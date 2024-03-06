https://crimea.ria.ru/20240306/fsb-raskryla-deyatelnost-mezhdunarodnykh-terroristov-v-krymu-1135458956.html
ФСБ раскрыла деятельность международных террористов в Крыму
ФСБ раскрыла деятельность международных террористов в Крыму - РИА Новости Крым, 06.03.2024
ФСБ раскрыла деятельность международных террористов в Крыму
ФСБ в Крыму пресекла деятельность ячейки запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир"*. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр... РИА Новости Крым, 06.03.2024
2024-03-06T14:43
2024-03-06T14:43
2024-03-06T14:49
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
новости
новости крыма
антитеррор
крым
безопасность
безопасность республики крым и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125901595_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_d7f986e2f8fa9a8577c80a5045a35b75.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. ФСБ в Крыму пресекла деятельность ячейки запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир"*. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ведомства.В ведомстве отметили, что функционеры ячейки "осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого "всемирного халифата", разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти".На тайных собраниях они распространяли среди жителей террористическую идеологию и вербовали в свои ряды крымских мусульман.По местам жительства членов ячейки изъяты пропагандистские материалы, средства связи, электронные носители, а также деньги в российской и иностранной валютах.Возбуждены уголовные дела. Продолжаются оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия."Партия исламского освобождения"* ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*) в ряде стран, в том числе России, признана террористической. Цель организации – устранение немусульманских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путем создания "всемирного исламского халифата". До воссоединения Крыма с Россией партия "Хизб ут-Тахрир"* существовала на полуострове легально, на Украине ее деятельность не запрещена до сих пор. Членов "Хизб ут-Тахрир"* регулярно задерживают в различных российских регионах, в том числе в Крыму.* террористическая организация, запрещенная в РоссииЧитайте также на РИА Новости Крым:Житель Крыма осужден за поставленный "класс" в соцсетиВ Крыму задержаны шесть членов ячейки "Хизб ут-Тахрир"*Терроризм и подготовка к свержению власти: крымчанину дали 20 лет тюрьмы
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125901595_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_7b5810fd64c5082f4ed61d3f70dbf3f4.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, новости крыма, антитеррор, крым, безопасность, безопасность республики крым и севастополя
ФСБ раскрыла деятельность международных террористов в Крыму
В Крыму пресекли деятельность ячейки террористической организации "Хизб ут-Тахрир"* – ФСБ
14:43 06.03.2024 (обновлено: 14:49 06.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. ФСБ в Крыму пресекла деятельность ячейки запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир"*. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ведомства.
"Федеральной службой безопасности в Республике Крым пресечена деятельность законспирированной ячейки международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* (запрещена в России решением Верховного суда РФ в 2003 году)", – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что функционеры ячейки "осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого "всемирного халифата", разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти".
На тайных собраниях они распространяли среди жителей террористическую идеологию и вербовали в свои ряды крымских мусульман.
По местам жительства членов ячейки изъяты пропагандистские материалы, средства связи, электронные носители, а также деньги в российской и иностранной валютах.
Возбуждены уголовные дела. Продолжаются оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.
"Партия исламского освобождения"* ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*) в ряде стран, в том числе России, признана террористической. Цель организации – устранение немусульманских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путем создания "всемирного исламского халифата". До воссоединения Крыма с Россией партия "Хизб ут-Тахрир"* существовала на полуострове легально, на Украине ее деятельность не запрещена до сих пор. Членов "Хизб ут-Тахрир"* регулярно задерживают в различных российских регионах, в том числе в Крыму.
* террористическая организация, запрещенная в России
Читайте также на РИА Новости Крым: