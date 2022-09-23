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В Крыму продлен желтый уровень опасности - РИА Новости Крым, 23.09.2022
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В Крыму продлен желтый уровень опасности
В Крыму продлен желтый уровень опасности - РИА Новости Крым, 23.09.2022
В Крыму продлен желтый уровень опасности
В Крыму – в Армянске, Джанкое, Красноперекопске, а также в Джанкойском и Красноперекопском районах – до 28 октября продлено действие высокого уровня... РИА Новости Крым, 23.09.2022
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безопасность республики крым и севастополя
сергей аксенов
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. В Крыму – в Армянске, Джанкое, Красноперекопске, а также в Джанкойском и Красноперекопском районах – до 28 октября продлено действие высокого уровня террористической опасности. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов."Высокий уровень еррористической опасности продлен на территории городских округов Армянск, Джанкой, Красноперекопск и Джанкойского и Красноперекопского районов; на объектах Министерства транспорта Республики Крым, Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым, Министерства здравоохранения Республики Крым, Министерства топлива и энергетики Республики Крым, Министерства промышленной политики Республики Крым, Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым", - написал глава республики в своих соцсетях.По его словам, данная мера носит исключительно профилактический характер. Ситуация в регионе полностью контролируется органами исполнительной власти. Безопасность Республики Крым, её жителей и гостей в полном объеме обеспечивают силовые структуры и правоохранительные органы.Особый режим подразумевает принятие правоохранительными органами дополнительных мер по обеспечению безопасности. При этом ограничения для обычных граждан не вводятся. В то же время местных жителей просят проявлять бдительность и в случае появления подозрительных людей, обнаружения бесхозных предметов – сообщать об этом в правоохранительные органы незамедлительно.
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РИА Новости Крым
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4.7
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безопасность республики крым и севастополя, сергей аксенов, крым
В Крыму продлен желтый уровень опасности

В Крыму до 8 октября продлен желтый уровень опасности

20:03 23.09.2022 (обновлено: 20:07 23.09.2022)
 
© РИА Новости КрымЖёлтый уровень террористической опасности
Жёлтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. В Крыму – в Армянске, Джанкое, Красноперекопске, а также в Джанкойском и Красноперекопском районах – до 28 октября продлено действие высокого уровня террористической опасности. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.
"Высокий уровень еррористической опасности продлен на территории городских округов Армянск, Джанкой, Красноперекопск и Джанкойского и Красноперекопского районов; на объектах Министерства транспорта Республики Крым, Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым, Министерства здравоохранения Республики Крым, Министерства топлива и энергетики Республики Крым, Министерства промышленной политики Республики Крым, Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым", - написал глава республики в своих соцсетях.
По его словам, данная мера носит исключительно профилактический характер. Ситуация в регионе полностью контролируется органами исполнительной власти. Безопасность Республики Крым, её жителей и гостей в полном объеме обеспечивают силовые структуры и правоохранительные органы.
Особый режим подразумевает принятие правоохранительными органами дополнительных мер по обеспечению безопасности. При этом ограничения для обычных граждан не вводятся. В то же время местных жителей просят проявлять бдительность и в случае появления подозрительных людей, обнаружения бесхозных предметов – сообщать об этом в правоохранительные органы незамедлительно.
 
Безопасность Республики Крым и СевастополяСергей АксеновКрым
 
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