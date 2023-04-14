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Житель Крыма пойдет под суд за ложную анонимку об угрозе теракта - РИА Новости Крым, 14.04.2023
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Житель Крыма пойдет под суд за ложную анонимку об угрозе теракта
Житель Крыма пойдет под суд за ложную анонимку об угрозе теракта - РИА Новости Крым, 14.04.2023
Житель Крыма пойдет под суд за ложную анонимку об угрозе теракта
Пьяный житель Бахчисарая совершил анонимный звонок в полицию об угрозе безопасности на территории одного из объектов инфраструктуры, а также сообщил об... РИА Новости Крым, 14.04.2023
2023-04-14T12:24
2023-04-14T12:24
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происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. Пьяный житель Бахчисарая совершил анонимный звонок в полицию об угрозе безопасности на территории одного из объектов инфраструктуры, а также сообщил об имеющемся у него ранении. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, сообщение оказалось ложным, теперь дальнейшую судьбу злоумышленника будет решать суд.По данным полиции, звонок от неизвестного поступил в бахчисарайский отдел полиции. На место выехала следственно-оперативная группа. Полицейские проверили территорию предприятия, опасных предметов не обнаружили, а позже установили личность звонившего.В итоге злоумышленник получил уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщение об акте терроризма, а также административный протокол за нахождение в нетрезвом виде в общественном месте. Сейчас он находится по домашним арестом. Мужчине грозит штраф в размере до миллиона рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.Читайте также на РИА Новости Крым:Пьяная керчанка "заминировала" магазин и получила срокВ Севастополе задержан лжеминерШколы Крыма экстренно эвакуируют из-за угрозы минирования
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РИА Новости Крым
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5
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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Житель Крыма пойдет под суд за ложную анонимку об угрозе теракта

МВД: Пьяный житель Бахчисарая оставил ложное сообщение об "угрозе теракта"

12:24 14.04.2023
 
© Фото: pixabayСуд
Суд
© Фото: pixabay
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. Пьяный житель Бахчисарая совершил анонимный звонок в полицию об угрозе безопасности на территории одного из объектов инфраструктуры, а также сообщил об имеющемся у него ранении. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, сообщение оказалось ложным, теперь дальнейшую судьбу злоумышленника будет решать суд.
По данным полиции, звонок от неизвестного поступил в бахчисарайский отдел полиции. На место выехала следственно-оперативная группа. Полицейские проверили территорию предприятия, опасных предметов не обнаружили, а позже установили личность звонившего.
"Им оказался 46-летний житель одного из сел Бахчисарайского района. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина из хулиганских побуждений позвонил на горячую линию ЕДДС и сообщил заведомо ложные сведения", - сообщили в пресс-службе.
В итоге злоумышленник получил уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщение об акте терроризма, а также административный протокол за нахождение в нетрезвом виде в общественном месте. Сейчас он находится по домашним арестом. Мужчине грозит штраф в размере до миллиона рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.
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