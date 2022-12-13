В Совфеде оценили защищенность Крыма от атак с Украины
Сенатор Цеков: Крым эффективно защищен от украинских диверсий, но атаки будут повторяться
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКорабль с российским флагом в бухте Севастополя
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Крым эффективно защищен от атак со стороны Украины, но киевский режим будет и дальше пытаться осуществить на полуострове диверсии или нанести удары с помощью беспилотников. Такое мнение РИА Новости Крым высказал член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков.
"То, что провокации в дальнейшем будут, я в этом не сомневаюсь. Они могут носить разный характер. Сейчас понятно, что эти провокации могут быть только военного характера, то есть попытки совершить какую-то диверсию, атаковать нас беспилотниками. Мы должны это учитывать и уметь эффективно защищаться. Пока мы защищаемся довольно эффективно", – сказал политик.
По словам Цекова, теракт на Крымском мосту вызвал бурную реакцию в Крыму и в целом в стране, однако его последствия оперативно ликвидировали, "а весь мир увидел мощь и силу России".
"Считаю, пока мы довольно успешно от этих провокаций со стороны Украины отбиваемся. Будем надеяться, что и дальше так будет", – заключил сенатор.
8 декабря, 13:30Риски нападения на Крым остаются – Кремль
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, вечером 10 декабря глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о работе системы ПВО над Симферополем. Жертв и разрушений нет, все службы продолжали работу в штатном режиме.
17 ноября российские системы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат возле электрической подстанции 220 кВ "Кафа" под Феодосией. Повреждений не зафиксировано, энергоснабжение не было нарушено.
В ночь на 6 декабря над акваторией Севастополя были сбиты два дрона. 8 декабря дежурный корабль Черноморского флота сбил беспилотник над акваторией Севастополя. По словам губернатора Михаила Развожаева, наши военные сработали как всегда четко. Еще пять БПЛА уничтожили на подлете к городу ранее, 22 ноября. Пострадавших и повреждений на земле не зафиксировано.