https://crimea.ria.ru/20230414/fsb-zaderzhala-v-krymu-dvoikh-ukrainskikh-boevikov-natsbata-1128180167.html

ФСБ задержала в Крыму двоих украинских боевиков нацбата

ФСБ задержала в Крыму двоих украинских боевиков нацбата - РИА Новости Крым, 14.04.2023

ФСБ задержала в Крыму двоих украинских боевиков нацбата

Сотрудники крымского управления ФСБ совместно с федеральным пограничным управлением ведомства задержали в Крыму двоих украинцев по подозрению в деятельности... РИА Новости Крым, 14.04.2023

2023-04-14T15:31

2023-04-14T15:31

2023-04-14T15:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Сотрудники крымского управления ФСБ совместно с федеральным пограничным управлением ведомства задержали в Крыму двоих украинцев по подозрению в деятельности незаконного вооруженного формирования. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Крыму и Севастополю.Отмечается, что оба мужчины добровольно вступили в действующий на Украине "Крымско-татарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана"* в 2017-м году."Подозреваемые принимали активное участие в деятельности НВФ, занимались проверкой лиц и автотранспортных средств на пунктах пропуска и охраной объектов незаконного вооруженного формирования", – уточнили в силовом ведомстве.В отношении задержанных возбуждены уголовные дела. Они обвиняются в участии в вооруженном формировании, в том числе на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам России.Санкция соответствующей статьи УК РФ предусматривают до 15 лет лишения свободы.* террористическая организация, запрещенная в РФЧитайте также на РИА Новости Крым:Следком расследует преступную деятельность сторонников АУЕ* в Крыму В Крыму ФСБ задержала боевика украинского нацбата Жителя Крыма осудят за приготовление к госизмене и теракту Житель Крыма пойдет под суд за ложную анонимку об угрозе теракта

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), крым, новости, новости крыма, общество, происшествия