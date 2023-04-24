Рейтинг@Mail.ru
Боевика украинского нацбата осудили в Крыму - РИА Новости Крым, 24.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230424/boevika-ukrainskogo-natsbata-osudili-v-krymu-1128325557.html
Боевика украинского нацбата осудили в Крыму
Боевика украинского нацбата осудили в Крыму - РИА Новости Крым, 24.04.2023
Боевика украинского нацбата осудили в Крыму
Житель Севастополя приговорен к четырем годам лишения свободы за участие в деятельности незаконного вооруженного формирования, приговор вынес Киевский районный... РИА Новости Крым, 24.04.2023
2023-04-24T09:59
2023-04-24T10:00
крым
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
киевский районный суд симферополя
происшествия
закон и право
новости крыма
общество
безопасность республики крым и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/18/1128325435_3:0:1096:615_1920x0_80_0_0_a16463c3f46eeff18323fbac0e5220f6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Житель Севастополя приговорен к четырем годам лишения свободы за участие в деятельности незаконного вооруженного формирования, приговор вынес Киевский районный суд Симферополя. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.По данным ведомства, крымчанин в 2016 году добровольно вступил в функционирующее на территории Украины незаконное вооруженное формирование "Крымско-татарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана"*. Мужчина принимал в его деятельности активное участие."Подозреваемый занимался обеспечением деятельности указанного формирования. При этом, имея реальную возможность добровольно прекратить свое участие в НВФ, подозреваемый не обратился в правоохранительные органы с заявлением об этом, тем самым, продолжив свою преступную деятельность по участию в батальоне", - проинформировали в УФСБ.В отношении него было возбуждено и расследовано уголовное дело. В ходе следствия мужчина полностью признал свою вину.Ранее Джанкойский районный суд вынес приговор активному участнику запрещенного в России "Крымско-татарского добровольческого батальона им. Номана Челебиджихана"*. Он занимался подготовкой участников батальона к совершению так называемой морской блокады Крымского полуострова. По решению суда он проведет в колонии 8,5 лет.Батальон имени Номана Челебиджихана*, также известный как "Аскер"* – добровольческое вооруженное формирование, состоящее преимущественно из крымских татар, выступающих против вхождения Крыма в состав России. Организация была создана в начале 2016 года бывшим вице-премьером Крыма, бизнесменом Ленуром Ислямовым, который в 2014 году сбежал на Украину.* террористическая организация, запрещенная в РФЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ФСБ задержала боевика украинского нацбата – видеоВ Ставрополе задержали сторонников ИГИЛ* с компонентами бомбыБатальон имени Челебиджихана* готовил силовой захват Крыма – ГП РФ
https://crimea.ria.ru/20230421/v-simferopole-vynesli-prigovor-posobniku-islamskogo-batalona-krym-1128299481.html
https://crimea.ria.ru/20230414/fsb-zaderzhala-v-krymu-dvoikh-ukrainskikh-boevikov-natsbata-1128180167.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/18/1128325435_139:0:959:615_1920x0_80_0_0_56c378b98d867f77cee94dbf7b8e1f29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), киевский районный суд симферополя, происшествия, закон и право, новости крыма, общество, безопасность республики крым и севастополя
Боевика украинского нацбата осудили в Крыму

ФСБ: в Крыму участника украинского нацбата имени Челебиджихана* приговорили к 4 годам

09:59 24.04.2023 (обновлено: 10:00 24.04.2023)
 
© Пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу СевастополюКиевский районный суд города Симферополя вынес приговор жителю Севастополя, обвиняемому в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования.
Киевский районный суд города Симферополя вынес приговор жителю Севастополя, обвиняемому в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования.
© Пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Житель Севастополя приговорен к четырем годам лишения свободы за участие в деятельности незаконного вооруженного формирования, приговор вынес Киевский районный суд Симферополя. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.
По данным ведомства, крымчанин в 2016 году добровольно вступил в функционирующее на территории Украины незаконное вооруженное формирование "Крымско-татарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана"*. Мужчина принимал в его деятельности активное участие.
"Подозреваемый занимался обеспечением деятельности указанного формирования. При этом, имея реальную возможность добровольно прекратить свое участие в НВФ, подозреваемый не обратился в правоохранительные органы с заявлением об этом, тем самым, продолжив свою преступную деятельность по участию в батальоне", - проинформировали в УФСБ.
Пособника Исламского батальона Крым приговорили к семи годам заключения - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
21 апреля, 12:59
В Симферополе украинец получил срок за финансирование нацбатальона
В отношении него было возбуждено и расследовано уголовное дело. В ходе следствия мужчина полностью признал свою вину.
"Киевский районный суд города Симферополя признал подсудимого виновным в инкриминируемом преступлении и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием первого года в тюрьме, оставшегося срока – в колонии строгого режима, с ограничением свободы на один год", - уточнили в пресс-службе.
Ранее Джанкойский районный суд вынес приговор активному участнику запрещенного в России "Крымско-татарского добровольческого батальона им. Номана Челебиджихана"*. Он занимался подготовкой участников батальона к совершению так называемой морской блокады Крымского полуострова. По решению суда он проведет в колонии 8,5 лет.
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
14 апреля, 15:31
ФСБ задержала в Крыму двоих украинских боевиков нацбата
Батальон имени Номана Челебиджихана*, также известный как "Аскер"* – добровольческое вооруженное формирование, состоящее преимущественно из крымских татар, выступающих против вхождения Крыма в состав России. Организация была создана в начале 2016 года бывшим вице-премьером Крыма, бизнесменом Ленуром Ислямовым, который в 2014 году сбежал на Украину.
* террористическая организация, запрещенная в РФ
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму ФСБ задержала боевика украинского нацбата – видео
В Ставрополе задержали сторонников ИГИЛ* с компонентами бомбы
Батальон имени Челебиджихана* готовил силовой захват Крыма – ГП РФ
 
КрымФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Киевский районный суд СимферополяПроисшествияЗакон и правоНовости КрымаОбществоБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:59Боевика украинского нацбата осудили в Крыму
09:43Часть Симферополя и Алушты до вторника без воды – адреса
09:33Погода и трафик: работа Керченской переправы 24 апреля
09:20Посла Китая в Париже призвали объявить персоной нон грата из-за Крыма
08:37Где в Крыму появятся новые памятные знаки
08:05ВС РФ нанесли ракетный удар по украинскому складу ГСМ под Артемовском
07:56Работа морского транспорта в Севастополе возобновлена
07:46Украинские войска обстреляли город Ровеньки в ЛНР с помощью ударного БПЛА
07:23Как выбирать раннюю клубнику и чем она опасна - советы экспертов
07:01Война Китая с США за Тайвань может начаться уже в 2024 году – эксперт
06:27В Севастополе остановлен морской рейд
04:52Беспилотники атаковали Севастополь
00:01Прогноз погоды в Крыму на понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 24 апреля
21:53В Севастополе женщина на иномарке сбила двух подростков на мопеде
19:51Главные события и заявления дня: 23 апреля
19:05Скончался еще один депутат Госдумы Джашарбек Узденов - глава фракции ЕР
18:40Финал апреля: прогноз погоды на неделю в Крыму
17:56ВСУ обстреляли жилые кварталы Донецка: погиб мирный житель
17:02Итальянский повар назвал главную ошибку русских кулинаров
Лента новостейМолния