https://crimea.ria.ru/20221213/v-sovfede-otsenili-zaschischennost-kryma-ot-atak-s-ukrainy-1125826075.html

В Совфеде оценили защищенность Крыма от атак с Украины

В Совфеде оценили защищенность Крыма от атак с Украины - РИА Новости Крым, 13.12.2022

В Совфеде оценили защищенность Крыма от атак с Украины

Крым эффективно защищен от атак со стороны Украины, но киевский режим будет и дальше пытаться осуществить на полуострове диверсии или нанести удары с помощью... РИА Новости Крым, 13.12.2022

2022-12-13T08:01

2022-12-13T08:01

2022-12-13T08:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Крым эффективно защищен от атак со стороны Украины, но киевский режим будет и дальше пытаться осуществить на полуострове диверсии или нанести удары с помощью беспилотников. Такое мнение РИА Новости Крым высказал член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков.По словам Цекова, теракт на Крымском мосту вызвал бурную реакцию в Крыму и в целом в стране, однако его последствия оперативно ликвидировали, "а весь мир увидел мощь и силу России"."Считаю, пока мы довольно успешно от этих провокаций со стороны Украины отбиваемся. Будем надеяться, что и дальше так будет", – заключил сенатор.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, вечером 10 декабря глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о работе системы ПВО над Симферополем. Жертв и разрушений нет, все службы продолжали работу в штатном режиме.17 ноября российские системы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат возле электрической подстанции 220 кВ "Кафа" под Феодосией. Повреждений не зафиксировано, энергоснабжение не было нарушено.В ночь на 6 декабря над акваторией Севастополя были сбиты два дрона. 8 декабря дежурный корабль Черноморского флота сбил беспилотник над акваторией Севастополя. По словам губернатора Михаила Развожаева, наши военные сработали как всегда четко. Еще пять БПЛА уничтожили на подлете к городу ранее, 22 ноября. Пострадавших и повреждений на земле не зафиксировано.Читайте также на РИА Новости Крым:Попытается ли Киев снова атаковать Крым – экспертПолитолог назвал адресатов заявления Данилова об ударах по РоссииВ Крыму оценили риски повторения атак на полуостров

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg

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