https://crimea.ria.ru/20230202/fsb-zaderzhala-zhitelya-sevastopolya-za-finansirovanie-terrorizma---video-1126733666.html

ФСБ задержала жителя Севастополя за финансирование терроризма - видео

ФСБ задержала жителя Севастополя за финансирование терроризма - видео - РИА Новости Крым, 02.02.2023

ФСБ задержала жителя Севастополя за финансирование терроризма - видео

Жителя Севастополя задержали по подозрению в финансировании терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и Севастополю. РИА Новости Крым, 02.02.2023

2023-02-02T14:34

2023-02-02T14:34

2023-02-02T14:34

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Жителя Севастополя задержали по подозрению в финансировании терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.Возбуждено уголовное дело. За финансирование терроризма севастопольцу грозит до пожизненного лишения свободы.Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали жителя Крыма, которого подозревают в участии в деятельности запрещенного в России националистического батальона.* Террористическая организация, запрещенная на территории РоссииЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ФСБ задержала боевика украинского нацбата – видеоВ Ставрополе задержали сторонников ИГИЛ* с компонентами бомбыБатальон имени Челебиджихана* готовил силовой захват Крыма – ГП РФ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ФСБ: севастопольца подозревают в финансировании терроризма Жителя Севастополя задержали по подозрению в финансировании терроризма. 2023-02-02T14:34 true PT0M36S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), севастополь, новости крыма, крым, общество, безопасность, видео, видео