https://crimea.ria.ru/20220923/v-krymu-prodlen-zheltyy-uroven-opasnosti-1124606095.html
В Крыму продлен желтый уровень опасности
В Крыму продлен желтый уровень опасности - РИА Новости Крым, 23.09.2022
В Крыму продлен желтый уровень опасности
В Крыму – в Армянске, Джанкое, Красноперекопске, а также в Джанкойском и Красноперекопском районах – до 28 октября продлено действие высокого уровня... РИА Новости Крым, 23.09.2022
2022-09-23T20:03
2022-09-23T20:03
2022-09-23T20:07
безопасность республики крым и севастополя
сергей аксенов
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. В Крыму – в Армянске, Джанкое, Красноперекопске, а также в Джанкойском и Красноперекопском районах – до 28 октября продлено действие высокого уровня террористической опасности. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов."Высокий уровень еррористической опасности продлен на территории городских округов Армянск, Джанкой, Красноперекопск и Джанкойского и Красноперекопского районов; на объектах Министерства транспорта Республики Крым, Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым, Министерства здравоохранения Республики Крым, Министерства топлива и энергетики Республики Крым, Министерства промышленной политики Республики Крым, Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым", - написал глава республики в своих соцсетях.По его словам, данная мера носит исключительно профилактический характер. Ситуация в регионе полностью контролируется органами исполнительной власти. Безопасность Республики Крым, её жителей и гостей в полном объеме обеспечивают силовые структуры и правоохранительные органы.Особый режим подразумевает принятие правоохранительными органами дополнительных мер по обеспечению безопасности. При этом ограничения для обычных граждан не вводятся. В то же время местных жителей просят проявлять бдительность и в случае появления подозрительных людей, обнаружения бесхозных предметов – сообщать об этом в правоохранительные органы незамедлительно.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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безопасность республики крым и севастополя, сергей аксенов, крым
В Крыму продлен желтый уровень опасности
В Крыму до 8 октября продлен желтый уровень опасности
20:03 23.09.2022 (обновлено: 20:07 23.09.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. В Крыму – в Армянске, Джанкое, Красноперекопске, а также в Джанкойском и Красноперекопском районах – до 28 октября продлено действие высокого уровня террористической опасности. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.
"Высокий уровень еррористической опасности продлен на территории городских округов Армянск, Джанкой, Красноперекопск и Джанкойского и Красноперекопского районов; на объектах Министерства транспорта Республики Крым, Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым, Министерства здравоохранения Республики Крым, Министерства топлива и энергетики Республики Крым, Министерства промышленной политики Республики Крым, Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым", - написал глава республики в своих соцсетях.
По его словам, данная мера носит исключительно профилактический характер. Ситуация в регионе полностью контролируется органами исполнительной власти. Безопасность Республики Крым, её жителей и гостей в полном объеме обеспечивают силовые структуры и правоохранительные органы.
Особый режим подразумевает принятие правоохранительными органами дополнительных мер по обеспечению безопасности. При этом ограничения для обычных граждан не вводятся. В то же время местных жителей просят проявлять бдительность и в случае появления подозрительных людей, обнаружения бесхозных предметов – сообщать об этом в правоохранительные органы незамедлительно.