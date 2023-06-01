https://crimea.ria.ru/20230601/fsb-byvshiy-uchastnik-ukrainskogo-natsbata-poluchil-srok-v-krymu-1129132398.html

ФСБ: бывший участник украинского нацбата получил срок в Крыму

ФСБ: бывший участник украинского нацбата получил срок в Крыму - РИА Новости Крым, 01.06.2023

ФСБ: бывший участник украинского нацбата получил срок в Крыму

Житель Крыма приговорен к двум годам лишения свободы за участие в запрещенном в России незаконном нацбатальоне. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ по... РИА Новости Крым, 01.06.2023

2023-06-01T16:38

2023-06-01T16:38

2023-06-01T16:38

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

крым

новости крыма

закон и право

общество

приговор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874893_0:67:1600:967_1920x0_80_0_0_03c83c20ad8f80f904cf5fb76d44d385.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Житель Крыма приговорен к двум годам лишения свободы за участие в запрещенном в России незаконном нацбатальоне. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю.В отношении него было возбуждено уголовное дело. Мужчина полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и сотрудничал со следствием.Кировский районный Крым признал подсудимого виновным и приговорил его к двум годам лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в колонии общего режима, в дальнейшем его ждет ограничение свободы сроком на один год.В Крыму регулярно задерживают боевиков данного незаконного вооруженного формирования и выносят им судебные приговоры. Виновных приговаривают к различным, в основном от четырех до девяти лет, срокам тюремного заключения.Ранее сотрудники Погрануправления ФСБ России по Крыму задержали двух жителей Раздольненского района, участвовавших в деятельности нацбата. Им может грозить до 15 лет лишения свободы.Батальон имени Номана Челебиджихана*, также известный как "Аскер"* – добровольческое вооруженное формирование, состоящее преимущественно из крымских татар, выступающих против вхождения Крыма в состав России. Организация была создана в начале 2016 года бывшим вице-премьером Крыма, бизнесменом Ленуром Ислямовым, который в 2014 году сбежал на Украину.*террористическая организация, запрещенная в РФЧитайте также на РИА Новости Крым:Боевик украинского нацбата в Крыму получил 5 лет колонииЧлены ячейки "Хизб ут-Тахрир"* в Севастополе получили от 12 до 17 летВ Крыму боевику украинского нацбата дали девять лет

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), крым, новости крыма, закон и право, общество, приговор