патрушев заявил о высоком уровне террористической опасности в Крыму
09:54 05.10.2022 (обновлено: 10:07 05.10.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. В Крыму отмечается высокий уровень террористических угроз на фоне проведения РФ на Украине специальной военной операции. При этом для обеспечения безопасности на территории полуострова сделано недостаточно. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушевв в ходе совещания по вопросам нацбезопасности, которое прошло в Севастополе.
В частности, на некоторых потенциально опасных объектах "отсутствует физическая охрана и технические средства безопасности", отметил глава Совбеза.
"Прошу руководителей регионов незамедлительно устранить имеющиеся недостатки <...> Необходимо привести планы по противодействию терроризму в соответствие с уровнем террористических угроз и повысить эффективность исполнения предусмотренных в них мероприятий", – сказал Патрушев.
Он подчеркнул, что в Крыму "значительно увеличилось число преступлений, совершенных с использованием оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ".
При этом отметил, что благодаря эффективным действиям спецслужб и правоохранительных органов было предотвращено уже 12 преступлений террористической направленности. В частности, деятельность запрещенных в РФ экстремисткой организации "Правый сектор"* (признана экстремистской) и "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, которые готовили теракты на полуострове. Также ликвидирован канал финансирования международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ).
Отдельное внимание в ходе совещания было уделено проблемам транспортной безопасности.
"Профильным ведомствам было дано поручение обеспечить транспортную инфраструктуру инженерно-техническими средствами защиты, внедрить отечественное досмотровое оборудование, повысить готовность сил и средств реагирования на чрезвычайные происшествия, усилить меры защиты объектов", – сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, принявший участие в совещании.
Кроме того, было поручено повысить эффективность деятельности по пресечению экстремизма, усилить контроль за оборотом гражданского оружия, добавил он.
В совещании также приняли участие полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, представители МВД, МЧС, Минобороны, Минтранса, ФСБ, Росгвардии и Генпрокуратуры.
* Террористические организации, запрещенные в России