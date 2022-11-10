https://crimea.ria.ru/20221110/kak-roditeli-v-rossii-otnosyatsya-k-vozvrascheniyu-voennoy-podgotovki-v-shkolakh-1125309751.html

Как родители в России относятся к возвращению военной подготовки в школах

Как родители в России относятся к возвращению военной подготовки в школах - РИА Новости Крым, 10.11.2022

Как родители в России относятся к возвращению военной подготовки в школах

Почти 70% родителей в России поддерживают депутатскую инициативу по возвращению в общеобразовательных школах и профтехучилищах курса по начальной военной... РИА Новости Крым, 10.11.2022

2022-11-10T20:20

2022-11-10T20:20

2022-11-10T20:20

общество

образование в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Почти 70% родителей в России поддерживают депутатскую инициативу по возвращению в общеобразовательных школах и профтехучилищах курса по начальной военной подготовке. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитиками сервиса SuperJob.Напомним, 9 ноября министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что курс начальной военной подготовки появится в школах в 2023 году. Ранее стало известно, что Минобороны поддержало инициативу парламентариев по возвращению в школах занятия по НВП.Согласно данным опроса, идею в российском обществе поддерживают шесть из десяти экономически активных россиян: "Курс нужен, но он должен быть максимально полезным: не только строем ходить. В жизни все может пригодиться".Против высказались 22%: "Правила дорожного движения, уроки вождения, курсы оказания первой медицинской помощи пригодятся больше". 17% (каждый шестой) воздержались от ответа.Аналитики отмечают, что сторонников введения курса НВП больше среди мужчин (67%) – женщины идею поддерживают реже (53%).Больше всего приверженцев (73%) среди граждан в возрасте 45+. Опрошенные из этой категории вспоминают, как сами ездили на стрельбища и стреляли из автомата: "Правильно! Раньше в школе был курс НВП, так и должно быть. Нужно вернуть".Опрос провели 8 – 9 ноября во всех округах России. В нем приняли участие 1 600 респондентов их числа экономически активного населения, в том числе родители учеников старших классов школ и студентов средних профессиональных учебных заведений.Ранее стало известно, сколько россиян готовы отказаться от новогодних гуляний.

https://crimea.ria.ru/20221109/kurs-po-nachalnoy-voennoy-podgotovke-vvedut-v-shkolakh-rossii-v-2023-godu-1125292982.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, образование в россии