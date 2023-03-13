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В Крыму ФСБ задержала боевика украинского нацбата
В Крыму ФСБ задержала боевика украинского нацбата - РИА Новости Крым, 13.03.2023
В Крыму ФСБ задержала боевика украинского нацбата
В Крыму по подозрению в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования задержан 39-летний гражданин Украины. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ... РИА Новости Крым, 13.03.2023
2023-03-13T11:20
2023-03-13T11:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. В Крыму по подозрению в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования задержан 39-летний гражданин Украины. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.Отмечается, что мужчина в 2016 году добровольно вступил в функционирующее на территории Украины вооруженное формирование "Крымско-татарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана"*. Сейчас против него возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 208 Уголовного кодекса России. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.Батальон имени Номана Челебиджихана*, также известный как "Аскер"* – добровольческое вооруженное формирование, состоящее преимущественно из крымских татар, выступающих против вхождения Крыма в состав России. Организация была создана в начале 2016 года бывшим вице-премьером Крыма, бизнесменом Ленуром Ислямовым, который в 2014 году сбежал на Украину.* террористическая организация, запрещенная в РФЧитайте также на РИА Новости Крым:ФСБ задержала в Севастополе боевика украинского нацбата - видеоВ Крыму боевику украинского нацбата дали 8,5 летБоевик украинского нацбата осужден в Джанкое
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крым, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, новости крыма, общество, украина, россия
В Крыму ФСБ задержала боевика украинского нацбата
ФСБ: в Крыму задержан участник нацбата имени Челебиджихана*
11:20 13.03.2023 (обновлено: 11:33 13.03.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. В Крыму по подозрению в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования задержан 39-летний гражданин Украины. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.
Отмечается, что мужчина в 2016 году добровольно вступил в функционирующее на территории Украины вооруженное формирование "Крымско-татарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана"*.
"Подозреваемый принимал активное участие в деятельности незаконного вооруженного формирования. При этом, имея реальную возможность добровольно выйти из его состава, он не обратился в правоохранительные органы с заявлением об этом, тем самым, продолжив свою преступную деятельность по участию в батальоне", - уточняется в сообщении.
Сейчас против него возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 208 Уголовного кодекса России. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.
Батальон имени Номана Челебиджихана*, также известный как "Аскер"* – добровольческое вооруженное формирование, состоящее преимущественно из крымских татар, выступающих против вхождения Крыма в состав России. Организация была создана в начале 2016 года бывшим вице-премьером Крыма, бизнесменом Ленуром Ислямовым, который в 2014 году сбежал на Украину.
* террористическая организация, запрещенная в РФ
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