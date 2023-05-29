https://crimea.ria.ru/20230529/pogranichniki-zaderzhali-v-krymu-dvukh-boevikov-ukrainskogo-natsbata-1129052820.html
Пограничники задержали в Крыму двух боевиков украинского нацбата
Пограничники задержали в Крыму двух боевиков украинского нацбата - РИА Новости Крым, 29.05.2023
Пограничники задержали в Крыму двух боевиков украинского нацбата
Сотрудники Погрануправления ФСБ России по Крыму задержали двух жителей Раздольненского района, подозреваемых в участии в деятельности незаконного вооруженного... РИА Новости Крым, 29.05.2023
2023-05-29T16:39
2023-05-29T16:39
2023-05-29T16:59
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
происшествия
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раздольненский район крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 май – РИА Новости Крым. Сотрудники Погрануправления ФСБ России по Крыму задержали двух жителей Раздольненского района, подозреваемых в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования (НВФ) "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"*. Об этом сообщает управление ФСБ по региону.Подозреваемые также принимали активное участие в "иных противоправных акциях" в приграничных районах, добавили в ведомстве.В отношении задержанных возбуждены уголовные дела. Киевский райсуд Симферополя постановил взять их под стражу на два месяца.Участникам нацбата может грозить до 15 лет лишения свободы.Ранее сотрудники ФСБ и МВД в Херсонской области задержали двух россиян и одного украинца по подозрению в участии в батальоне им. Челебиджихана*.В Крыму регулярно задерживают боевиков данного незаконного вооруженного формирования и выносят им судебные приговоры. Виновных приговаривают к различным, в основном от четырех до девяти лет, срокам тюремного заключения.Батальон имени Номана Челебиджихана*, также известный как "Аскер"* – добровольческое вооруженное формирование, состоящее преимущественно из крымских татар, выступающих против вхождения Крыма в состав России. Организация была создана в начале 2016 года бывшим вице-премьером Крыма, бизнесменом Ленуром Ислямовым, который в 2014 году сбежал на Украину.*террористическая организация, запрещенная в РФЧитайте также на РИА Новости Крым:Боевик украинского нацбата в Крыму получил 5 лет колонииБоевика украинского нацбата осудили в КрымуВ Крыму боевику украинского нацбата дали девять лет
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, крым, пограничная служба фсб, раздольненский район крыма, видео
Пограничники задержали в Крыму двух боевиков украинского нацбата
ФСБ: пограничники задержали в Крыму двух участников нацбата имени Номана Челебиджихана*
16:39 29.05.2023 (обновлено: 16:59 29.05.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 май – РИА Новости Крым. Сотрудники Погрануправления ФСБ России по Крыму задержали двух жителей Раздольненского района, подозреваемых в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования (НВФ) "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"*. Об этом сообщает управление ФСБ по региону.
"Установлено, что братья 1999 и 2000 годов рождения добровольно вступили в ряды батальона и, находясь в его составе на территории Украины, выполняли функции по охране объектов НВФ, расположенных недалеко от населенного пункта Чонгар Генического района Херсонской области", - говорится в сообщении.
Подозреваемые также принимали активное участие в "иных противоправных акциях" в приграничных районах, добавили в ведомстве.
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела. Киевский райсуд Симферополя постановил взять их под стражу на два месяца.
Участникам нацбата может грозить до 15 лет лишения свободы.
Ранее сотрудники ФСБ и МВД в Херсонской области задержали двух россиян и одного украинца
по подозрению в участии в батальоне им. Челебиджихана*.
В Крыму регулярно задерживают боевиков данного незаконного вооруженного формирования и выносят им судебные приговоры. Виновных приговаривают к различным, в основном от четырех до девяти лет, срокам тюремного заключения.
Батальон имени Номана Челебиджихана*, также известный как "Аскер"* – добровольческое вооруженное формирование, состоящее преимущественно из крымских татар, выступающих против вхождения Крыма в состав России. Организация была создана в начале 2016 года бывшим вице-премьером Крыма, бизнесменом Ленуром Ислямовым, который в 2014 году сбежал на Украину.
*террористическая организация, запрещенная в РФ
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