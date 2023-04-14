https://crimea.ria.ru/20230414/sledkom-rassleduet-prestupnuyu-deyatelnost-storonnikov-aue-v-krymu-1128177562.html

Следком расследует преступную деятельность сторонников АУЕ* в Крыму

Следком расследует преступную деятельность сторонников АУЕ* в Крыму - РИА Новости Крым, 14.04.2023

Следком расследует преступную деятельность сторонников АУЕ* в Крыму

В Республике Крым возбуждено уголовное дело в отношении сторонников криминальной субкультуры АУЕ*. РИА Новости Крым, 14.04.2023

2023-04-14T13:56

2023-04-14T13:56

2023-04-14T13:56

крымский следком

бахчисарайский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. В Республике Крым возбуждено уголовное дело в отношении сторонников криминальной субкультуры АУЕ*.Как сообщает Главное следственное управление СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю, в ноябре 2020 года житель Бахчисарайского района организовал ячейку международного движения "Арестантское уголовное единство", несмотря на то, что решением Верховного суда РФ от 17.08.2020 указанное движение признано экстремистским и его деятельность на территории России запрещена."К участию в преступной деятельности организатор привлек иных лиц, с которыми они выезжали к местным жителям с целью устрашения и вымогательства денежных средств, оповещали участников ячейки о появлении на подконтрольной им территории сотрудников правоохранительных органов, собирали "общак" для поддержки заключенных, пропагандировали криминальные традиции, асоциальное поведение, престижность совершения преступлений, ненависть, агрессию и насилие в отношении стражей порядка и членов общества, не поддерживающих идеологию АУЕ*", - сообщили в пресс-службе ведомства.В селе Фронтовое Нахимовского района Севастополя экстремисты похитили молодого человека 23 лет. Поскольку ценных вещей и денег у потерпевшего не оказалось, они избили его бейсбольными битами и деревянными палками, погрузили в багажник автомобиля "Лада Приора" и возили по территории района. Потерпевшему удалось самостоятельно сбежать.УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю сообщает, что лидер и несколько участников ячейки были задержаны по подозрению в совершении нескольких преступлений: похищение человека группой лиц по предварительному сговору с применением оружия и вымогательство группой лиц.О задержании лидера ячейки и одного подельника ранее сообщали РИА Новости Крым.Совместными усилиями сотрудников ФСБ и следственного комитета деятельность преступной группировки была пресечена. В ходе обысков обнаружены и изъяты патроны, оружие, телефоны с тематикой АУЕ*, представляющие интерес для следственных органов. Ведется следствие.*экстремистская организация, запрещенная в Российской ФедерацииЧитайте также на РИА Новости Крым:Движение АУЕ* признали в России экстремистской организациейНазвано число выявленных в Крыму террористических преступлений за годШпион ВСУ сядет на 12 лет за передачу данных о военной авиации в Крыму

бахчисарайский район

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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