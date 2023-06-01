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ФСБ: бывший участник украинского нацбата получил срок в Крыму
ФСБ: бывший участник украинского нацбата получил срок в Крыму - РИА Новости Крым, 01.06.2023
ФСБ: бывший участник украинского нацбата получил срок в Крыму
Житель Крыма приговорен к двум годам лишения свободы за участие в запрещенном в России незаконном нацбатальоне. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ по... РИА Новости Крым, 01.06.2023
2023-06-01T16:38
2023-06-01T16:38
2023-06-01T16:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Житель Крыма приговорен к двум годам лишения свободы за участие в запрещенном в России незаконном нацбатальоне. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю.В отношении него было возбуждено уголовное дело. Мужчина полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и сотрудничал со следствием.Кировский районный Крым признал подсудимого виновным и приговорил его к двум годам лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в колонии общего режима, в дальнейшем его ждет ограничение свободы сроком на один год.В Крыму регулярно задерживают боевиков данного незаконного вооруженного формирования и выносят им судебные приговоры. Виновных приговаривают к различным, в основном от четырех до девяти лет, срокам тюремного заключения.Ранее сотрудники Погрануправления ФСБ России по Крыму задержали двух жителей Раздольненского района, участвовавших в деятельности нацбата. Им может грозить до 15 лет лишения свободы.Батальон имени Номана Челебиджихана*, также известный как "Аскер"* – добровольческое вооруженное формирование, состоящее преимущественно из крымских татар, выступающих против вхождения Крыма в состав России. Организация была создана в начале 2016 года бывшим вице-премьером Крыма, бизнесменом Ленуром Ислямовым, который в 2014 году сбежал на Украину.*террористическая организация, запрещенная в РФЧитайте также на РИА Новости Крым:Боевик украинского нацбата в Крыму получил 5 лет колонииЧлены ячейки "Хизб ут-Тахрир"* в Севастополе получили от 12 до 17 летВ Крыму боевику украинского нацбата дали девять лет
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), крым, новости крыма, закон и право, общество, приговор
ФСБ: бывший участник украинского нацбата получил срок в Крыму
ФСБ: экс-участник батальона имени Челебиджихана* получил два года колонии в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Житель Крыма приговорен к двум годам лишения свободы за участие в запрещенном в России незаконном нацбатальоне. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю.
"Установлено, что мужчина в 2016 году добровольно вступил в созданный Ленуром Ислямовым "Крымско-татарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана"*. Крымчанин занимался обеспечением деятельности указанного формирования. При этом, имея реальную возможность добровольно выйти из его состава, он не обратился в правоохранительные органы с заявлением об этом", - говорится в сообщении.
В отношении него было возбуждено уголовное дело. Мужчина полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и сотрудничал со следствием.
Кировский районный Крым признал подсудимого виновным и приговорил его к двум годам лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в колонии общего режима, в дальнейшем его ждет ограничение свободы сроком на один год.
В Крыму регулярно задерживают боевиков данного незаконного вооруженного формирования и выносят им судебные приговоры. Виновных приговаривают к различным, в основном от четырех до девяти лет, срокам тюремного заключения.
Ранее сотрудники Погрануправления ФСБ России по Крыму задержали двух жителей Раздольненского района, участвовавших в деятельности нацбата.
Им может грозить до 15 лет лишения свободы.
Батальон имени Номана Челебиджихана*, также известный как "Аскер"* – добровольческое вооруженное формирование, состоящее преимущественно из крымских татар, выступающих против вхождения Крыма в состав России. Организация была создана в начале 2016 года бывшим вице-премьером Крыма, бизнесменом Ленуром Ислямовым, который в 2014 году сбежал на Украину.
*террористическая организация, запрещенная в РФ
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