https://crimea.ria.ru/20230202/fsb-zaderzhala-zhitelya-sevastopolya-za-finansirovanie-terrorizma---video-1126733666.html
ФСБ задержала жителя Севастополя за финансирование терроризма - видео
ФСБ задержала жителя Севастополя за финансирование терроризма - видео - РИА Новости Крым, 02.02.2023
ФСБ задержала жителя Севастополя за финансирование терроризма - видео
Жителя Севастополя задержали по подозрению в финансировании терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и Севастополю. РИА Новости Крым, 02.02.2023
2023-02-02T14:34
2023-02-02T14:34
2023-02-02T14:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Жителя Севастополя задержали по подозрению в финансировании терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.Возбуждено уголовное дело. За финансирование терроризма севастопольцу грозит до пожизненного лишения свободы.Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали жителя Крыма, которого подозревают в участии в деятельности запрещенного в России националистического батальона.* Террористическая организация, запрещенная на территории РоссииЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ФСБ задержала боевика украинского нацбата – видеоВ Ставрополе задержали сторонников ИГИЛ* с компонентами бомбыБатальон имени Челебиджихана* готовил силовой захват Крыма – ГП РФ
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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ФСБ: севастопольца подозревают в финансировании терроризма
Жителя Севастополя задержали по подозрению в финансировании терроризма.
2023-02-02T14:34
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PT0M36S
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), севастополь, новости крыма, крым, общество, безопасность, видео, видео
ФСБ задержала жителя Севастополя за финансирование терроризма - видео
Жителя Севастополя задержали по подозрению в финансировании терроризма