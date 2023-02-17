https://crimea.ria.ru/20230217/v-krymu-boeviku-ukrainskogo-natsbata-dali-85-let-1127058818.html

В Крыму боевику украинского нацбата дали 8,5 лет

В Крыму боевику украинского нацбата дали 8,5 лет - РИА Новости Крым, 17.02.2023

В Крыму боевику украинского нацбата дали 8,5 лет

Джанкойский районный суд вынес приговор активному участнику запрещенного в России "Крымско-татарского добровольческого батальона им. Номана Челебиджихана"*... РИА Новости Крым, 17.02.2023

2023-02-17T18:53

2023-02-17T18:53

2023-02-17T18:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Джанкойский районный суд вынес приговор активному участнику запрещенного в России "Крымско-татарского добровольческого батальона им. Номана Челебиджихана"*. Осужденный проведет в колонии 8,5 лет, сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.Установлено, что житель Севастополя, капитан первого ранга ВСУ в отставке, вступил в функционирующее на территории Украины незаконное вооруженное формирование в 2016 году. Мужчина принимал активное участие в деятельности добробата.В июле 2022 года мужчину задержали сотрудники ФСБ. В его отношении было возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 208 Уголовного кодекса России. Злоумышленнику грозило до 15 лет лишения свободы.Рассмотрев дело по существу, Джанкойский районный суд признал мужчину виновным и назначил 8,5 лет лишения свободы с отбыванием первого года в тюрьме, а остальной части срока – в исправительной колонии строгого режима.Ранее ФСБ задержала жителя Севастополя по подозрению в финансировании терроризма.Батальон имени Номана Челебиджихана*, также известный как "Аскер"* – добровольческое вооруженное формирование, состоящее преимущественно из крымских татар, выступающих против вхождения Крыма в состав России. Организация была создана в начале 2016 года бывшим вице-премьером Крыма, бизнесменом Ленуром Ислямовым, который в 2014 году сбежал на Украину.*террористическая организация, запрещенная в РФЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ФСБ задержала боевика украинского нацбата – видеоВ Ставрополе задержали сторонников ИГИЛ* с компонентами бомбыБатальон имени Челебиджихана* готовил силовой захват Крыма – ГП РФ

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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), крым, закон и право, суды крыма, приговор, новости крыма, джанкой