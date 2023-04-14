Рейтинг@Mail.ru
Следком расследует преступную деятельность сторонников АУЕ* в Крыму - РИА Новости Крым, 14.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230414/sledkom-rassleduet-prestupnuyu-deyatelnost-storonnikov-aue-v-krymu-1128177562.html
Следком расследует преступную деятельность сторонников АУЕ* в Крыму
Следком расследует преступную деятельность сторонников АУЕ* в Крыму - РИА Новости Крым, 14.04.2023
Следком расследует преступную деятельность сторонников АУЕ* в Крыму
В Республике Крым возбуждено уголовное дело в отношении сторонников криминальной субкультуры АУЕ*. РИА Новости Крым, 14.04.2023
2023-04-14T13:56
2023-04-14T13:56
крымский следком
бахчисарайский район
бахчисарай
происшествия
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
новости
новости крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/15/1122442155_0:104:3269:1943_1920x0_80_0_0_7151ea2fdc9bdb6c930b253d9b3535f4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. В Республике Крым возбуждено уголовное дело в отношении сторонников криминальной субкультуры АУЕ*.Как сообщает Главное следственное управление СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю, в ноябре 2020 года житель Бахчисарайского района организовал ячейку международного движения "Арестантское уголовное единство", несмотря на то, что решением Верховного суда РФ от 17.08.2020 указанное движение признано экстремистским и его деятельность на территории России запрещена."К участию в преступной деятельности организатор привлек иных лиц, с которыми они выезжали к местным жителям с целью устрашения и вымогательства денежных средств, оповещали участников ячейки о появлении на подконтрольной им территории сотрудников правоохранительных органов, собирали "общак" для поддержки заключенных, пропагандировали криминальные традиции, асоциальное поведение, престижность совершения преступлений, ненависть, агрессию и насилие в отношении стражей порядка и членов общества, не поддерживающих идеологию АУЕ*", - сообщили в пресс-службе ведомства.В селе Фронтовое Нахимовского района Севастополя экстремисты похитили молодого человека 23 лет. Поскольку ценных вещей и денег у потерпевшего не оказалось, они избили его бейсбольными битами и деревянными палками, погрузили в багажник автомобиля "Лада Приора" и возили по территории района. Потерпевшему удалось самостоятельно сбежать.УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю сообщает, что лидер и несколько участников ячейки были задержаны по подозрению в совершении нескольких преступлений: похищение человека группой лиц по предварительному сговору с применением оружия и вымогательство группой лиц.О задержании лидера ячейки и одного подельника ранее сообщали РИА Новости Крым.Совместными усилиями сотрудников ФСБ и следственного комитета деятельность преступной группировки была пресечена. В ходе обысков обнаружены и изъяты патроны, оружие, телефоны с тематикой АУЕ*, представляющие интерес для следственных органов. Ведется следствие.*экстремистская организация, запрещенная в Российской ФедерацииЧитайте также на РИА Новости Крым:Движение АУЕ* признали в России экстремистской организациейНазвано число выявленных в Крыму террористических преступлений за годШпион ВСУ сядет на 12 лет за передачу данных о военной авиации в Крыму
бахчисарайский район
бахчисарай
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/15/1122442155_270:0:3001:2048_1920x0_80_0_0_aee31aa1d40795ff6c740f5c108a6cde.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский следком, бахчисарайский район, бахчисарай, происшествия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, новости крыма, крым
Следком расследует преступную деятельность сторонников АУЕ* в Крыму

В Бахчисарайском районе пресечена деятельность сторонников экстремистской организации

13:56 14.04.2023
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Следственного комитета РФ в Москве.
Здание Следственного комитета РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. В Республике Крым возбуждено уголовное дело в отношении сторонников криминальной субкультуры АУЕ*.
Как сообщает Главное следственное управление СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю, в ноябре 2020 года житель Бахчисарайского района организовал ячейку международного движения "Арестантское уголовное единство", несмотря на то, что решением Верховного суда РФ от 17.08.2020 указанное движение признано экстремистским и его деятельность на территории России запрещена.
"К участию в преступной деятельности организатор привлек иных лиц, с которыми они выезжали к местным жителям с целью устрашения и вымогательства денежных средств, оповещали участников ячейки о появлении на подконтрольной им территории сотрудников правоохранительных органов, собирали "общак" для поддержки заключенных, пропагандировали криминальные традиции, асоциальное поведение, престижность совершения преступлений, ненависть, агрессию и насилие в отношении стражей порядка и членов общества, не поддерживающих идеологию АУЕ*", - сообщили в пресс-службе ведомства.
В селе Фронтовое Нахимовского района Севастополя экстремисты похитили молодого человека 23 лет. Поскольку ценных вещей и денег у потерпевшего не оказалось, они избили его бейсбольными битами и деревянными палками, погрузили в багажник автомобиля "Лада Приора" и возили по территории района. Потерпевшему удалось самостоятельно сбежать.
"Также установлено, что эта группа вымогала у 16-летнего юноши денежные средства в сумме 11 тысяч рублей, которые в дальнейшем несовершеннолетний передал им", - указано в сообщении.
УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю сообщает, что лидер и несколько участников ячейки были задержаны по подозрению в совершении нескольких преступлений: похищение человека группой лиц по предварительному сговору с применением оружия и вымогательство группой лиц.
О задержании лидера ячейки и одного подельника ранее сообщали РИА Новости Крым.
Совместными усилиями сотрудников ФСБ и следственного комитета деятельность преступной группировки была пресечена. В ходе обысков обнаружены и изъяты патроны, оружие, телефоны с тематикой АУЕ*, представляющие интерес для следственных органов. Ведется следствие.
*экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации
Читайте также на РИА Новости Крым:
Движение АУЕ* признали в России экстремистской организацией
Названо число выявленных в Крыму террористических преступлений за год
Шпион ВСУ сядет на 12 лет за передачу данных о военной авиации в Крыму
 
Крымский СледкомБахчисарайский районБахчисарайПроисшествияФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)НовостиНовости КрымаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:25Белорусская сеть зашла в Россию с аналогами товаров IKEA
14:07Трое на одного: в Алуште присяжные вынесли вердикт за смерть человека
13:56Следком расследует преступную деятельность сторонников АУЕ* в Крыму
13:49Лавров оценил слова советника главы офиса Зеленского о захвате Крыма
13:38В Индонезии мощное землетрясение в 6,8 баллов - что известно
13:24Наместник Киево-Печерской лавры обратился к украинскому омбудсмену
13:05В Хмельницком захватили православный храм Казанской иконы Божьей Матери
12:49Работа Керченской переправы приостановлена
12:35В Саках без света более тысячи абонентов - когда устранят аварию
12:31Школы и детсады Севастополя задолжали бизнесу 27 млн рублей
12:24Житель Крыма пойдет под суд за ложную анонимку об угрозе теракта
12:14Скачок заболеваемости COVID-19 в Крыму и Севастополе - сводка
11:45Жителя Крыма осудят за приготовление к госизмене и теракту
11:30Тихоокеанский флот приведен в высшую степень боеготовности – Шойгу
11:26Под Симферополем столкнулись Peugeot и BMW: два человека в больнице
11:12В Крыму выступили с предложением лишить Украину выхода к Черному морю
11:04Заведующий хирургией в Севастополе обвиняется в мошенничестве
10:40На Керченской переправе ожидается усиление ветра
10:29Ведение боя одиночным кораблем: "Ладный" выполнил задачи в Черном море
09:59Биометрия делает ипотеку на недвижимость в Крыму проще и доступней
Лента новостейМолния