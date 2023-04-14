https://crimea.ria.ru/20230414/zhitel-kryma-poydet-pod-sud-za-lozhnuyu-anonimku-ob-ugroze-terakta-1128172866.html

Житель Крыма пойдет под суд за ложную анонимку об угрозе теракта

Житель Крыма пойдет под суд за ложную анонимку об угрозе теракта - РИА Новости Крым, 14.04.2023

Житель Крыма пойдет под суд за ложную анонимку об угрозе теракта

Пьяный житель Бахчисарая совершил анонимный звонок в полицию об угрозе безопасности на территории одного из объектов инфраструктуры, а также сообщил об... РИА Новости Крым, 14.04.2023

2023-04-14T12:24

2023-04-14T12:24

2023-04-14T12:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. Пьяный житель Бахчисарая совершил анонимный звонок в полицию об угрозе безопасности на территории одного из объектов инфраструктуры, а также сообщил об имеющемся у него ранении. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, сообщение оказалось ложным, теперь дальнейшую судьбу злоумышленника будет решать суд.По данным полиции, звонок от неизвестного поступил в бахчисарайский отдел полиции. На место выехала следственно-оперативная группа. Полицейские проверили территорию предприятия, опасных предметов не обнаружили, а позже установили личность звонившего.В итоге злоумышленник получил уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщение об акте терроризма, а также административный протокол за нахождение в нетрезвом виде в общественном месте. Сейчас он находится по домашним арестом. Мужчине грозит штраф в размере до миллиона рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.Читайте также на РИА Новости Крым:Пьяная керчанка "заминировала" магазин и получила срокВ Севастополе задержан лжеминерШколы Крыма экстренно эвакуируют из-за угрозы минирования

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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