https://crimea.ria.ru/20230313/v-krymu-fsb-zaderzhala-boevika-ukrainskogo-natsbata-1127501976.html

В Крыму ФСБ задержала боевика украинского нацбата

В Крыму ФСБ задержала боевика украинского нацбата - РИА Новости Крым, 13.03.2023

В Крыму ФСБ задержала боевика украинского нацбата

В Крыму по подозрению в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования задержан 39-летний гражданин Украины. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ... РИА Новости Крым, 13.03.2023

2023-03-13T11:20

2023-03-13T11:20

2023-03-13T11:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. В Крыму по подозрению в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования задержан 39-летний гражданин Украины. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.Отмечается, что мужчина в 2016 году добровольно вступил в функционирующее на территории Украины вооруженное формирование "Крымско-татарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана"*. Сейчас против него возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 208 Уголовного кодекса России. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.Батальон имени Номана Челебиджихана*, также известный как "Аскер"* – добровольческое вооруженное формирование, состоящее преимущественно из крымских татар, выступающих против вхождения Крыма в состав России. Организация была создана в начале 2016 года бывшим вице-премьером Крыма, бизнесменом Ленуром Ислямовым, который в 2014 году сбежал на Украину.* террористическая организация, запрещенная в РФЧитайте также на РИА Новости Крым:ФСБ задержала в Севастополе боевика украинского нацбата - видеоВ Крыму боевику украинского нацбата дали 8,5 летБоевик украинского нацбата осужден в Джанкое

https://crimea.ria.ru/20230310/prizyval-k-nasiliyu-v-krymu-fsb-zaderzhala-internet-ekstremista-1127461927.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, новости крыма, общество, украина, россия