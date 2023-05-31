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Суд в Ростове вынес приговор членам крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир"* - РИА Новости Крым, 31.05.2023
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Суд в Ростове вынес приговор членам крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир"*
Суд в Ростове вынес приговор членам крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир"* - РИА Новости Крым, 31.05.2023
Суд в Ростове вынес приговор членам крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир"*
К 12 и 17 годам колонии строгого режима приговорены четверо членов крымской ячейки запрещенной в РФ террористической организации "Партия исламского... РИА Новости Крым, 31.05.2023
2023-05-31T17:59
2023-05-31T17:59
ростов-на-дону
южный окружной военный суд
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безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. К 12 и 17 годам колонии строгого режима приговорены четверо членов крымской ячейки запрещенной в РФ террористической организации "Партия исламского освобождения" - "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*. Такое решение принял Южный окружной военный суд в Ростове-на Дону.В суде было установлено, что в 2019 году Джеббар Бекиров организовал в Крыму деятельность ячейки террористической организации, в которую затем вступили Завура Абдуллаев, Рустем Мурасов и Рустем Таиров, пишет РИА новости.Бекиров руководил деятельностью ячейки запрещенной организации, проводил конспиративные собрания, в ходе которых изучалась идеология организации. Он подбирал агитационные материалы и вербовал новых участников.Абдуллаев, Мурасов и Таиров, по данным суда, были участниками этих подпольных собраний. С января до июня 2019 года подсудимые вербовали в ряды "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* другого человека и хранили у себя дома запрещенную литературу.Уголовные дела были возбуждены по статьям об организации деятельности террористической организации и участии в ней, а также о попытке насильственного захвата власти.На данный момент приговор в законную силу не вступил.До воссоединения Крыма с Россией партия радикальных исламистов существовала здесь легально, на Украине ее деятельность не запрещена до сих пор. Последователей "Хизб-ут-Тахрир"* в Крыму задерживают часто. Так, 15 марта в том же ростовском суде был оглашен приговор еще одному участнику террористической организации, который был приговорен к 10,5 годам лишения свободы. В апреле на 4 года осудили еще одного члена "Хизб-ут-Тахрир"*. Он признал свою вину и заключил досудебное соглашения с прокурором, поэтому его уголовное дело было рассмотрено в особом порядке.О вынесении аналогичного судебного решения в отношении последователей запрещенной радикальной исламской партии сообщалось 17 мая. Тогда Южный окружной военный суд в Ростове-на Дону осудил трех членов организации.*Запрещенная в России террористическая организацияЧитайте также на РИА Новости Крым:Призывал убивать военных ВС РФ: в Крыму осудили интернет-экстремистаУ пойманных в Крыму украинских агентов нашли 6 кг британского пластитаТерроризм и подготовка захвата власти: севастопольцу вынесли приговор
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ростов-на-дону, южный окружной военный суд, крым, закон и право, безопасность республики крым и севастополя, новости, безопасность
Суд в Ростове вынес приговор членам крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир"*

Суд в Ростове-на-Дону приговорил членов крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир"* к 17 и 12 годам

17:59 31.05.2023
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. К 12 и 17 годам колонии строгого режима приговорены четверо членов крымской ячейки запрещенной в РФ террористической организации "Партия исламского освобождения" - "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*. Такое решение принял Южный окружной военный суд в Ростове-на Дону.
В суде было установлено, что в 2019 году Джеббар Бекиров организовал в Крыму деятельность ячейки террористической организации, в которую затем вступили Завура Абдуллаев, Рустем Мурасов и Рустем Таиров, пишет РИА новости.
Бекиров руководил деятельностью ячейки запрещенной организации, проводил конспиративные собрания, в ходе которых изучалась идеология организации. Он подбирал агитационные материалы и вербовал новых участников.
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Абдуллаев, Мурасов и Таиров, по данным суда, были участниками этих подпольных собраний. С января до июня 2019 года подсудимые вербовали в ряды "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* другого человека и хранили у себя дома запрещенную литературу.
Уголовные дела были возбуждены по статьям об организации деятельности террористической организации и участии в ней, а также о попытке насильственного захвата власти.
"В соответствии с приговором суда подсудимые признаны виновными и им назначено наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима на срок: Бекирову - 17 лет, Абдуллаеву, Мурасову и Таирову - по 12 лет", - сказал представитель суда.
На данный момент приговор в законную силу не вступил.
До воссоединения Крыма с Россией партия радикальных исламистов существовала здесь легально, на Украине ее деятельность не запрещена до сих пор. Последователей "Хизб-ут-Тахрир"* в Крыму задерживают часто. Так, 15 марта в том же ростовском суде был оглашен приговор еще одному участнику террористической организации, который был приговорен к 10,5 годам лишения свободы. В апреле на 4 года осудили еще одного члена "Хизб-ут-Тахрир"*. Он признал свою вину и заключил досудебное соглашения с прокурором, поэтому его уголовное дело было рассмотрено в особом порядке.
О вынесении аналогичного судебного решения в отношении последователей запрещенной радикальной исламской партии сообщалось 17 мая. Тогда Южный окружной военный суд в Ростове-на Дону осудил трех членов организации.
*Запрещенная в России террористическая организация
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