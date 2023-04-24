https://crimea.ria.ru/20230424/boevika-ukrainskogo-natsbata-osudili-v-krymu-1128325557.html

Боевика украинского нацбата осудили в Крыму

Боевика украинского нацбата осудили в Крыму - РИА Новости Крым, 24.04.2023

Боевика украинского нацбата осудили в Крыму

Житель Севастополя приговорен к четырем годам лишения свободы за участие в деятельности незаконного вооруженного формирования, приговор вынес Киевский районный... РИА Новости Крым, 24.04.2023

2023-04-24T09:59

2023-04-24T09:59

2023-04-24T10:00

крым

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

киевский районный суд симферополя

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Житель Севастополя приговорен к четырем годам лишения свободы за участие в деятельности незаконного вооруженного формирования, приговор вынес Киевский районный суд Симферополя. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.По данным ведомства, крымчанин в 2016 году добровольно вступил в функционирующее на территории Украины незаконное вооруженное формирование "Крымско-татарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана"*. Мужчина принимал в его деятельности активное участие."Подозреваемый занимался обеспечением деятельности указанного формирования. При этом, имея реальную возможность добровольно прекратить свое участие в НВФ, подозреваемый не обратился в правоохранительные органы с заявлением об этом, тем самым, продолжив свою преступную деятельность по участию в батальоне", - проинформировали в УФСБ.В отношении него было возбуждено и расследовано уголовное дело. В ходе следствия мужчина полностью признал свою вину.Ранее Джанкойский районный суд вынес приговор активному участнику запрещенного в России "Крымско-татарского добровольческого батальона им. Номана Челебиджихана"*. Он занимался подготовкой участников батальона к совершению так называемой морской блокады Крымского полуострова. По решению суда он проведет в колонии 8,5 лет.Батальон имени Номана Челебиджихана*, также известный как "Аскер"* – добровольческое вооруженное формирование, состоящее преимущественно из крымских татар, выступающих против вхождения Крыма в состав России. Организация была создана в начале 2016 года бывшим вице-премьером Крыма, бизнесменом Ленуром Ислямовым, который в 2014 году сбежал на Украину.* террористическая организация, запрещенная в РФЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ФСБ задержала боевика украинского нацбата – видеоВ Ставрополе задержали сторонников ИГИЛ* с компонентами бомбыБатальон имени Челебиджихана* готовил силовой захват Крыма – ГП РФ

https://crimea.ria.ru/20230421/v-simferopole-vynesli-prigovor-posobniku-islamskogo-batalona-krym-1128299481.html

https://crimea.ria.ru/20230414/fsb-zaderzhala-v-krymu-dvoikh-ukrainskikh-boevikov-natsbata-1128180167.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), киевский районный суд симферополя, происшествия, закон и право, новости крыма, общество, безопасность республики крым и севастополя