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ФСБ: в Херсонской области задержаны боевики украинского нацбата
ФСБ: в Херсонской области задержаны боевики украинского нацбата - РИА Новости Крым, 25.05.2023
ФСБ: в Херсонской области задержаны боевики украинского нацбата
Сотрудники ФСБ и МВД в Херсонской области задержали двух россиян и одного украинца по подозрению в участии в незаконном вооруженном формировании... РИА Новости Крым, 25.05.2023
2023-05-25T14:57
2023-05-25T14:57
2023-05-25T15:16
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
херсонская область
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ и МВД в Херсонской области задержали двух россиян и одного украинца по подозрению в участии в незаконном вооруженном формировании "Крымско-татарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана"*. Об этом сообщили в управлении ФСБ по региону.По данным ведомства, в 2016 году они добровольно вступили в националистический батальон, целью которого, помимо осуществления продовольственной, энергетической и водной блокады Крыма, является нарушение целостности РФ, а также борьба, в том числе вооруженная, за "возвращение" полуострова в состав Украины.В отношении задержанных возбуждены уголовные дела, им грозит до 15 лет лишения свободы.Батальон имени Номана Челебиджихана*, также известный как "Аскер"* – добровольческое вооруженное формирование, состоящее преимущественно из крымских татар, выступающих против вхождения Крыма в состав России. Организация была создана в начале 2016 года бывшим вице-премьером Крыма, бизнесменом Ленуром Ислямовым, который в 2014 году сбежал на Украину.* террористическая организация, запрещенная в РФЧитайте также на РИА Новости Крым:Боевик украинского нацбата в Крыму получил 5 лет колонииБоевика украинского нацбата осудили в КрымуВ Крыму боевику украинского нацбата дали девять лет
херсонская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), херсонская область, происшествия, новости
ФСБ: в Херсонской области задержаны боевики украинского нацбата
ФСБ: на Херсонщине задержаны россияне и украинец за участие в нацбате имени Челебиджихана*
14:57 25.05.2023 (обновлено: 15:16 25.05.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ и МВД в Херсонской области задержали двух россиян и одного украинца по подозрению в участии в незаконном вооруженном формировании "Крымско-татарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана"*. Об этом сообщили в управлении ФСБ по региону.
"УФСБ России по Херсонской области совместно с ГУ МВД по Херсонской области по подозрению в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования задержаны гражданин Украины 1964 года рождения и двое граждан России 1971 и 1981 годов рождения", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в 2016 году они добровольно вступили в националистический батальон, целью которого, помимо осуществления продовольственной, энергетической и водной блокады Крыма, является нарушение целостности РФ, а также борьба, в том числе вооруженная, за "возвращение" полуострова в состав Украины.
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела, им грозит до 15 лет лишения свободы.
Батальон имени Номана Челебиджихана*, также известный как "Аскер"* – добровольческое вооруженное формирование, состоящее преимущественно из крымских татар, выступающих против вхождения Крыма в состав России. Организация была создана в начале 2016 года бывшим вице-премьером Крыма, бизнесменом Ленуром Ислямовым, который в 2014 году сбежал на Украину.
* террористическая организация, запрещенная в РФ
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