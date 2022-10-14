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Сколько россиян готовы отказаться от новогодних гуляний - РИА Новости Крым, 14.10.2022
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Сколько россиян готовы отказаться от новогодних гуляний
Сколько россиян готовы отказаться от новогодних гуляний - РИА Новости Крым, 14.10.2022
Сколько россиян готовы отказаться от новогодних гуляний
Каждый второй житель России поддерживает отказ от публичных мероприятий на Новый год. К такому выводу пришли аналитики исследовательского центра Superjob по... РИА Новости Крым, 14.10.2022
2022-10-14T21:56
2022-10-14T21:56
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Каждый второй житель России поддерживает отказ от публичных мероприятий на Новый год. К такому выводу пришли аналитики исследовательского центра Superjob по результатам соцопроса.Отмечается, что за отмену массовых веселых празднований чаще выступают женщины, чем мужчины (56% отпрошенных против 28%). Причем респонденты в возрасте 45+ высказывались за отказ от гуляний чаще молодых.Опрос работодателей показал, что почти половина из них планируют корпоративы. 17% опрошенных намерены отмечать Новый год в офисе, столько же готовятся бронировать столы для празднования в ресторане, 4% "другие варианты празднования" и только 1% планируют по этому случаю отправиться за город.Участие в опросе приняли менеджеры по персоналу и экономически активные граждане из 272 населенных пунктов во всех регионах страны.Ранее сразу несколько регионов России по инициативе властей и настоянию жителей отказались от новогодних украшений в пользу участников спецоперации.
https://crimea.ria.ru/20221007/novyy-god-v-stile-militari-kak-regiony-rf-podderzhivayut-voennosluzhaschikh-1124750805.html
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РИА Новости Крым
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общество
Сколько россиян готовы отказаться от новогодних гуляний

Superjob: каждый второй россиянин поддерживает отказ от новогодних гуляний

21:56 14.10.2022
 
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Парад Дедов Морозов - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости . Виталий Аньков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Каждый второй житель России поддерживает отказ от публичных мероприятий на Новый год. К такому выводу пришли аналитики исследовательского центра Superjob по результатам соцопроса.
"Тренд на отказ от публичных мероприятий на этот новый год поддержал каждый второй россиянин (52%)", – говорится в отчете сервиса.
Отмечается, что за отмену массовых веселых празднований чаще выступают женщины, чем мужчины (56% отпрошенных против 28%). Причем респонденты в возрасте 45+ высказывались за отказ от гуляний чаще молодых.
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Новый год в стиле милитари: как регионы РФ поддерживают военнослужащих
Опрос работодателей показал, что почти половина из них планируют корпоративы. 17% опрошенных намерены отмечать Новый год в офисе, столько же готовятся бронировать столы для празднования в ресторане, 4% "другие варианты празднования" и только 1% планируют по этому случаю отправиться за город.
Участие в опросе приняли менеджеры по персоналу и экономически активные граждане из 272 населенных пунктов во всех регионах страны.
Ранее сразу несколько регионов России по инициативе властей и настоянию жителей отказались от новогодних украшений в пользу участников спецоперации.
 
Общество
 
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Заголовок открываемого материала
22:03Главные события и заявления дня: 14 октября
21:56Сколько россиян готовы отказаться от новогодних гуляний
21:21Как локомотивная бригада спасала поезд и Крымский мост
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20:47Приключения угнанного экскаватора: из Крыма в ЛНР и обратно
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