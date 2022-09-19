https://crimea.ria.ru/20220919/razvozhaev-otchital-pravitelstvo-za-podgotovku-ubezhisch-1124551452.html

Развожаев отчитал правительство за подготовку убежищ

Развожаев отчитал правительство за подготовку убежищ - РИА Новости Крым, 19.09.2022

Развожаев отчитал правительство за подготовку убежищ

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отчитал ответственных за подготовку подвалов-убежищ в многоквартирных домах, отметив, что к его поручению на местах... РИА Новости Крым, 19.09.2022

2022-09-19T14:49

2022-09-19T14:49

2022-09-19T14:49

михаил развожаев

севастополь

безопасность республики крым и севастополя

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СЕВАСТОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отчитал ответственных за подготовку подвалов-убежищ в многоквартирных домах, отметив, что к его поручению на местах отнеслись "мягко говоря несерьезно". Об этом он заявил на аппаратном совещании в правительстве.Он призвал не только активнее заняться очисткой подвалов, проверкой дверей и замков, но и определить ответственных за убежища. Информация об этих людях должна быть передана в департамент внутренней политики – его руководству губернатор поручил присоединиться к решению поставленных задач вместе с горхозом и депбезопасности.Он добавил, что дает на эту работу неделю. "На следующей неделе точечно сам поеду и проверю", – сказал Развожаев.По словам директора департамента городского хозяйства Евгения Горлова, работа по очистке подвалов в 3 665 многоквартирных домах, имеющихся в городе, проведена на 82%.При этом на балансе у государственных управляющих компаний находится только половина из них — 1 760 МКД, и в них всего 330 подвалов, "которые на сегодняшний момент можно эксплуатировать в полном объеме", а не только для размещения инженерных коммуникаций.В последнюю неделю августа в Севастополе проверяли состояние убежищ, где людям можно будет укрыться в случае угрожающих городу атак ВСУ. Тогда Развожаев дал поручение разместить указатели ко всем убежищам, маркировать подвалы табличками с номерами телефонов и квартир, у владельцев которых будет ключи от подвалов.

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, севастополь, безопасность республики крым и севастополя