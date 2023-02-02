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ФСБ задержала жителя Севастополя за финансирование терроризма - видео - РИА Новости Крым, 02.02.2023
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ФСБ задержала жителя Севастополя за финансирование терроризма - видео
ФСБ задержала жителя Севастополя за финансирование терроризма - видео - РИА Новости Крым, 02.02.2023
ФСБ задержала жителя Севастополя за финансирование терроризма - видео
Жителя Севастополя задержали по подозрению в финансировании терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и Севастополю. РИА Новости Крым, 02.02.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Жителя Севастополя задержали по подозрению в финансировании терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.Возбуждено уголовное дело. За финансирование терроризма севастопольцу грозит до пожизненного лишения свободы.Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали жителя Крыма, которого подозревают в участии в деятельности запрещенного в России националистического батальона.* Террористическая организация, запрещенная на территории РоссииЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ФСБ задержала боевика украинского нацбата – видеоВ Ставрополе задержали сторонников ИГИЛ* с компонентами бомбыБатальон имени Челебиджихана* готовил силовой захват Крыма – ГП РФ
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РИА Новости Крым
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ФСБ: севастопольца подозревают в финансировании терроризма
Жителя Севастополя задержали по подозрению в финансировании терроризма.
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), севастополь, новости крыма, крым, общество, безопасность, видео, видео
ФСБ задержала жителя Севастополя за финансирование терроризма - видео
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Жителя Севастополя задержали по подозрению в финансировании терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.
2023-02-02T14:34
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ФСБ задержала жителя Севастополя за финансирование терроризма - видео

Жителя Севастополя задержали по подозрению в финансировании терроризма

14:34 02.02.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Жителя Севастополя задержали по подозрению в финансировании терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.
"Установлено, что подозреваемый переводил денежные средства для обеспечения деятельности вооруженных формирований международной террористичекой организации ИГИЛ*, созданных на территории Сирии для совершения преступлений террористического характера", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело. За финансирование терроризма севастопольцу грозит до пожизненного лишения свободы.
Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали жителя Крыма, которого подозревают в участии в деятельности запрещенного в России националистического батальона.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)СевастопольНовости КрымаКрымОбществоБезопасностьВидео
 
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