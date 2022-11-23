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В Крыму оценили риски повторения атак на полуостров
В Крыму оценили риски повторения атак на полуостров - РИА Новости Крым, 23.11.2022
В Крыму оценили риски повторения атак на полуостров
Киевский режим определил для себя Крым и Севастополь в качестве одной из ближайших целей, поэтому нужно быть готовыми к повторению атак на полуостров, считает... РИА Новости Крым, 23.11.2022
2022-11-23T13:18
2022-11-23T13:18
2022-11-23T13:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Киевский режим определил для себя Крым и Севастополь в качестве одной из ближайших целей, поэтому нужно быть готовыми к повторению атак на полуостров, считает член Общественной палаты республики, политолог Вадим Петров.Вечером во вторник ВСУ предприняли атаку на объекты в Севастополе с помощью БПЛА. По словам губернатора Михаила Развожаева, силы ПВО сбили два беспилотника на подлете к Балаклавской ТЭС, еще три уничтожены над акваторией Черноморским флотом.В этой ситуации Черноморский флот и иные военные формирования ВС РФ на территории полуострова должны постоянно находиться в состоянии боевой готовности, отметил политолог."Напомню, что подобные инциденты в Севастополе уже происходили. Ситуация сложная, и мы должны готовиться к самым жестким испытаниям", - заключил эксперт.
https://crimea.ria.ru/20221123/kak-obespechivaetsya-bezopasnost-kryma-1125507097.html
https://crimea.ria.ru/20221115/v-chem-riski-dlya-kryma-posle-otvoda-rossiyskikh-voysk-iz-khersona-1125386740.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, севастополь, безопасность республики крым и севастополя, мнения
В Крыму оценили риски повторения атак на полуостров
Политолог: нужно быть готовыми к тому, что атаки на Крым могут последовать в любой момент