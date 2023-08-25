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В Крыму задержаны шесть членов ячейки "Хизб ут-Тахрир"* - РИА Новости Крым, 25.08.2023
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В Крыму задержаны шесть членов ячейки "Хизб ут-Тахрир"*
В Крыму задержаны шесть членов ячейки "Хизб ут-Тахрир"* - РИА Новости Крым, 25.08.2023
В Крыму задержаны шесть членов ячейки "Хизб ут-Тахрир"*
Сотрудники ФСБ задержали в Крыму шестерых членов ячейки запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, которые вели пропаганду... РИА Новости Крым, 25.08.2023
2023-08-25T11:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали в Крыму шестерых членов ячейки запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, которые вели пропаганду и вербовку среди местных мусульман. Об этом сообщили в центре общественных связей ФСБ.По данным ФСБ, члены террористической ячейки занимались незаконной деятельностью, основанной на принципах создания всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и насильственного свержения действующей власти."Применяя меры конспирации, в ходе собраний они распространяли среди жителей полуострова террористическую идеологию, осуществляли вербовку в свои ряды крымских мусульман", - уточнили в ведомстве.По местам жительства задержанных обнаружено и изъято значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов, средств связи, электронных носителей информации, использовавшихся ими при ведении террористической деятельности, а также крупная денежная сумма в иностранной валюте, предназначенная для финансирования организации.Следственным отделом УФСБ России по Крыму и Севастополю возбуждены уголовные дела.Ранее суд приговорил 47-ленего жителя Крыма, организатора местной ячейки "Хизб ут-Тахрир"*, к 20 годам колонии строгого режима.Читайте также на РИА Новости Крым: ФСБ: бывший участник украинского нацбата получил срок в Крыму Суд в Ростове вынес приговор членам крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир"* Терроризм и подготовка захвата власти: севастопольцу вынесли приговор * террористическая организация, запрещенная в России
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РИА Новости Крым
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), крым, новости, риа новости крым
В Крыму задержаны шесть членов ячейки "Хизб ут-Тахрир"*

ФСБ: в Крыму задержали шестерых членов ячейки запрещенной в России "Хизб ут-Тахрир"*

11:56 25.08.2023 (обновлено: 13:14 25.08.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали в Крыму шестерых членов ячейки запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, которые вели пропаганду и вербовку среди местных мусульман. Об этом сообщили в центре общественных связей ФСБ.

"ФСБ РФ во взаимодействии с Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации на территории Республики Крым пресечена деятельность ячейки международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* (запрещена в России) состоявшей из шести членов террористической структуры", - говорится в сообщении.

По данным ФСБ, члены террористической ячейки занимались незаконной деятельностью, основанной на принципах создания всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и насильственного свержения действующей власти.
"Применяя меры конспирации, в ходе собраний они распространяли среди жителей полуострова террористическую идеологию, осуществляли вербовку в свои ряды крымских мусульман", - уточнили в ведомстве.
По местам жительства задержанных обнаружено и изъято значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов, средств связи, электронных носителей информации, использовавшихся ими при ведении террористической деятельности, а также крупная денежная сумма в иностранной валюте, предназначенная для финансирования организации.
Следственным отделом УФСБ России по Крыму и Севастополю возбуждены уголовные дела.
Ранее суд приговорил 47-ленего жителя Крыма, организатора местной ячейки "Хизб ут-Тахрир"*, к 20 годам колонии строгого режима.
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Терроризм и подготовка захвата власти: севастопольцу вынесли приговор
* террористическая организация, запрещенная в России
 
ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)КрымНовостиРИА Новости Крым
 
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