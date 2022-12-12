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Политолог назвал адресатов заявления Данилова об ударах по России - РИА Новости Крым, 12.12.2022
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https://crimea.ria.ru/20221212/politolog-nazval-adresatov-zayavleniya-danilova-ob-udarakh-po-rossii--1125821349.html
Политолог назвал адресатов заявления Данилова об ударах по России
Политолог назвал адресатов заявления Данилова об ударах по России - РИА Новости Крым, 12.12.2022
Политолог назвал адресатов заявления Данилова об ударах по России
Обещание главы Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова атаковать российские территории направлено на поддержание боевого духа... РИА Новости Крым, 12.12.2022
2022-12-12T15:31
2022-12-12T15:47
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Колесниченко назвал адресатов заявления Данилова об ударах по России
Политолог Колесниченко рассказал, кому адресован призыв Данилова наносить удары по России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Обещание главы Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова атаковать российские территории направлено на поддержание боевого духа украинского населения и при этом является попыткой спровоцировать панику внутри РФ. Такое мнение высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.Ранее Данилов заявил, что в случае дальнейшего нанесения ударов по украинской инфраструктуре Киев готов атаковать российские территории, "начиная с приграничных регионов и заканчивая Владивостоком".Исключать ничего нельзяПо словам Колесниченко, заявление Данилова является продолжением информационной войны, которую ведут против России Украина и коллективный Запад.При этом, по мнению эксперта, нельзя исключать того, что киевский режим действительно может попытаться нанести такие удары. Для Украины и Запада российская специальная военная операция является "войной, где нет никаких правил", пояснил он.России в этой ситуации необходимо "повышать бдительность и боевую готовность и обеспечивать боеспособность в любой точке страны", добавил эксперт.Ответ будет достойнымЕсли Киев попробует нанести обещанные Даниловым удары, ответ РФ будет серьезным, уверен Колесниченко. Он напомнил, что после теракта на Крымском мосту ВС России начали поражать объекты энергетической инфраструктуры Украины, которая на сегодняшний день уже наполовину уничтожена.Эксперт отметил, что расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" уже наносят удары по объектам военной инфраструктуры украинских войск.Колесниченко также напомнил недавние слова президента России Владимира Путина о том, что Москва рассматривает применение концепции так называемого "обезоруживающего" удара по противнику.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава СНБО Украины призвал уничтожить РоссиюПутин заявил о нарастании угрозы ядерной войныВСУ будут отступать: эксперт заявил о переломе в боях за Донбасс
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политика, мнения, вадим колесниченко, украина, россия, сво, армия и флот, всу (вооруженные силы украины)
Политолог назвал адресатов заявления Данилова об ударах по России

Политолог Колесниченко рассказал, кому адресован призыв Данилова наносить удары по России

15:31 12.12.2022 (обновлено: 15:47 12.12.2022)
 
© AP Photo AP Photo/Ефрем ЛукацкийАлексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны,
Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны, - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© AP Photo AP Photo/Ефрем Лукацкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Обещание главы Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова атаковать российские территории направлено на поддержание боевого духа украинского населения и при этом является попыткой спровоцировать панику внутри РФ. Такое мнение высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
Ранее Данилов заявил, что в случае дальнейшего нанесения ударов по украинской инфраструктуре Киев готов атаковать российские территории, "начиная с приграничных регионов и заканчивая Владивостоком".
Исключать ничего нельзя
По словам Колесниченко, заявление Данилова является продолжением информационной войны, которую ведут против России Украина и коллективный Запад.

"Это обращение адресовано трем категориям слушателей: населению Украины – для поднятия его боевого духа, населению России – чтобы посеять среди них панику, западным партнерам – чтобы требовать у них все больше вооружений", – сказал политолог в эфире радио "Спутник в Крыму".

При этом, по мнению эксперта, нельзя исключать того, что киевский режим действительно может попытаться нанести такие удары. Для Украины и Запада российская специальная военная операция является "войной, где нет никаких правил", пояснил он.
России в этой ситуации необходимо "повышать бдительность и боевую готовность и обеспечивать боеспособность в любой точке страны", добавил эксперт.
Колесниченко назвал адресатов заявления Данилова об ударах по России
15:31
Ответ будет достойным
Если Киев попробует нанести обещанные Даниловым удары, ответ РФ будет серьезным, уверен Колесниченко. Он напомнил, что после теракта на Крымском мосту ВС России начали поражать объекты энергетической инфраструктуры Украины, которая на сегодняшний день уже наполовину уничтожена.
Эксперт отметил, что расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" уже наносят удары по объектам военной инфраструктуры украинских войск.
Колесниченко также напомнил недавние слова президента России Владимира Путина о том, что Москва рассматривает применение концепции так называемого "обезоруживающего" удара по противнику.
"У России первой появилось гиперзвуковое оружие, которое уже поставлено на вооружение. Даже без ядерной боеголовки оно наносит разрушения, сравнимые с ядерным ударом. Тут есть, о чем задуматься тем, кто хочет накачивать Украину дальнобойным оружием, потому что ответ может быть адекватным. Мы сделали уже достаточно различного рода предупреждений", – отметил политолог.
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Радио "Спутник в Крыму"ПолитикаМненияВадим КолесниченкоУкраинаРоссияСВОАрмия и флотВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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