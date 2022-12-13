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В Совфеде оценили защищенность Крыма от атак с Украины - РИА Новости Крым, 13.12.2022
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В Совфеде оценили защищенность Крыма от атак с Украины
В Совфеде оценили защищенность Крыма от атак с Украины - РИА Новости Крым, 13.12.2022
В Совфеде оценили защищенность Крыма от атак с Украины
Крым эффективно защищен от атак со стороны Украины, но киевский режим будет и дальше пытаться осуществить на полуострове диверсии или нанести удары с помощью... РИА Новости Крым, 13.12.2022
2022-12-13T08:01
2022-12-13T08:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Крым эффективно защищен от атак со стороны Украины, но киевский режим будет и дальше пытаться осуществить на полуострове диверсии или нанести удары с помощью беспилотников. Такое мнение РИА Новости Крым высказал член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков.По словам Цекова, теракт на Крымском мосту вызвал бурную реакцию в Крыму и в целом в стране, однако его последствия оперативно ликвидировали, "а весь мир увидел мощь и силу России"."Считаю, пока мы довольно успешно от этих провокаций со стороны Украины отбиваемся. Будем надеяться, что и дальше так будет", – заключил сенатор.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, вечером 10 декабря глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о работе системы ПВО над Симферополем. Жертв и разрушений нет, все службы продолжали работу в штатном режиме.17 ноября российские системы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат возле электрической подстанции 220 кВ "Кафа" под Феодосией. Повреждений не зафиксировано, энергоснабжение не было нарушено.В ночь на 6 декабря над акваторией Севастополя были сбиты два дрона. 8 декабря дежурный корабль Черноморского флота сбил беспилотник над акваторией Севастополя. По словам губернатора Михаила Развожаева, наши военные сработали как всегда четко. Еще пять БПЛА уничтожили на подлете к городу ранее, 22 ноября. Пострадавших и повреждений на земле не зафиксировано.Читайте также на РИА Новости Крым:Попытается ли Киев снова атаковать Крым – экспертПолитолог назвал адресатов заявления Данилова об ударах по РоссииВ Крыму оценили риски повторения атак на полуостров
https://crimea.ria.ru/20221208/riski-napadeniya-na-krym-ostayutsya--kreml-1125751279.html
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В Совфеде оценили защищенность Крыма от атак с Украины

Сенатор Цеков: Крым эффективно защищен от украинских диверсий, но атаки будут повторяться

08:01 13.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКорабль с российским флагом в бухте Севастополя
Корабль с российским флагом в бухте Севастополя - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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Алексей Гончаров. РИА Новости Крым
Алексей Гончаров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Крым эффективно защищен от атак со стороны Украины, но киевский режим будет и дальше пытаться осуществить на полуострове диверсии или нанести удары с помощью беспилотников. Такое мнение РИА Новости Крым высказал член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков.
"То, что провокации в дальнейшем будут, я в этом не сомневаюсь. Они могут носить разный характер. Сейчас понятно, что эти провокации могут быть только военного характера, то есть попытки совершить какую-то диверсию, атаковать нас беспилотниками. Мы должны это учитывать и уметь эффективно защищаться. Пока мы защищаемся довольно эффективно", – сказал политик.
По словам Цекова, теракт на Крымском мосту вызвал бурную реакцию в Крыму и в целом в стране, однако его последствия оперативно ликвидировали, "а весь мир увидел мощь и силу России".
"Считаю, пока мы довольно успешно от этих провокаций со стороны Украины отбиваемся. Будем надеяться, что и дальше так будет", – заключил сенатор.
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Как сообщал сайт РИА Новости Крым, вечером 10 декабря глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о работе системы ПВО над Симферополем. Жертв и разрушений нет, все службы продолжали работу в штатном режиме.
17 ноября российские системы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат возле электрической подстанции 220 кВ "Кафа" под Феодосией. Повреждений не зафиксировано, энергоснабжение не было нарушено.
В ночь на 6 декабря над акваторией Севастополя были сбиты два дрона. 8 декабря дежурный корабль Черноморского флота сбил беспилотник над акваторией Севастополя. По словам губернатора Михаила Развожаева, наши военные сработали как всегда четко. Еще пять БПЛА уничтожили на подлете к городу ранее, 22 ноября. Пострадавших и повреждений на земле не зафиксировано.

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