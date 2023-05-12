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Боевик украинского нацбата в Крыму получил 5 лет колонии
Боевик украинского нацбата в Крыму получил 5 лет колонии - РИА Новости Крым, 12.05.2023
Боевик украинского нацбата в Крыму получил 5 лет колонии
Суд в Крыму приговорил 36-летнего гражданина Украины к пяти годами лишения свободы за участие в незаконном вооруженном формировании "Крымско-татарский... РИА Новости Крым, 12.05.2023
2023-05-12T11:42
2023-05-12T11:42
2023-05-12T11:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Суд в Крыму приговорил 36-летнего гражданина Украины к пяти годами лишения свободы за участие в незаконном вооруженном формировании "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"*. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.По данным ведомства, мужчина вступил в ряды нацбата в 2015 году и в течение двух лет принимал активное участие в его деятельности.Сотрудники ФСБ задержали боевика в ноябре прошлого года при попытке въезда в Крым.В ходе следствия мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Армянский городской суд признал подсудимого виновным и приговорил его к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.Батальон имени Номана Челебиджихана*, также известный как "Аскер"* – добровольческое вооруженное формирование, состоящее преимущественно из крымских татар, выступающих против вхождения Крыма в состав России. Организация была создана в начале 2016 года бывшим вице-премьером Крыма, бизнесменом Ленуром Ислямовым, который в 2014 году сбежал на Украину.* террористическая организация, запрещенная в РФЧитайте также на РИА Новости Крым:Боевика украинского нацбата осудили в КрымуВ Крыму боевику украинского нацбата дали девять летФСБ задержала в Крыму двоих украинских боевиков нацбата
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), закон и право, крым, украина, приговор, новости крыма, суды крыма, общество, безопасность республики крым и севастополя
Боевик украинского нацбата в Крыму получил 5 лет колонии
ФСБ: в Крыму участника нацбата имени Челебиджихана* приговорили к 5 годам лишения свободы
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Суд в Крыму приговорил 36-летнего гражданина Украины к пяти годами лишения свободы за участие в незаконном вооруженном формировании "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"*. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.
По данным ведомства, мужчина вступил в ряды нацбата в 2015 году и в течение двух лет принимал активное участие в его деятельности.
В частности, на него были возложены обязанности, связанные с проверкой лиц и автотранспортных средств на пунктах пропуска на государственной границе между Украиной и Республикой Крым, охраной объектов незаконного вооруженного формирования. При этом, имея реальную возможность добровольно выйти из его состава, он не обратился в правоохранительные органы с заявлением об этом.
Сотрудники ФСБ задержали боевика в ноябре прошлого года при попытке въезда в Крым.
В ходе следствия мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Армянский городской суд признал подсудимого виновным и приговорил его к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Батальон имени Номана Челебиджихана*, также известный как "Аскер"* – добровольческое вооруженное формирование, состоящее преимущественно из крымских татар, выступающих против вхождения Крыма в состав России. Организация была создана в начале 2016 года бывшим вице-премьером Крыма, бизнесменом Ленуром Ислямовым, который в 2014 году сбежал на Украину.
* террористическая организация, запрещенная в РФ
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