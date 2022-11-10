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Как родители в России относятся к возвращению военной подготовки в школах - РИА Новости Крым, 10.11.2022
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Как родители в России относятся к возвращению военной подготовки в школах
Как родители в России относятся к возвращению военной подготовки в школах - РИА Новости Крым, 10.11.2022
Как родители в России относятся к возвращению военной подготовки в школах
Почти 70% родителей в России поддерживают депутатскую инициативу по возвращению в общеобразовательных школах и профтехучилищах курса по начальной военной... РИА Новости Крым, 10.11.2022
2022-11-10T20:20
2022-11-10T20:20
общество
образование в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Почти 70% родителей в России поддерживают депутатскую инициативу по возвращению в общеобразовательных школах и профтехучилищах курса по начальной военной подготовке. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитиками сервиса SuperJob.Напомним, 9 ноября министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что курс начальной военной подготовки появится в школах в 2023 году. Ранее стало известно, что Минобороны поддержало инициативу парламентариев по возвращению в школах занятия по НВП.Согласно данным опроса, идею в российском обществе поддерживают шесть из десяти экономически активных россиян: "Курс нужен, но он должен быть максимально полезным: не только строем ходить. В жизни все может пригодиться".Против высказались 22%: "Правила дорожного движения, уроки вождения, курсы оказания первой медицинской помощи пригодятся больше". 17% (каждый шестой) воздержались от ответа.Аналитики отмечают, что сторонников введения курса НВП больше среди мужчин (67%) – женщины идею поддерживают реже (53%).Больше всего приверженцев (73%) среди граждан в возрасте 45+. Опрошенные из этой категории вспоминают, как сами ездили на стрельбища и стреляли из автомата: "Правильно! Раньше в школе был курс НВП, так и должно быть. Нужно вернуть".Опрос провели 8 – 9 ноября во всех округах России. В нем приняли участие 1 600 респондентов их числа экономически активного населения, в том числе родители учеников старших классов школ и студентов средних профессиональных учебных заведений.Ранее стало известно, сколько россиян готовы отказаться от новогодних гуляний.
https://crimea.ria.ru/20221109/kurs-po-nachalnoy-voennoy-podgotovke-vvedut-v-shkolakh-rossii-v-2023-godu-1125292982.html
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общество, образование в россии
Как родители в России относятся к возвращению военной подготовки в школах

SuperJob: большинство родителей в России поддерживают возвращение НВП в школах

20:20 10.11.2022
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРабота военных медиков в полевом госпитале в Буйнакске
Работа военных медиков в полевом госпитале в Буйнакске
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Почти 70% родителей в России поддерживают депутатскую инициативу по возвращению в общеобразовательных школах и профтехучилищах курса по начальной военной подготовке. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитиками сервиса SuperJob.
"Инициативу поддержали 67% родителей старшеклассников и студентов ссузов (среднее специальной учебное заведение – ред.)", – говорится в отчете.
Напомним, 9 ноября министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что курс начальной военной подготовки появится в школах в 2023 году. Ранее стало известно, что Минобороны поддержало инициативу парламентариев по возвращению в школах занятия по НВП.
Согласно данным опроса, идею в российском обществе поддерживают шесть из десяти экономически активных россиян: "Курс нужен, но он должен быть максимально полезным: не только строем ходить. В жизни все может пригодиться".
Против высказались 22%: "Правила дорожного движения, уроки вождения, курсы оказания первой медицинской помощи пригодятся больше". 17% (каждый шестой) воздержались от ответа.
Аналитики отмечают, что сторонников введения курса НВП больше среди мужчин (67%) – женщины идею поддерживают реже (53%).
Больше всего приверженцев (73%) среди граждан в возрасте 45+. Опрошенные из этой категории вспоминают, как сами ездили на стрельбища и стреляли из автомата: "Правильно! Раньше в школе был курс НВП, так и должно быть. Нужно вернуть".
Опрос провели 8 – 9 ноября во всех округах России. В нем приняли участие 1 600 респондентов их числа экономически активного населения, в том числе родители учеников старших классов школ и студентов средних профессиональных учебных заведений.
Ранее стало известно, сколько россиян готовы отказаться от новогодних гуляний.
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