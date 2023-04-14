Рейтинг@Mail.ru
ФСБ задержала в Крыму двоих украинских боевиков нацбата - РИА Новости Крым, 14.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230414/fsb-zaderzhala-v-krymu-dvoikh-ukrainskikh-boevikov-natsbata-1128180167.html
ФСБ задержала в Крыму двоих украинских боевиков нацбата
ФСБ задержала в Крыму двоих украинских боевиков нацбата - РИА Новости Крым, 14.04.2023
ФСБ задержала в Крыму двоих украинских боевиков нацбата
Сотрудники крымского управления ФСБ совместно с федеральным пограничным управлением ведомства задержали в Крыму двоих украинцев по подозрению в деятельности... РИА Новости Крым, 14.04.2023
2023-04-14T15:31
2023-04-14T15:31
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
крым
новости
новости крыма
общество
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902851_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_b7babadc3f84e9fb53b2f0eace7f62be.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Сотрудники крымского управления ФСБ совместно с федеральным пограничным управлением ведомства задержали в Крыму двоих украинцев по подозрению в деятельности незаконного вооруженного формирования. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Крыму и Севастополю.Отмечается, что оба мужчины добровольно вступили в действующий на Украине "Крымско-татарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана"* в 2017-м году."Подозреваемые принимали активное участие в деятельности НВФ, занимались проверкой лиц и автотранспортных средств на пунктах пропуска и охраной объектов незаконного вооруженного формирования", – уточнили в силовом ведомстве.В отношении задержанных возбуждены уголовные дела. Они обвиняются в участии в вооруженном формировании, в том числе на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам России.Санкция соответствующей статьи УК РФ предусматривают до 15 лет лишения свободы.* террористическая организация, запрещенная в РФЧитайте также на РИА Новости Крым:Следком расследует преступную деятельность сторонников АУЕ* в Крыму В Крыму ФСБ задержала боевика украинского нацбата Жителя Крыма осудят за приготовление к госизмене и теракту Житель Крыма пойдет под суд за ложную анонимку об угрозе теракта
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902851_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_6e4d1a332f5a8e210559b3412b86427c.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), крым, новости, новости крыма, общество, происшествия
ФСБ задержала в Крыму двоих украинских боевиков нацбата

ФСБ: в Крыму задержаны двое участников нацбатальона имени Челебиджихана*

15:31 14.04.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Сотрудники крымского управления ФСБ совместно с федеральным пограничным управлением ведомства задержали в Крыму двоих украинцев по подозрению в деятельности незаконного вооруженного формирования. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Крыму и Севастополю.
"По подозрению в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования (НВФ) задержаны двое граждан Украины, 1996 и 1999 годов рождения", – говорится в сообщении.
Отмечается, что оба мужчины добровольно вступили в действующий на Украине "Крымско-татарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана"* в 2017-м году.
"Подозреваемые принимали активное участие в деятельности НВФ, занимались проверкой лиц и автотранспортных средств на пунктах пропуска и охраной объектов незаконного вооруженного формирования", – уточнили в силовом ведомстве.
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела. Они обвиняются в участии в вооруженном формировании, в том числе на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам России.
Санкция соответствующей статьи УК РФ предусматривают до 15 лет лишения свободы.
* террористическая организация, запрещенная в РФ
Читайте также на РИА Новости Крым:
Следком расследует преступную деятельность сторонников АУЕ* в Крыму
В Крыму ФСБ задержала боевика украинского нацбата
Жителя Крыма осудят за приготовление к госизмене и теракту
Житель Крыма пойдет под суд за ложную анонимку об угрозе теракта
 
ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)КрымНовостиНовости КрымаОбществоПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:27В Белоруссии готовят площадки под стратегическое ядерное оружие – МО
16:14Весенний призыв в Крыму: куда отправят служить срочников
16:11СБУ готовит провокации в храмах Украины на Пасху с целью обвинить Россию
16:01Бои за Артемовск: "вагнеровцы" продвигаются в западной части города
15:56В Херсонской области на Пасху отменяется комендантский час
15:31ФСБ задержала в Крыму двоих украинских боевиков нацбата
15:22Выскочила на дорогу: в Севастополе водитель сбил ребенка 1,5 лет
15:15Москва учитывает попытки Запада открыть "второй фронт" против РФ – Лавров
15:08Ждать ли вторую волну мобилизации – ответ военного комиссара
14:37Сбил инспектора ГИБДД: крымчанин сядет за смертельное ДТП на "Тавриде"
14:25Белорусская сеть зашла в Россию с аналогами товаров IKEA
14:07Трое на одного: в Алуште присяжные вынесли вердикт за смерть человека
13:56Следком расследует преступную деятельность сторонников АУЕ* в Крыму
13:49Лавров оценил слова советника главы офиса Зеленского о захвате Крыма
13:38В Индонезии мощное землетрясение в 6,8 баллов - что известно
13:24Наместник Киево-Печерской лавры обратился к украинскому омбудсмену
13:05В Хмельницком захватили православный храм Казанской иконы Божьей Матери
12:49Работа Керченской переправы приостановлена
12:35В Саках без света более тысячи абонентов - когда устранят аварию
12:31Школы и детсады Севастополя задолжали бизнесу 27 млн рублей
Лента новостейМолния