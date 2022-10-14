https://crimea.ria.ru/20221014/skolko-rossiyan-gotovy-otkazatsya-ot-novogodnikh-gulyaniy-1124887215.html

Сколько россиян готовы отказаться от новогодних гуляний

Сколько россиян готовы отказаться от новогодних гуляний - РИА Новости Крым, 14.10.2022

Сколько россиян готовы отказаться от новогодних гуляний

Каждый второй житель России поддерживает отказ от публичных мероприятий на Новый год. К такому выводу пришли аналитики исследовательского центра Superjob по... РИА Новости Крым, 14.10.2022

2022-10-14T21:56

2022-10-14T21:56

2022-10-14T21:56

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Каждый второй житель России поддерживает отказ от публичных мероприятий на Новый год. К такому выводу пришли аналитики исследовательского центра Superjob по результатам соцопроса.Отмечается, что за отмену массовых веселых празднований чаще выступают женщины, чем мужчины (56% отпрошенных против 28%). Причем респонденты в возрасте 45+ высказывались за отказ от гуляний чаще молодых.Опрос работодателей показал, что почти половина из них планируют корпоративы. 17% опрошенных намерены отмечать Новый год в офисе, столько же готовятся бронировать столы для празднования в ресторане, 4% "другие варианты празднования" и только 1% планируют по этому случаю отправиться за город.Участие в опросе приняли менеджеры по персоналу и экономически активные граждане из 272 населенных пунктов во всех регионах страны.Ранее сразу несколько регионов России по инициативе властей и настоянию жителей отказались от новогодних украшений в пользу участников спецоперации.

https://crimea.ria.ru/20221007/novyy-god-v-stile-militari-kak-regiony-rf-podderzhivayut-voennosluzhaschikh-1124750805.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество