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ФСБ задержала в Крыму двоих украинских боевиков нацбата
ФСБ задержала в Крыму двоих украинских боевиков нацбата - РИА Новости Крым, 14.04.2023
ФСБ задержала в Крыму двоих украинских боевиков нацбата
Сотрудники крымского управления ФСБ совместно с федеральным пограничным управлением ведомства задержали в Крыму двоих украинцев по подозрению в деятельности... РИА Новости Крым, 14.04.2023
2023-04-14T15:31
2023-04-14T15:31
2023-04-14T15:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Сотрудники крымского управления ФСБ совместно с федеральным пограничным управлением ведомства задержали в Крыму двоих украинцев по подозрению в деятельности незаконного вооруженного формирования. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Крыму и Севастополю.Отмечается, что оба мужчины добровольно вступили в действующий на Украине "Крымско-татарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана"* в 2017-м году."Подозреваемые принимали активное участие в деятельности НВФ, занимались проверкой лиц и автотранспортных средств на пунктах пропуска и охраной объектов незаконного вооруженного формирования", – уточнили в силовом ведомстве.В отношении задержанных возбуждены уголовные дела. Они обвиняются в участии в вооруженном формировании, в том числе на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам России.Санкция соответствующей статьи УК РФ предусматривают до 15 лет лишения свободы.* террористическая организация, запрещенная в РФЧитайте также на РИА Новости Крым:Следком расследует преступную деятельность сторонников АУЕ* в Крыму В Крыму ФСБ задержала боевика украинского нацбата Жителя Крыма осудят за приготовление к госизмене и теракту Житель Крыма пойдет под суд за ложную анонимку об угрозе теракта
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РИА Новости Крым
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), крым, новости, новости крыма, общество, происшествия
ФСБ задержала в Крыму двоих украинских боевиков нацбата
ФСБ: в Крыму задержаны двое участников нацбатальона имени Челебиджихана*
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Сотрудники крымского управления ФСБ совместно с федеральным пограничным управлением ведомства задержали в Крыму двоих украинцев по подозрению в деятельности незаконного вооруженного формирования. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Крыму и Севастополю.
"По подозрению в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования (НВФ) задержаны двое граждан Украины, 1996 и 1999 годов рождения", – говорится в сообщении.
Отмечается, что оба мужчины добровольно вступили в действующий на Украине "Крымско-татарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана"* в 2017-м году.
"Подозреваемые принимали активное участие в деятельности НВФ, занимались проверкой лиц и автотранспортных средств на пунктах пропуска и охраной объектов незаконного вооруженного формирования", – уточнили в силовом ведомстве.
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела. Они обвиняются в участии в вооруженном формировании, в том числе на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам России.
Санкция соответствующей статьи УК РФ предусматривают до 15 лет лишения свободы.
* террористическая организация, запрещенная в РФ
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