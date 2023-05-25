https://crimea.ria.ru/20230525/fsb-v-khersonskoy-oblasti-zaderzhany-boeviki-ukrainskogo-natsbata-1128957503.html

ФСБ: в Херсонской области задержаны боевики украинского нацбата

ФСБ: в Херсонской области задержаны боевики украинского нацбата - РИА Новости Крым, 25.05.2023

ФСБ: в Херсонской области задержаны боевики украинского нацбата

Сотрудники ФСБ и МВД в Херсонской области задержали двух россиян и одного украинца по подозрению в участии в незаконном вооруженном формировании... РИА Новости Крым, 25.05.2023

2023-05-25T14:57

2023-05-25T14:57

2023-05-25T15:16

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

херсонская область

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ и МВД в Херсонской области задержали двух россиян и одного украинца по подозрению в участии в незаконном вооруженном формировании "Крымско-татарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана"*. Об этом сообщили в управлении ФСБ по региону.По данным ведомства, в 2016 году они добровольно вступили в националистический батальон, целью которого, помимо осуществления продовольственной, энергетической и водной блокады Крыма, является нарушение целостности РФ, а также борьба, в том числе вооруженная, за "возвращение" полуострова в состав Украины.В отношении задержанных возбуждены уголовные дела, им грозит до 15 лет лишения свободы.Батальон имени Номана Челебиджихана*, также известный как "Аскер"* – добровольческое вооруженное формирование, состоящее преимущественно из крымских татар, выступающих против вхождения Крыма в состав России. Организация была создана в начале 2016 года бывшим вице-премьером Крыма, бизнесменом Ленуром Ислямовым, который в 2014 году сбежал на Украину.* террористическая организация, запрещенная в РФЧитайте также на РИА Новости Крым:Боевик украинского нацбата в Крыму получил 5 лет колонииБоевика украинского нацбата осудили в КрымуВ Крыму боевику украинского нацбата дали девять лет

херсонская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), херсонская область, происшествия, новости