https://crimea.ria.ru/20230529/pogranichniki-zaderzhali-v-krymu-dvukh-boevikov-ukrainskogo-natsbata-1129052820.html

Пограничники задержали в Крыму двух боевиков украинского нацбата

Пограничники задержали в Крыму двух боевиков украинского нацбата - РИА Новости Крым, 29.05.2023

Пограничники задержали в Крыму двух боевиков украинского нацбата

Сотрудники Погрануправления ФСБ России по Крыму задержали двух жителей Раздольненского района, подозреваемых в участии в деятельности незаконного вооруженного... РИА Новости Крым, 29.05.2023

2023-05-29T16:39

2023-05-29T16:39

2023-05-29T16:59

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

происшествия

крым

пограничная служба фсб

раздольненский район крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 май – РИА Новости Крым. Сотрудники Погрануправления ФСБ России по Крыму задержали двух жителей Раздольненского района, подозреваемых в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования (НВФ) "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"*. Об этом сообщает управление ФСБ по региону.Подозреваемые также принимали активное участие в "иных противоправных акциях" в приграничных районах, добавили в ведомстве.В отношении задержанных возбуждены уголовные дела. Киевский райсуд Симферополя постановил взять их под стражу на два месяца.Участникам нацбата может грозить до 15 лет лишения свободы.Ранее сотрудники ФСБ и МВД в Херсонской области задержали двух россиян и одного украинца по подозрению в участии в батальоне им. Челебиджихана*.В Крыму регулярно задерживают боевиков данного незаконного вооруженного формирования и выносят им судебные приговоры. Виновных приговаривают к различным, в основном от четырех до девяти лет, срокам тюремного заключения.Батальон имени Номана Челебиджихана*, также известный как "Аскер"* – добровольческое вооруженное формирование, состоящее преимущественно из крымских татар, выступающих против вхождения Крыма в состав России. Организация была создана в начале 2016 года бывшим вице-премьером Крыма, бизнесменом Ленуром Ислямовым, который в 2014 году сбежал на Украину.*террористическая организация, запрещенная в РФЧитайте также на РИА Новости Крым:Боевик украинского нацбата в Крыму получил 5 лет колонииБоевика украинского нацбата осудили в КрымуВ Крыму боевику украинского нацбата дали девять лет

крым

раздольненский район крыма

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, крым, пограничная служба фсб, раздольненский район крыма, видео